Mafia lemnului din Suceava, prezentată astăzi în unul din cele mai prestigioase ziare britanice

Sub titlul „Violența crește pe măsură ce România se prăbușește în comerțul ilegal cu cherestea”, jurnalistul Shaun Walker a publicat miercuri, 8 ianuarie, în prestigiosul cotidian britanic „The Guardian” un amplu material despre furtul de lemn și mafia pădurilor din România. Jurnalistul britanic a fost în județul Suceava și prezintă cazurile unor oameni care au avut de suferit pentru că au îndrăznit să vorbească despre amploarea furtului de lemn din pădurile României, arătând că „denunțătorii se confruntă cu intimidare și ostracizare” din partea comunităților în care trăiesc.

Oameni hăituiți, bătuți și ocoliți de prieteni și rude pentru că s-au opus furturilor. Păduri rase, atacuri asupra pădurarilor, împușcături, amenințări. O zonă controlată de o mafie mai puternică decât statul. Cam asta au aflat în această dimineață sutele de mii de cititori ai cunoscutului cotidian britanic „The Guardian” despre județul Suceava.

Jurnalistul Shaun Walker s-a deplasat în România, stând de vorbă și cu mai mulți oameni din județul Suceava care ar fi avut de suferit pentru că au încercat să se opună marilor hoți de lemne.

Citiți mai jos traducerea reportajului publicat astăzi în „The Guardian”

Violența crește pe măsură ce România se prăbușește în comerțul ilegal cu cherestea

Doi pădurari din România au fost uciși în ultimele trei luni, iar denunțătorii se confruntă cu intimidare și ostracizare

În cătunul Deia, cuibărit în dealurile împădurite din județul Suceava din nordul României, Ilie Bucșă și fratele său Dumitru au devenit paria. Recent, o gloată supărată i-a atacat pe frați, lăsându-l pe Ilie cu răni pe tot corpul. Vechii prieteni traversează drumul pentru a-i evita pe cei doi frați, fiind avertizați să rămână departe de ei sau se vor confrunta cu pierderea locului de muncă. Într-o noapte, cineva chiar a turnat antigel într-un iaz al celor doi frați, omorând jumătate din peștii din apă. Păcatul lor? Au depus metodic plângeri cu privire la exploatarea ilegală de lemn în zonă.

Furtul de cherestea este obișnuit în mare parte din România rurală. Activitatea de exploatare forestieră este una dintre principalele surse de venit pentru o parte din populație, iar de ani buni autoritățile au închis ochii la comerțul ilegal cu lemn. Violența și intimidarea împotriva celor care se opun nu este nimic nou. Din 2014, șase pădurari au fost uciși și au fost înregistrate 184 de cazuri de violență împotriva pădurarilor. Dar în ultimul an a devenit mai greu să furi, în parte din cauza unei presiuni din partea autorităților. Pe măsură ce profiturile au devenit mai greu de obținut, lucrurile s-au agravat. Două dintre cele șase crime împotriva pădurarilor au avut loc în ultimele trei luni, ceea ce a determinat Parlamentul României să adopte o lege care să permită tuturor pădurarilor să poarte arme. Atacurile asupra puținelor persoane care încearcă să raporteze activități ilegale în păduri – cum ar fi frații Bucșă – s-au intensificat deoarece comerțul este sub amenințare.

În octombrie, Crețu Ionuț, un pădurar într-o pădure cu proprietate privată din centrul României, a fost amenințat de un grup de bărbați. „Au încercat să mă tragă din mașină și mi-au spus că îmi vor arde casa și îmi vor ucide familia”, a spus el. De atunci a început să poarte o armă și încearcă să patruleze impreuna cu un partener. Mulți pădurari au povești similare. Dincolo de amenințări, violență și corupție, în joc este sustenabilitatea pădurii însăși. Pădurile României sunt locuite de 30% din toate carnivorele mari din Europa, cu populații mari de urși, lupi și lincși. Vechimea pădurilor le face deosebit de valoroase.

„Părți mari sunt încă pădure naturală, neschimbată de intervenția umană. În majoritatea Europei nu mai există astfel de păduri. Acestea sunt foarte importante în lupta împotriva schimbărilor climatice: pădurile naturale au mai multă rezistență decât monoculturile plantate “, a spus Mihai Zotta, de la Conservation Carpathia. În timp ce există o supărare pentru atacurile asupra pădurarilor, activiștii de mediu spun că povestea este mai complicată de atat. „Unii dintre ei sunt eroi care se luptă și mor pentru păduri, dar există și cei care-și cumpără case și mașini noi pe care nu și le-ar putea permite din salariile primite”, a spus Zotta.

Un pădurar care a cerut să rămână anonim a râs când a fost întrebat dacă știe de colegi implicați în activități ilegale. „Absolut toată lumea este complice la asta”, a spus el, adăugând că a avut probleme la locul de muncă când a raportat o activitate suspectă în rândul colegilor și superiorilor.

