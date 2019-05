Managerul Spitalului Județean: “Medicii suceveni au cerut elicopter pentru senatorul Iordache sub presiune și amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat”

Cazul senatorului sucevean Virginel Iordache, internat pe 14 mai la Spitalul Județean și transferat cu elicopterul SMURD, două zile mai târziu, la Institutul „Matei Balș”, a stârnit reacții mai ales după ce biroul senatorului a dat un comunicat de presă care pare că nu se prea potrivește cu realitatea trăită de personalul medical care l-a îngrijit. Diagnosticul pus de medicii suceveni, enterovirus și endocardită, e transformat miraculos în comunicatul senatorului în suspiciune de „meningită bacteriană”, iar presiunile și amenințările proferate în spital sunt ambalate în sintagma politicoasă „interacțiunea cu personalul medical a fost una de respect reciproc”. Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a pus însă astazi lucrurile la punct: „Medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?!” . Până la urmă, după toată desfășurarea de forțe pentru transferul pacientului pentru o boală ce putea fi tratată și la Suceava, medicii bucureșteni au confirmat diagnosticul de la Suceava și i-au administrat onorabilului senator în plus un Tamiflu, iar azi au anuntat ca va fi trimis inapoi la Suceava. Este prima oară în istoria Spitalului Județean când are loc un transfer cu elicopter SMURD pentru un pacient cu un astfel de diagnostic. Centrul SMURD din Iasi a confirmat ca solicitarea pentru efectuarea acestui transfer a venit de la Bucuresti. Pentru informarea sucevenilor, un astfel de zbor costă cam 7.500 de euro. Din banii noștri, evident.

„OBIECTIV de Suceava” a prezentat miercuri, 22 mai, cazul senatorului Virginel Iordache, care a fost transferat cu un elicopter SMURD de la Spitalul Județean Suceava la un spital din București pentru o afecțiune care putea fi tratată foarte ușor și la Suceava. Am relatat în materialul nostru că transferul pe calea aerului a fost făcut la cererea pacientului, care a uzat de poziția pe care o deține în Parlamentul României, a vorbit urât personalului medical și a menționat în repetate rânduri că nu acceptă să fie tratat la spitalul sucevean.

Joi, senatorul PSD Iordache a dat publicității un comunicat în care susține însă că “nu a făcut nici o cerere referitoare la un transport preferențial pentru transferul intraspitalicesc, interacțiunea cu personalul medical a fost una de respect reciproc, neexistând nici un episod din cele relatate nerealist în presă. Parlamentarul PSD este recunoscător faptului că face parte din comunitatea suceveană formată din oameni deosebiți și valoroși”. De asemenea, în comunicatul pe care-l prezentăm integral mai jos, Virginel Iordache afirmă că a fost transferat de la Suceava la București cu suspiciunea de “meningită bacteriană”, având “o stare de sănătate vizibil alterată”.

Din relatările medicilor suceveni, însă, lucrurile par să stea cu totul diferit.

Senatorul Iordache a ajuns în Unitatea de Primire Urgențe cu simptome de toxiinfecție alimentară, prezentând vărsături, diaree și dureri de cap. Pacientul a acuzat și dureri articulare, medicii internându-l pe data de 14 mai la Secția de Reumatologie, pentru ca apoi să fie transferat la Secția de Boli Infecțioase. La internare, pacientul a avut două diagnostice, de enterovirus și endocardită. Medicii au început investigațiile de specialitate și i-au administrat tratament în acest sens. Cadrele medicale din Spitalul Județean ne-au explicat joi, din nou, că pacientul Iordache a fost cel care a solicitat transferul către o altă unitate spitalicească, deși problema sa de sănătate putea fi rezolvată foarte ușor în cadrul secției de Boli Infecțioase a spitalului sucevean. Starea sa de sănătate nu a impus internarea în secția de Terapie Intensivă, dar cum fiecare pacient are dreptul legal să solicite unde dorește să fie tratat, medicii infecționiști i-au luat în considerare cererea și i-au pus la dispoziție un echipaj al Ambulanței, pentru a ajunge în Capitală. Medici de la Spitalul Județean ne-au reafirmat, joi, că senatorul Virginel Iordache a refuzat categoric, în mai multe rânduri, să părăsească Suceava cu Ambulanța, solicitând ferm transferul cu un elicopter, refuzând chiar efectuarea unor investigații suplimentare la Suceava. Până la urmă, pacientul Iordache a fost dus pe 16 mai cu un elicopter SMURD la Institutul “Matei Balș“, unde a primit același diagnostic cu care a fost trimis de la Suceava, de endocardită (deci nu meningită bacteriană), primind și acolo exact aceeași schemă de tratament pe care i-au aplicat-o și medicii suceveni. Singura diferență a fost că în București a primit și o pastilă de Tamiflu.

“Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări? A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?! La „Matei Balș“ a primit același diagnostic și același tratament. I-au mai dat în plus o pastilă de Tamiflu”, a declarat joi, pentru „OBIECTIV de Suceava”, Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Județean Suceava.

Trebuie menționat faptul că acesta a fost primul transfer cu elicopterul din istoria Spitalului Județean Suceava pentru diagnostice precum enterovirus sau endocardită. Cât despre “starea de sănătate vizibil alterată” a senatorului sucevean, menționată în comunicat, medicii de la Spitalul Județean au reafirmat ieri faptul că, în momentul transferului, pacientul Iordache era stabil, cu o tensiune arterială de 11 cu 6, fără a ridica vreo problemă care să necesite transferul de urgență cu elicopterul.

De altfel, Spitalul Județean Suceava a fost anunțat joi că, slavă Domnului, pacientul Iordache se simte bine și va fi retrimis la Suceava, nefiind necesară internarea sa în continuare la Institutul “Matei Balș“ din București. Drumul retur va fi facut cu o ambulanta insa.

Endocardita este o afecțiune care este tratată în mod curent la Suceava și nu s-a mai cerut până acum transferul vreunui pacient către o altă unitate spitalicească pentru acest diagnostic.

Raed Arafat explică pericolul reprezentat de cazul Iordache

Cazul transferului lui Iordache a suscitat în aceste zile multe discuții referitoare la cine și cum aprobă aceste transferuri. Inițial, unele surse din Spitalul Județean ne-au indicat faptul că Iordache ar fi solicitat în acele zile sprijinul medicului Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Informația a fost dezmințită categoric chiar de medicul Arafat, care ne-a explicat și faptul că solicitarea pentru aceste zboruri putea veni doar de la un medic sucevean.

De altfel, șeful DSU a postat, joi după-amiază, pe Facebook un text în care lămurește condițiile în care se fac aceste zboruri ale elicopterelor SMURD:

”Referitor la cazul senatorului din Suceava, care a fost transferat la București cu un elicopter SMURD către Spitalul Matei Balș, la solicitarea medicului de la sectia de Boli Infecțioase a Spitalului de Urgență Suceava, am primit mai multe solicitări de clarificare din partea presei și au apărut în spațiul public mai multe acuzații la adresa mea prin care se afirma ca transferul s-ar fi făcut la comanda mea sau cu aprobarea mea.

Ca să clarificăm situația, explic mai jos procedura de solicitare a elicopterului pentru transferul interclinic:

Solicitarea se face prin 112 de către medicul curant, iar în cazul acestui tip de misiuni, pentru zona Ardealului si a Banatului răspunde dispeceratul de urgență din Târgu Mureș, iar pentru zona Sud și Moldova răspunde dispeceratul de urgență din București. Medicul solicitant este cel care stabilește oportunitatea și motivul solicitării, iar dispeceratul găsește soluția optimă de transfer și stabilește dacă acesta se face cu elicopterul sau avionul. Procedura nu prevede aprobarea mea sau a centrului de coordonare de la DSU și este una normală care face ca deciziile să se ia la nivel tehnic și în timpul cel mai scurt posibil. În cazul senatorului, colegii de la Iași mi-au confirmat că solicitarea a fost dată prin dispecerat și că nu au fost sunați special pentru acest caz invocând calitatea pacientului de senator.

Dacă este de întrebat cineva, acesta este numai medicul care a solicitat elicopterul care probabil a avut motive ce pot fi explicate din punctul acestuia de vedere pentru solicitarea elicopterului SMURD.

În concluzie, eu am aflat de caz de la reprezentanții mass media, nici nu știam cine este persoana când mi-au dat numele ei și nici nu am dat vreun acord sau aprobare din partea mea, pentru că acest lucru nu intră în procedură și nici nu este normal să fiu persoana care dă aprobări la cazurile respective, când există dispecerate cu rol bine stabilit în aceste cazuri. Uneori se întâmplă să întrebăm de ce nu s-a solicitat un elicopter pentru un caz care este vădit pentru elicopter, dar nu se pune problema să impunem transferuri luând în considerare calitatea persoanei sau apartenența ei politică. Ca de obicei acest scandal este posibil să ducă la evitarea de a mai chema elicopterul la cazuri bine justificate de către unii medici de teamă să nu fie luați la întrebări sau de a deveni subiectul unui scandal. Dacă medicul care a solicitat elicopterul a făcut acest lucru din alte considerente decât cele pur medicale atunci explicațiile vor trebui date de către acest medic”, arată Raed Arafat, șeful DSU, în postarea sa pe Facebook.

