Masina cu 7 persoane, rasturnata intr-o rapa la Braiesti, Cornu Luncii. Doi copii si trei adulti au ajuns la spital cu rani minore

Luni seara, in jurul orei 18.30, pe DN2E, in localitatea Brăiești, comuna Cornu Luncii, o masina a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat intr-o rapa. In masina respectiva se aflau 7 persoane (5 adulti si 2 minori).

La fata locului au intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Gura Humorului, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, si 2 echipaje SAJ. Niciunul dintre ocupantii masinii nu a suferit rani grave, dar 5 persoane, inclusiv cei doi copii, au fost transportate la spital, la Gura Humorului, cu escoriatii si traumatisme minore.