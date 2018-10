Sambata, in jurul orei 13, pe raza localitatii Crucea, un autoturism Dacia Logan a zburat de pe spsea direct in apele raului Bistrita. In msina erau doua persoane, care au iesit singure din masina. La fata locului s-0au deplasat pompierii ISu si o ambulanta, dar persoanele respective au refuzat transportul la spital.