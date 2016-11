Maria Pleșca, primărița din Voitinel: “Voi continua să investesc în infrastructură și în educație”

O lucrare încheiată în 2015, regularizarea și realizarea apărărilor de mal pe pârâul Voitinel pe o lungime de 3,5 km, a dat o speranță familiilor care locuiesc în zonă că nu vor mai suferi din cauza inundațiilor, așa cum s-a întâmplat în anii 2006, 2008 și 2010. Acum, primărița comunei Voitinel se mândrește cu alte trei proiecte în derulare. Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu Program Normal Nr. 1, realizarea unei săli de sport în curtea Scolii Generale Voitinel și reabilitarea a 6 km de drumurilor, cu realizarea unui pod de mare tonaj peste pârâul Voitinel, care face legătura cu cele 47 de familii care locuiesc peste pârâu. Ultima lucrare e aproape gata și va fi recepționată la sfârșitul acestei luni

Comuna Voitinel se află în plină dezvoltare, iar primărița Maria Pleșca și-a propus să continue acest proces și în actualul mandat. In prezent are în derulare trei proiecte despre care spune că sunt foarte importante pentru dezvoltarea comunității, și anume reabilitarea și extinderea grădiniței din comună, unde învață 135 de copii, realizarea unei săli de sport pentru cei 787 de școlari din comună, precum și reabi-litarea a șase kilometri de drum și realizarea unui pod care va face legătura cu 47 de familii care locuiesc peste pârâul Voitinel și regularizarea a 3,5 km de pârâu pe ambele maluri.

“In prezent avem în derulare trei proiecte foarte importante pentru dezvoltarea comunității, iar două dintre ele sunt foarte importante pentru copii: reabilitarea și extinderea Grădiniței cu Program Normal Nr. 1 din comuna Voitinel și realizarea unei săli de sport în curtea Scolii Ge­nerale Voitinel, care deservește cu prioritate copiii acestei școli. Desigur că după orele de program și tinerii din comună pot utiliza această sală de sport. Insă principalii beneficiari vor fi cei 790 de copii care învață în aceste școli și cei 135 de copii care învață la grădiniță. Un alt treilea proiect foarte important este cel de reabi-litare prin modernizare a drumurilor din comuna Voitinel pe o lungime de 6 km și realizarea unui pod de mare tonaj peste pârâul Voitinel, care face legătura cu cele 47 de familii care locuiesc peste pârâu. Acest proiect are o valoare de 5.400.000 de lei și a fost deja realizat în proporție de 97%, urmând ca recepția să fie făcută la sfârșitul acestei luni.

Un proiect foarte important pentru comună este cel privind regularizarea și realizarea apărărilor de mal pe pârâul Voitinel în comuna noastră, proiect în valoare de 4,6 milioane de euro, ce a fost realizat în 2015 prin Programul Operațional Regional, pe o lungime de 3,5 km de pârâu pe ambele părți și a dat o speranță familiilor care locuiesc în zonă că nu vor mai suferi din cauza inundațiilor, așa cum s-a întâmplat în anii 2006, 2008 și 2010”, a arătat Maria Pleșca.

Fiind conștientă de faptul că viitorul se află în mâinile copiilor, primărița din Voitinel investește constant în școli. Astfel, își propune ca în anul ce urmează să demareze un proiect prin care să realizeze grupul sanitar la un corp al școlii din comună, care speră că va fi finanțat prin PNDL. In paralel cu susținerea învățământului din comună, Maria Pleșca susține și organizarea evenimentelor culturale și ține foarte mult la promovarea tradițiilor în cadrul evenimentelor pe care le organizează.

Extinderea rețelei de apă și canalizare pe o distanță de 11 km

“Conservăm tradiția prin promovarea obiceiurilor la evenimentele organizate de Crăciun, Anul Nou. Cu ocazia Hramului Bisericii din comună, pe data de 20 iulie, organizăm acea strânsură frumoasă despre care vorbesc în cântecele lor și Sofia Vico-veanca și Aurel Tudosă – strânsura de la Voitinel. Am menținut tradiția și o promovăm prin organizarea acestui eveniment în fiecare an pe Dealul Leahului, acolo unde o organizau și bunicii noștri acum zeci de ani. Acel loc are o istorie impresionantă. In șanțurile de acolo bătrânii sa-tului susțin că au fost purtate bătălii în timpul Imperiului Austro-Ungar. De asemenea, am recepționat în octombrie 2015 Căminul Cultural Voitinel, a cărui reabilitare s-a făcut prin CNI. Valoarea proiectului a fost de 720.000 lei, căminul are 132 de locuri și extinderea a inclus grupuri sanitare, cabine pentru artiști și centrală termică”, a mai arătat Maria Pleșca.

Pentru că Voitinel este o comună în continuă dezvoltare, primărița Pleșca dorește să extindă rețeaua de apă și canalizare pe o distanță de 11 km, care va fi racordată la stația de epurare existentă.

“Proiectul a fost depus la AFIR și am primit deja notificarea că a fost selectat pentru finanțare. Urmează să semnăm contractul și să începem procedurile în vederea realizării cât mai prompte a acestui proiect, care este unul esențial în comună, mai ales având în vedere faptul că populația a crescut cu aproximativ 1.000 de locuitori din anul 2004 până în anul 2016 și continuă să crească”, a declarat Maria Pleșca.

Nici la capitolul infrastructură nu se lasă mai prejos și a depus deja proiectul pentru realizarea a două poduri peste râul Voitinel și modernizarea a 4 km de drumuri.

In ceea ce privește potențialul turistic al zonei, Maria Pleșca spune că “în comună există oportunități pentru dezvoltarea turismului, avem o pensiune la ieșire din comună și așteptăm investitori. Momentan ne ocupăm de partea de infrastructură, care este esențială pentru a putea atrage turiștii în comuna noastră”.

O realizare de care este mândră este faptul că cetățenii din comună beneficiază de internet gratuit de șase ani de zile, în sistem wireless.

Pentru a ajuta la dezvoltarea comunei, Primăria din Voitinel a creat un cartier de case noi, dând în concesiune prin licitație publică 80 de loturi de teren cu toate utilitățile către persoane care au dorit să construiască în zonă.

In acest an a fost reabilitată clădirea în care funcționează Primăria din Voitinel, întrucât construcția este una veche, realizată în 1982 și necesita îmbunătățiri pentru buna desfășurare a activității, mai ales având în vedere faptul că în clădire mai funcționează, pe lângă instituția primarului, și un cabinet medical, poșta și poliția.

Principala nemulțumire a primăriței Maria Pleșca este faptul că aleșii locali întâmpină foarte multe piedici atunci când încearcă să construiască ceva și și-ar dori ca Guvernul să susțină mai mult dezvoltarea localităților mai mici. Aceasta declară că va continua să investească în infrastructură și în educație și că va continua să lucreze în interesul cetățeanului, considerând că acesta ar trebui să fie scopul oricărei persoane care ajunge să ocupe o funcție în sistemul de administrație publică. (Alexandra IONICA)