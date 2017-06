Mari intarzieri la lucrarile de asfaltare si reparare a strazilor din Suceava

Viceprimarul Harșovschi: „Sunt date ordine de începere a lucrărilor pe mai multe străzi, din păcate mută echipele dintr-o parte în alta” . Din cele peste trei milioane de lei alocate pentru lucrări de asfaltare în primele două trimestre ale acestui an, a fost cheltuita doar jumătate din suma. Asocierea dintre firmele SC Autotehnorom SRL și SC OPR Asfalt SRL a castigat licitatia privind lucrările de asfaltare in Suceava, până în anul 2018

Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat ieri că este nemulțumit de ritmul in care se desfășoară lucrările de asfaltare din municipiu. Acesta a explicat că, deși sunt deschise mai multe șantiere în întregul municipiu, totuși, acestea avansează foarte lent. El a arătat că, în urma discuțiilor avute cu constructorii aceștia au spus că vor suplimenta numărul de schipe din teren și vor grăbi ritmul lucrăilor. Se pare că, din cele peste trei milioane de lei alocați pentru lucrări de asfaltare în primele două trimestre ale acestui an, au fost cheltuiți doar jumătate. În cazul în care ritmul de realizare a lucrărilor nu se îmbunătățește, viceprimarul Harșovschi a arătat că se gândește să apeleze la juriștii din Primărie, care să determine firma cu care Primăria Suceava are un contract încheiat pe doi ani să lucreze mai eficient și să respecte graficul lucrărilor, asumat prin contract.

„Sunt mai multe șantiere deschise. Avem echipe în cam toate cartierele. În zona Primăriei municipiului Suceava reabilităm o parcare de 1.300 de metri pătrați plus accesele aferente acestei parcări, pe strada Leca Morariu, la blocul P. Totodată, odată ce începem aceste reabilitări cu covor asfaltic înlocuim și țevile de apă pentru că sunt destul de vechi, praf, în spusele specialiștilor de la ACET si le vom schimba în perioada următoare, după care vom asfalta. Pe aleea Nucului, finalizăm ceea ce este început de anul trecut și se toarnă un strat de uzură chiar în momentul de față. Sperăm noi ca, până la sfârșitul acestei săptămâni să finalizăm lucrările din acea zonă. Sunt 3.200 mp de stradă și o parcare de 360 mp. În cartierul Burdujeni, o lucrare destul de amplă: punem asfalt peste balast, peste străzi de pământ. O stradă, cu tot cu accese de 3650 mp și o parcare de 1.280 mp. Se lucrează la bordurare, în momentul de față. În cartierul Obcini avem echipe la acele reparații uzuale, dar și echipe care lucrează la modernizarea unor parcări, mai exact la intersecția străzilor Slătioarei cu Gavril Tudoraș. E o parcare de 466 mp reabilitată complet, strada 400 mp, trotuare 200 mp și bineînțeles accesele la scările de bloc. Sunt cinci scări de bloc care vor fi cu acces reabilitat cu pavaj. Începem de săptămâna viitoare în George Enescu cu două parcări de 700 mp, respectiv 900 mp. Parcările sunt adiacente blocurilor E66, E67, E68 și E80. Tot de săptămâna viitoare, avem și avizele pentru lucrări de modernizare pe strada Scurtă, o stradă cu o suprafață de 3.500 mp, cu trotuare de 1.400 mp și parcări, 48 de parcări noi. În momentul de față, pe strada Scurtă sunt doar acele parcări de lângă câminul universitar. Pe lângă acele locuri, mărim strada pe unde putem și obținem 48 de locuri de parcare. Avem și parcări în spic, chiar aproape de intersecție, dar și în alte zone. Sperăm noi ca această lucrare să nu influențeze foarte mult pe cei de la ambulanță. Vom lucra, dacă va fi nevoie, la ore mai târzii sau, atunci când se va turna asfalt să o facem cu sens unic provizoriu, în așa fel încât ambulanțele să nu fie perturbate. Avem o lucrare care este în stand-by, reabilitarea străzii Curtea Domnească, o lucrare cu pavaj. Aici nu ne apucăm de treabă până când cei de la E-on nu schimbă țeava de gaz. Facem demersuri și îi sprijinim în obținerea autorizațiilor de construcție și îi rugăm, totodată să grăbească această lucrare pentru a putea face reabilitarea”, a explicat ieri Lucian Harșovschi.

El a mai spus câ se lucrează la trasarea marcajelor rutiere în cartierul Obcini, unde sunt trasate trecerile de pietoni, urmând să fie realizate și alte marcaje stradale, printre care și delimitarea stațiilor de autobuz și a celor de taxi. Acesta s-a arătat foarte nemulțumit de ritmul în care se lucrează la asfaltări și reparații spunând că, firma câștigătoare nu mobilizează suficiente echipe, iar pe cele pe care le are le plimbă de la o lucrare la cealaltă.

„Chiar dacă avem anumite lucrări în zonele orașului – bineînțeles, mai sunt și în Burdujeni echipe doar pentru reparații – nu sunt deloc mulțumit de cum merge treaba cu aceste lucrări de reabilitare stradală. Mai exact nu sunt mulțumit cu noul constructor pe care îl avem la Primărie, pentru că, deși ne-au spus că vor suplimenta numărul de echipe, nu au făcut-o. Am solicitat și mi s-a promis de ieri că vor fi suplimentate aceste echipe, se plâng că nu au oameni, că nu este forță de muncă. Treaba Primăriei este să respecte programul aprobat în bugetul local și sper eu să reușim să cheltuim banii, pentru că, dacă pe trimestrul unu și doi aveam prinsă suma de 3.109.000 lei, în momentul de față avem lucrări facturate de 719.000 lei și estimate de alți 861.000. Prin urmare, la 1 iunie, din bugetul de 3.109.000 lei, avem cheltuiți doar 1.580.000, jumătate din bani. Ar însemna ca, în luna iunie să cheltuim înca jumătate din bani, ceea ce îmi e foarte greu să cred că vor putea să facă acești constructori. Am avut discuții mai aprinse cu ei. Sper să înțeleagă că noi asfaltăm în această perioadă când se poate, nu când e iarnă. Avem jumătate din buget cheltuit în primele cinci luni ale anului și mai avem într-o lună de zile să cheltuim încă 1,5 milioane de lei, pentru primele șase luni, cum e prins în buget. Următorul pas, dacă nu vor înțelege, vom da contractul la juriști să vedem ce se poate face, în așa fel încât să îi stimulăm să lucreze mai bine. Sunt date ordine de începere a lucrărilor pe mai multe străzi, din păcate mută echipele dintr-o parte în alta”, a mai explicat ieri Lucian Harșovschi.

După finalizarea licitației pentru alegerea furnizorului care se va ocupa de lucrările de asfaltare, până în anul 2018, a fost declarată câștigătoare asocierea dintre SC Autotehnorom SRL și SC OPR Asfalt SRL. Valoarea totală a contractului încheiat între municipalitate și firmele câștigătoare este de aproximativ 28 de milioane de lei, acestea urmând să asfalteze străzile din municipiu până în octombrie 2018. (Alexandra IONICĂ)