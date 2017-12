Magistratii suceveni au protestat pe scarile Palatului de Justitie

Marti dimineata, in jurul orei 11.00, 50 – 60 de magistrati de la toate instantele si parchetele sucevene au protestat in tacere pe treptele Palatului de Justitie Suceava. Ei și-au manifestat astfel dezacordul față de modificările adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și față de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedură penală. Magistraţii consideră că toate aceste măsuri, dorite de PSD şi ALDE, ar putea favoriza infractorii, iar unele fapte penale nu vor mai putea fi demonstrate.

Protestul magistratilor suceveni a durat aproximativ o ora, timp in care nu a fost intrerupta activitatea instantelor.

Proteste asemanatoare au avut loc ieri in mai multe orase din tara si in Capitala, mii de magistrati manifestandu-si in acest fel dezacordul fata de modificarile impuse de coalitia PSD-ALDE la legile Justitiei si la codurile penale.