Ministrul Pintea: Transportul se face cu o puternică justificare medicală

Sorina Pintea a declarat, referitor la senatorul PSD care a fost transportat la București cu elicopterul de la Suceava, deși medicii i-au precizat că nu are nimic grav, că pacientul nu ar fi fost transferat dacă nu ar fi existat probleme și că sunt criterii ale DSU privind astfel de demersuri.

„Din punct de vedere al stării de sănătate sunt convinsă că el nu ar fi internat la Matei Balș dacă nu ar fi existat probleme. Pe de altă parte, transportul se face la solicitarea personalului medical. Telefonul la 112 pentru transport se dă de către un medic. (…) Acest transport se face gratuit cu o puternică justificare medicală. (…) Probabil că, dacă nu era de la PSD, ar fi fost altfel prezentat cazul”, a declarat Sorina Pintea.

Totodată, ministrul Sănătății consideră că nimeni nu riscă să trimită elicopterul pentru un simplu caz.

„Pe de altă parte, există niște criterii foarte clare pe care Departamentul pentru Situații de Urgență le-a stabilit privind transportul cu elicopterul sau ambulanța”, a adăugat ministrul Pintea în cursul zilei de joi.

Şi, totuși, zborurile SMURD pot fi “deturnate” de mici vedete locale

Ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Suceava arată însă că sistemul prezentat ca bine pus la punct poate fi scurtcircuitat de vreun personaj local care, profitând de poziția pe care o are, reușește să intimideze sau să convingă un medic de provincie că reprezintă un caz mai special. Din informațiile noastre, totuși undeva la nivelul Dispeceratului de la Iași au existat ceva dubii privind oportunitatea acestui transfer, medicii suceveni fiind întrebați de două ori de către colegii lor de la Iași dacă solicită transfer aerian pentru un pacient cu acest diagnostic. Cum, probabil, au primit confirmarea de la Suceava, au aprobat acest transfer.

Mai mult, conform unei declaratii acordate joi seara postului ProTv de catre medicul Diana Cimpoesu, cea care conduce centrul SMURD din Iasi, care coordoneaza aceste zboruri, decizia efectuarii acestui transfer a fos luata in urma unei solicitari primite de la Dispeceratul din Bucuresti.

Cotidianul “Libertatea” a consultat mai mulți specialiști care au indicat faptul că un zbor cu elicopterul de la Suceava la București durează două ore și jumătate, la un cost de 3.000 de euro pe oră, ceea ce înseamnă că au fost cheltuiți 7.500 de euro pentru această misiune, aparatul consumând 180 de litri de combustibil/oră. (Cristina RUŞTI)

Vă prezentăm integral comunicatul făcut public ieri de senatorul Virginel Iordache:

„Senatorul Virginel Iordache a fost internat la Spitalul Sfântul Ioan cel Nou din Suceava în data de 14 mai 2019, unde a fost supus unor investigații medicale.

Ca urmare lipsei diagnosticului concludent și fiind suspectat de meningită bacteriană, cu o stare de sănătate vizibil alterată, în data de 16 mai 2019 medicii au hotărât transferul acestuia la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Din fericire, în urma investigațiilor amănunțite a fost infirmată suspiciunea de infecție cu meningococ.

Decizia transportării de urgență cu elicopterul a pacientului, dată fiind starea degradată a sănătății acestuia, a aparținut exclusiv medicilor spitalului Sfântul Ioan cel Nou din Suceava.

Apreciem profesionalismul personalului medical din spitalele din Suceava și București și totodată le mulțumim și le suntem recunoscători.

Senatorul Virginel Iordache nu a făcut nici o cerere referitoare la un transport preferențial pentru transferul intraspitalicesc, interacțiunea cu personalul medical a fost una de respect reciproc, neexistând nici un episod din cele relatate nerealist în presă. Parlamentarul PSD este recunoscător faptului că face parte din comunitatea suceveană formată din oameni deosebiți și valoroși.

În prezent starea de sănătate a senatorul este stabilă, cu diagnostic endocardită infecțioasă, acesta se află internat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București”.