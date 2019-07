Luni reîncepe tradiționalul FESTIVAL AL IBRICULUI

Timp de două săptămâni vor dansa ligheane de toate culorile, ansambluri de oale mici și mari vor susține reprezentații pe aragaz, iar celebrele doine de of și jale vor fi interpretate de sucevenii care n-au apucat încă să-și pună centrală. Recitaluri de blesteme noi și vechi vor putea fi audiate, în fiecare zi, în locațiile cunoscute de zeci de ani de toți sucevenii: la dușul uscat, la blidul murdar sau în fața copchilului mozolit u manifestarea de mare impact, cu o veche tradiție în capitala Bucovinei, se desfășoară și în acest an sub egida „Pentru voi, cu căldură. Dacă vrem noi”, este organizată tot de THERMONET și tot cu larga și binevoitoarea contribuție a oficialităților sucevene. Finanțatori: absolut toți locuitorii municipiului Suceava care vor sta fără apă caldă în intervalul 15 -28 iulie. Norocoșii din Burdujeni vor putea folosi din nou robinetele de apă caldă pe 21 iulie

De zeci de ani, distribuitorul de apă caldă din municipiul Suceava, indiferent că a fost vechiul CET, Termica sau actualul THERMONET, oprește în toiul verii vreme de câteva săptămâni distribuirea apei calde în tot orașul. Probabil că Suceava a rămas printre ultimele din țară în care se mai ia o asemenea mă­sură, în toate marile orașe distribui­torii găsind, de ani buni, soluții pentru a evita producerea unui asemenea disconfort clienților săi. Motivul e același invocat de la sfârșitul anilor 70 ai secolului trecut: revizia instalațiilor. În ultimii ani însă ni s-a tot spus că instalațiile astea au înghițit zeci și zeci de milioane de euro pentru reparații și modernizări, iar operatorul privat care le gestionează de ceva vreme primește anual uriașe subvenții. E clar că banii ăștia au ajuns în pământ, mai puțini la propriu și mai mulți la figurat, din moment ce randamentele sunt asemănătoare celor de acum 40-50 de ani și privațiunile la care sunt supuși sucevenii care mai sunt abonați ai serviciului centralizat de distribuire a apei calde sunt aceleași an de an.

De-a lungul ultimilor ani, amenin­țarea reluată vară de vară – că dacă nu se face această revizie/mentenanță acum, în iarnă ar putea apărea avarii la sistemul de încălzire – apoape că a ajuns la nivelul unui banc, de vreme ce în fiecare iarnă plesnesc țevile în oraș și sute de apartamente, din toate cartierele orașului, stau cu zilele neîncălzite când e gerul mai mare. Amintiți-vă doar câte avarii au fost în sistemul Thermonet iarna trecută. Când nu au crăpat magistralele, mii de suceveni au avut caloriferele doar amorțite, dacă nu erau înghe­țate cu totul. La modul în care e gestionat și la costurile uriașe pe care le presupune, probabil că sistemul actual își trăiește ultimele sezoane. ­Pro­blema e că a tocat sume uriașe până acum, iar operatorul privat care-l administrează nu dă semne că poate sau că vrea să-l îmbunătățească și nu e penalizat în niciun fel pentru disconfortul creat sucevenilor.

Perioada de revizie începe pe 15 iulie și se încheie la 21 iulie 2019 pentru cartierul Burdujeni și la 28 iulie pentru celelalte cartiere ale municipiului Suceava

Furnizarea apei calde va fi sistată temporar în municipiul Suceava începând din 15 iulie. Thermonet – operatorul serviciilor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat de termoficare la nivelul municipiului – a anunțat că în perioada 15 – 28 iulie efectuează lucrările anuale de revizie la rețelele de termoficare. Potrivit informării transmise de directorul general al Thermonet, Mugur Corlățan, apa caldă va fi sistată de luni, 15 iulie pentru tot municipiul Suceava, pentru ca începând de duminică, 21 iulie 2019, serviciile de furnizare a apei calde să fie reluate pentru cartierul Burdujeni, iar de duminică, 28 iulie 2019, pentru celelalte cartiere din oraș. Potrivit unui comunicat de presă a societății Thermonet, această decizie a fost luată în vederea efectuării lucrărilor de revizie, mentenanță și reparații anuale programate, acțiuni menite să pregătească desfășurarea în condiții optime a furnizării de agent termic pentru sezonul de încălzire 2019 – 2020. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că salariații Thermonet SRL vor acționa cu responsabilitate maximă pentru a ne încadra în termenele anunțate”, se arată în respectiva comunicare a operatorului sucevean de termoficare.

Conform sursei citate, aceste lucrări constau în montarea de vane de sectorizare pe conductele de agent termic primar, și anume: 4 vane de Φ 600 mm și 3 vane de Φ 400 mm montate pe rețelele principale de agent termic primar care separă cartierul Burdujeni de restul orașului; 2 vane Φ 500 mm pe magistrala 1 și magistrala 2, în zona Cuptorului de aur, Piața Mare; 6 vane Φ 150 mm montate pe rețelele de agent termic primar care alimentează punctele termice Colegiul Tehnic Alimentar, TRC și Zamca 3; 1 vană de Φ 500 mm montată pe rețeaua de agent termic primar din zona Competrol. În afară de aceste lucrări, în această perioadă se continuă în punctele termice curățarea mecanico-chimică a schimbătoarelor de căldură. Potrivit informării postate pe contul de Facebook al Thermonet, în urma finalizării acestor lucrări de sectorizare a rețelelor de agent termic primar, efectele avariilor apărute în sistem vor putea fi restrânse în zone mai reduse și în același timp va scădea și timpul de intervenție pentru remedierea lor. (O.S.)