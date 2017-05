Mai multe curse Tarom Suceava – București și retur

Incepând cu 20 iunie se vor introduce încă patru curse, în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică, cu decolare de la București la ora 17.15 și aterizare la Suceava la ora 18.25; cu decolare de la Suceava la ora 18.50 și aterizare la București la ora 20.05

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că, după demersurile ce au fost făcute în ultima perioadă, s-a concretizat încă o veste bună pentru locuitorii județului Suceava, dar și pentru cei din județele din zonă. Gheorghe Flutur a arătat că vor fi suplimentate cursele TAROM de pe Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava. El a arătat că în urma discuțiilor purtate cu cei din conducerea TAROM va avea loc suplimentarea curselor TAROM pe ruta Suceava – București și retur.

“Incepând cu data de 20 iunie a.c. se vor introduce încă patru curse în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică, cu decolare de la București la ora 17.15 și aterizare la Suceava la ora 18.25; apoi decolare de la Suceava la ora 18.50 și aterizare la București la ora 20.05. Suceava este din ce în ce mai bine conectată cu Capitala, dar și cu mai multe destinații externe”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a reamintit faptul că începând cu data de 7 iunie 2017 vor fi introduse curse charter pentru destinații de vacanță, în zilele de luni, miercuri și vineri. Flutur a mai arătat că se fac demersuri pentru ca operatorii să des­chidă noi curse în perioada următoare.

Conform ultimelor statistici oferite de Aeroportul “Stefan cel Mare”, pe aeroportul sucevean au fost curse programate în fiecare zi a săptămânii, tot mai multe de la începutul anului și până în prezent. Astfel, în fiecare zi de luni, de pe Aeroportul din Salcea decolează aeronave de pasageri către Milano – Bergamo, Londra – Luton, Venetia – Treviso aparținând companiei Wizz Air; un avion către Antalya, operator fiind Air Bucharest și unul către București, operator fiind compania TAROM. Marți, sunt curse regulate către Roma – Ciampino și Bologna, puse la dispoziție de compania Wizz Air, precum și o cursă către București a companiei naționale TAROM. Miercuri, de pe Aeroportul “Stefan cel Mare” pleacă zboruri ale companiei Wizz Air către Londra – Luton și Milano, precum și un zbor către Zakyntos – Grecia al companiei Air Bucharest. Tot miercuri este programată și o cursă TAROM către București.

Wizz Air nun are curse către și dinspre Londra și Milano pentru ziua de joi, TAROM continuând cursele între București și Suceava și retur. Vineri, Wizz Air are curse în această perioadă către Milano – Bergamo și Londra – Luton, TAROM are o cursă București – Suceava și retur, o firmă “Atlas Global” oferă curse charter către Antalya în perioada 9 iulie – 15 septembrie a.c. TAROM are zbor și vineri de pe Aeroportul “Stefan cel Mare”. Sâmbătă, de pe aeroportul sucevean sunt două curse Wizz Air (către Roma și Bologna) și o cursă TAROM către București, iar duminică Wizz Air are cursă regulată către Londra – Luton, iar TAROM o cursă regulată spre București. De pe site-ul Aeroportului ‘Stefan cel Mare” Suceava se pot afla mai multe detalii privind orele exacte ale zborurilor către destinațiile prezentate. (N.R.)