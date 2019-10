Manager CFR: “De la 1 noiembrie nu vom mai avea restricţii de viteză pe ruta Suceava-Bucureşti”

Constantin Axinia a explicat că călătoria Bucureşti-Suceava durează acum 6 ore şi 35 de minute, iar ulterior va dura cu o oră mai puţin

Numărul restricţiilor de viteză pe calea ferată s-a înjumătăţit din martie până în prezent, la 215. Limitele de viteză au crescut de la 30 de km/h la 70 de km/h, iar acestea ar putea ajunge treptat la 100 de km/h, a spus marţi, Constantin Axinia, Manager General al CFR SA.

“În martie aveam 490 de restricţii de viteză. Acum, în momentul de faţă am în jur de 210-215 restricţii de viteză şi făceam şi mai mult dacă nu mai redeschideam nişte linii de cale ferată. Am mai ridicat nişte limite de viteză până a venit constructorul la Mioveni, am mai făcut nişte bariere de cale ferată în alte locuri unde mi s-a cerut pentru că erau probleme de trafic rutier. Am fost nevoie să folosesc banii pentru ridicarea restricţiilor în altă parte. Restricţia de viteză era 30-40 de kilometri/h, am ridicat-o la 70, prima treaptă şi dacă aş mai avea bani să schimb şi şina, o duc la 100. Nu poţi să ridici niciodată o restricţie de la 30 la 100. Cine spune lucrul ăsta nu-i CFR-ist”, a declarat Axinia la Zilele Feroviare 2019.

Axinia a adăugat că pe traseul Bucureşti-Suceava, restricţiile de viteză vor fi eliminate complet până la începutul lunii noiembrie.

“La 1 noiembrie 100% nu vom avea restricţii de la Bucureşti la Suceava. Voi termina după patru ani de zile podul de la Ploieşti. Am notificat toţi operatorii de transport de călători şi de marfă că am ridicat restricţiile şi aşteptăm ca să vină cu propuneri. Dacă punem Inter City durata călătoriei se va reduce cu o oră şi douăzeci de minute, dacă nu punem Intercity şi va fi un tren Inter Regio, o oră”, a spus directorul CFR.

Acesta a explicat că acum călătoria Bucureşti-Suceava durează şase ore şi treizeci şi cinci de minute, iar ulterior va dura cu o oră mai puţin.

În privinţa rutei Bucureşti – Timiţoara, Constantin Axinia a mai spus că are “proiectul pentru Coridorul 4 şi am proiectul de la Arad – Timişoara – Caraş Sebeş. Este în studiu de fezabilitate acuma şi la anul îl voi da în proiectare şi execuţie”.

În privinţa rutei spre Cluj, Axinia a adăugat că a avut restricţii de viteză la Simeria, în apropierea Clujului, la Aiud, iar o parte din acestea au dispărut. (O.S.)