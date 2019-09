Mansardarea școlii 10 a fost finalizată. Primarul Sucevei susține că la școala respectivă se face performanță și era necesară investiția respectivă

Lucrările de mansardare a școlii generale nr.10 din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava au fost finalizate. Un anunț în acest sens a fost făcut, ieri dimineață, de primarul Ion Lungu. El a spus că acum la începutul noului an școlar se vor da în funcțiune 6 noi săli de clasă pentru un număr de 180 elevi. „De asemenea este amenajată o aulă pentru activitățile școlare. Este o investiție așteptată de locuitorii din zonă, școala este foarte solicitată, ceea ce dovedește faptul ca aici se face perfomanță! Mult succes in noul an școlar!”, a declarat Ion Lungu. În conferința de presă, edilul a explicat că interesul pentru școala 10 este unul mare nu doar din zona cartierului Cuza Vodă 1, ci și din alte zone din Burdujeni și chiar Ițcani.

În acest sens, edilul a precizat că sunt cazuri în care mulți părinți ar putea să își trimită copiii la școala 5 sau 6 din Burdujeni, respectiv Burdujeni-sat ori la școala 7 din Ițcani, dar preferă să îi trimită la școala 10. Proiectul privind mansardarea acestei unități de învățământ, una din cele mai aglomerate din municipiul reședință de județ, a pus prima dată luat în calcul în anii ¢90, dar fiindcă soluția de la acea dată (presupunea supraînălțarea cu pereți de cărămidă sau BCA) risca să pericliteze școala din cauza pânzei freatice a fost abandonată pentru o perioadă. Varianta ulterioară de mansardare cu pereți de material lemnos nu a fost, în forma inițială proiectată, avizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Până la urmă s-a identificat o soluție agreată de ISU, mai urmau a fi găsite și fondurile. Primăria a acceptat, anii trecuți, să finanțeze o astfel de investiție iar lucrările au demarat, acest aspect fiind anunțat, de asemenea, de Ion Lungu. Menționăm că un alt proiect al școlii 10 este de a construi o sală de sport în apropiere, însă varianta pe care a avut-o în acest sens municipalitatea suceveană a fost cea de a finaliza mai întâi investiția referitoare la mansardarea școlii și apoi să se identifice fonduri pentru sala de sport. (D.P.)