În județul Suceava, Gheorghe Oblezniuc a explicat schema. Este un om de-al locului care a lucrat pentru o serie de mici companii private de exploatare forestieră din zonă și a fost deschis în legătură cu participarea sa la activități ilegale în trecut. El a spus că i s-a cerut în mod regulat să taie mai mult decât arătau hârtiile, lucru pentru care i s-a acordat un bonus de aproximativ 30 de lei (5,30 lire sterline) pe metru cub.

„A fost o livrare în care am avut permisiunea de a tăia 400 de metri cubi, iar noi de fapt am tăiat 2.400. Proprietarii erau mână în mână cu autoritățile locale și silvicultorii. Toată lumea a tăiat”, a spus Oblezniuc. El a spus că inițial a început să vorbească despre aceste practici deoarece a simțit că nu primește partea sa corectă din profituri, iar mai târziu a continuat dintr-un sentiment de dreptate. Alături de frații Bucșă și inca o mână de oameni, este unul dintre cei câțiva care încearcă să faca lumină asupra problemei din zonă. Oblezniuc l-a întâlnit pe reporterul de la The Guardian într-o cameră laterală a unei benzinării și a aruncat o privire nervoasă spre mașinile care treceau pe lângă fereastră. „Există spioni peste tot aici”, a spus el, adăugând că a primit o serie de amenințări cu moartea prin telefon.

Recent a devenit mai greu să furi din păduri. O aplicație permite oricărui spectator curios să verifice plăcuțele de înmatriculare ale camioanelor care transportă lemn și să vadă dacă au permis pentru lemnul pe care îl transportă. Dar totuși, un raport comandat de guvern spune că 20 de milioane de metri cubi de lemn dispar din pădure în fiecare an, un număr mai mare decât cantitatea totală de exploatare legală, ceea ce semnifică atât o gaură imensă în bugetul guvernului, cât și un posibil dezastru climatic. „Situația este în afara controlului autorităților centrale. Nu știu ce se întâmplă în aceste păduri. Nu folosesc imagini din satelit, nu folosesc instrumente inteligente”, a declarat Ciprian Gălușcă, de la Greenpeace România.

Noul ministru al Mediului, Costel Alexe, a declarat că lucrează pe premisa că cifra de 20 de milioane de metri cubi este corectă, după ce câțiva ani guvernul a respins-o ca fiind falsă, și a promis o abordare comună din partea tuturor ministerelor pentru salvarea pădurii. “Toată lumea pierde: pierdem pădurea, pierdem ca cetățeni, iar bugetul pierde o sumă imensă de bani”, a declarat Alexe pentru The Guardian, într-un interviu la București. O nouă politică pe care dorește să o pună în aplicare, care a fost solicitată de mult timp de activiștii de mediu, este să vândă lemn doar prelucrat, cherestea, mai degrabă decât actualul sistem învechit în care companiile licitează pentru secțiuni de pădure pe care să le poată exploata. Însă Alexe a oftat când a fost întrebat dacă are instrumentele pentru a face o diferență reală. Până la urmă, oprirea exploatării ilegale nu înseamnă doar identificarea câtorva șefi criminali.

Rețeaua susține comunități întregi, iar oamenii de la fiecare nivel își iau partea, de la șefii de silvicultură de stat până la pădurarii locali, chiar până la sătenii săraci cu un cal și o căruță, care câștigă lemne de foc mai ieftine pentru iarnă. „Este în fond o mită acordată comunităților locale: mergeți mai departe și gestionați pădurea așa cum doriți, deoarece nu primiți suficienți bani de la noi la nivel central”, a spus Gălușcă. El a spus că schimbarea recentă a retoricii guvernamentale a fost încurajatoare și există semne că procurorii iau mai în serios cazurile de exploatare. Anterior, doar 2% din cazuri s-au încheiat cu vreun fel de sancțiune.

Luna trecută, Ilie Bucșă a fost sunat de la București și i s-a cerut să dea dovezi parchetului cu privire la mafia pădurilor, prima dată când s-a întâmplat acest lucru, a spus el. Marți (ieri – n.r.), procurorii din nordul României au anunțat că au deschis un dosar penal împotriva unui pădurar pentru furt de cherestea de 2,5 milioane lei (445.000 de lire sterline). Alții rămân sceptici că este vorba despre o schimbare reală.

“Mulți pădurari vor trebui să mai moară înainte ca politicienii să oprească exploatarea ilegală și haotică”, a spus Sorin Jiva, un pădurar din județul Arad, din vestul României, care a fost împușcat hoții de lemn în 2017 și a petrecut un an recuperându-se.„Avem nevoie de legi mai dure pentru hoții și infractorii care trag în noi. Nimeni nu se gândește la pădure. Nimeni nu se gândește la aerul nostru”, a mai spus Jiva.”