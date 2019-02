Lungu susține că bugetul Sucevei pe acest an va fi al dezvoltării, dar finanțarea investițiilor se va face din fonduri europene, nu guvernamentale

Bugetul municipiului Suceava pe 2019 este mai mare cu 25,77% față de cel de anul trecut. Creșterea se datorează unor investiții cu aproape 80% mai mari ca în 2018, care vor consuma 38,7% din buget. Banii vin însă din fonduri europene, credite sau din surse proprii, nicidecum de la Guvern, susține primarul Sucevei

Bugetul Primăriei Municipiului Suceava pentru 2019 va fi mai mare cu 25,77% față de bugetul anului trecut. Anunțul a fost făcut, ieri, în conferința săptămânală de presă, de primarul Ion Lungu, care a explicat că această creștere se datorează investițiilor care în acest an sunt mai mari cu 79,9% comparativ cu 2018. Cheltuielile cu investițiile publice demarate de municipalitate sau aflate în derulare vor consuma în jur de 38,7% din buget. „Conform teoriei financiare, un buget care are peste 20% investiții este un buget al dezvoltării. Noi ne apropiem la 40% în acest buget sume destinate dezvoltării, deci fără doar și poate este un buget al dezvoltării”, a explicat prmarul Sucevei. Edilul a precizat însă că ponderea mare se datorează finanțărilor europene pe care municipalitatea contează a le accesa și implementa în acest an, precum și banilor din cre­dite sau surse proprii, nu din fondurile guvernamentale care ar urma să fie alocate suplimentar. „Pentru astea trebuie să venim cu bani de acasă”, a spus Ion Lungu referindu-se la sumele vehiculate a fi alocate suplimentar din cotele defalcate din impozitul pe venit. Ion Lungu a explicat că banii respectivi nu sunt suficienți pentru că vor trebui să acopere diferite cheltuieli cu destinație în zona socialului, nu a investițiilor și nici măcar nu vor veni în pondere de 60% calculat de la începutul anului, ci după data de 31 martie.

În ceea ce privește fondurile europene pe care Ion Lungu contează a le atrage și cheltui în acest an, pe primul loc este situat proiectul de dotare a municipalității cu autobuze electrice pentru transportul în comun, iar în ceea ce privește investițiile cu fonduri proprii sau din credite bancare ar fi noul pod peste râul Suceava – Podul Unirii, dar și aducțiunea de gaz metan în Burdujeni-sat sau noua seră floricolă.

„Ca pondere în buget este în primul rând transportul public, care are 18,47%, în ideea că aici sunt prinse proiectul european referitor la aducerea noilor autobuze electrice și realizarea noii baze de transport public local. Apoi dezvoltarea ­pu­blică – 11,81% cu aducțiunea de gaz metan și podul peste râul Suceava. Un capitol important îl reprezintă străzile, unde sunt prinse 10,98% din buget. Așa cum am spus, vom avea 30 de milioane de lei pentru străzi și 4 milioane de lei pentru sistematizare rutieră. Învățământul este pe locul patru, cu 9,67% din buget, în condițiile în care nu mai finanțăm salariile profesorilor”, a declarat primarul Sucevei în conferința de presă de ieri.

Potrivit edilului, bugetul local al municipiului Suceava pentru acest an va fi aprobat în Consiliul Local cel mai probabil în prima decadă a lunii martie, iar aceasta numai dacă preșe­dintele Klaus Iohannis va promulga Legea bugetului de stat pe 2019 în această săptămână. (D.P.)