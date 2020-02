Mandachi insistă să angajeze el brutarii din Sri Lanka: Nu au viață bună chiar dacă vor juca teatru că-i primesc cu flori

Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi insistă să angajeze el brutarii din Sri Lanka, susținând că aceștia nu au o viață bună în Ditrău, „chiar dacă vor juca teatru autoritățile că-i primesc înapoi cu flori”. Omul de afaceri spune că mai are angajați din această țară, în Brașov.

Ștefan Mandachi a declarat, duminică, la Iași, că a fost profund dezamăgit când a văzut ce se întâmplă în Ditrău și a decis imediat să angajeze cei doi brutari din Sri Lanka în restaurantele sale, mai ales că, în Brașov, are cetățeni srilankezi.

„Mi se pare ciudat pentru o țară din secolul 21, că nu trăim în epoca feudală să se întâmple ce s-a întâmplat în România. (…) Am văzut un val de toleranță în România pe cazul acesta. Nu ar trebui scos în evidență faptul că suntem intoleranți. Europa trebuie să vadă că suntem toleranți, nu un popor aberant. Eu am depus toate diligențele și am făcut toate procedurile pentru recrutare. Nu e un act eroic, că eu vreau să aduc doi oameni la mine în firmă, în condițiile în care eu am nevoie de forță de muncă și am srilankezi care lucrează în Brașov de mult timp. Ceea ce mi se pare important este ca toți să fim solidari pentru o cauză ca să nu cumva să devieze în alte contexte rasiste”, a spus Ștefan Mandachi.

Întrebat cum au fost primiți angajații săi de către comunitatea din Brașov, dar și cum văd ei situația celor din Ditrău, Mandachi a spus că în Brașov au fost bine primiți și speră ca angajații săi să fie mulțumiți.

„Nu am apucat să vorbesc cu băieții angajați în Brașov, din Sri Lanka, dar știu că avem și oferim condiții bune de munca, la fel ca și pentru români. Nu am vorbit cu ei, nu știu poziția lor (în legătură cu cazul din Ditrău – n.r.) și sper să nu fie prea inflamați. Angajații din Brașov au reacționat foarte bine când au venit băieții din Sri Lanka. Chiar am întrebat care e situația lor, nu acum, ci atunci. Am întrebat mai mult din curiozitate”, a mai spus Mandachi.

Întrebat, în continuare, ce părere are că patronii brutăriei din Ditrău au spus că îi vor păstra pe cei doi bărbați srilankezi, Mandachi a spus că nu are nimic împotrivă, însă crede că aceștia nu vor avea viață ușoară în comunitatea de acolo.

„Dacă au ales să îi păstreze, nu am nimic împotrivă. Dar din punctul meu de vedere oamenii aceia nu au o viață ușoară în Ditrău, pentru că sigur se va găsi câte un <ultras> care să rezoneze cu cei care au motivat populația să se răzvrătească și vor avea niște comportamente ciudate care îi vor afecta pe oamenii ăștia. Acolo chiar dacă îi primește înapoi cu flori, busuioc și aplauze, ei nu vor avea o viață normală”, spune anteprenorul.

Acesta crede că scenariul cel mai pesimist în legătură cu cei doi emigranți ar fi acela ca Ambasada să îi retragă, să îi ducă înapoi în Sri Lanka și implicit să îi blocheze acolo, „pentru că nu cred că autoritățile le vor mai permite să plece din țară, în contextul creat”.

Kallo Katalin, administratorul brutăriei din Ditrău, a declarat, duminică, pentru Mediafax, că cei doi bărbați din Sri Lanka vor face în continuare pâine și nu vor fi schimbați din linia de producție. „Sunt deja prietenii noștri”, spune ea.

Peste 300 de persoane au participat, sâmbătă, la Căminul Cultural din Ditrău, la o adunare populară unde s-a discutat situația angajării celor doi cetățeni din Sri Lanka la brutăria din comună. Oamenii au insistat că nu vor emigranți în satul lor.

După ce patronul brutăriei a promis că îi retrage pe angajații din Sri Lanka de pe linia de producție, și Consiliul Național pentru Combaterea Discrimitării a transmis că se va autosesiza în acest caz, relateaza Mediafax.