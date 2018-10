Majorarea prețului la energie termică a trecut „la mustață” în Consiliul Local

Cu 12 voturi pentru (PNL plus PMP) și 10 împotrivă (PSD plus ALDE), consi­lierii locali suceveni au votat ieri ma­jorarea prețului la energia termică începând cu 9 noiembrie, la 448,05 lei/gigacalorie. Sucevenii vor plăti tot 240 de lei, restul fiind suportat din bugetul local, printr-un efort financiar suplimentar de un milion de euro pentru această iarnă. A existat și un moment neplăcut în timpul dezbaterilor, când consilierul PSD Andrei Păduraru a sugerat că Ion lungu ar deține acțiuni la purtător la Bioenergy. Primarul i-a răspuns că-l va da în judecată și-i va cere daune morale

Consiliul Local Suceava a adoptat, în ședința de ieri, un proiect de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu conform căruia prețul de producție al energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava va crește din data de 9 noiembrie de la 116 lei la 196,51 de lei, fără TVA. Populația nu va fi afectată în mod direct, ci doar prin creșterea efortului bugetului local de a susține diferența dintre prețul final aprobat și cel de 240 de lei pe care îl plătește, de regulă, suceveanul de rând. Acesta este și pretextul pentru care decizia de ieri care a fost luată în ședință extraordinară de către deliberativul local a întrunit doar 12 voturi „pentru” – consilierii locali ai PNL și ai PMP – și 10 „împotrivă” – voturi ale consilierilor locali PSD și ALDE.

Reamintim că majorarea prețului a fost solicitată de producătorul de energie termică, Bioenergy, iar proiectul de ho­tărâre a fost promovat de primarul Ion Lungu. Prețul total al energiei termice în sistem centralizat este compus din prețul de producție și cel de transport și distribuție și, însumate, cele două ajung la 448,05 lei/gigacalorie. Populația va plăti doar 240 de lei, ca până acum, au dat asigurări edilii suceveni, diferența va fi subvenționată de Primărie. Acest preț ar urma să scadă la 395,33 de lei de la 1 ianuarie 2019, când va intra în vigoare diminuarea cu 5% a TVA la energia termică.

Primarul Ion Lungu a spus că municipalitatea va plăti în această iarnă cu un ­mi­lion de euro în plus pentru a subvenționa energia termică livrată populației.

„Vă spun cu toată responsabilitatea: nu există altă soluție… Vreau să cred că într-o zi se va întâmpla o minune, în sensul că se va reveni la ordinul de ministru privind reintroducerea lemnului de foc în categoria de biomasă. Am fost la patru guverne începând cu Cioloș și continuând cu Grindeanu, Tudose și Dăncilă, unde am avut discuții pe tema revenirii la ordinul de ministru, dar nu am găsit înțelegere”, a declarat primarul Ion Lungu. El a mai spus că speră să vină un guvern mai înțelept care să înțeleagă eforturile care s-au făcut la Suceava, unde există o centrală nouă și ar fi trebuit să fie și o perspectivă mai bună față de alte orașe.

La polul opus, s-a pus problema renunțării la sistemul centralizat și de acordare a unei ultime subvenții pentru ca populația să-și monteze centrale termice de apartament, însă Ion Lungu a avut o reacție destul de caustică la adresa promotorilor acestei idei: „Mai e puțin până la alegerile din 2020. Veniți din nou cu această idee și vedem cine câștigă”.

Întrebat cu privire la detalierea calculelor, edilul Sucevei le-a replicat celor de la PSD că în 2012 au votat pentru construirea noii centrale termice.

Consilierul local PSD Andrei Păduraru a spus în ședința de ieri că Ion Lungu apără cu înverșunare o firmă privată – producătorul de energie termică Bioenergy – sugerând, printr-o întrebare tendențioasă, că edilul ar deține acțiuni la purtător. Primarul i-a răspuns că acuzațiile sunt nefondate și, fiindcă Păduraru nu și-a cerut scuze, Lungu i-a spus că-l va da în judecată și îi va cere daune morale. (Dan PRICOPE)