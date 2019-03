Lungu l-a felicitat pe Mandachi pentru „manifestul, nu protestul” privind necesitatea autostrăzilor și îndeamnă sucevenii să susțină acest demers

„Este o inițiativă de apreciat și are un impact deosebit. Dacă nu vom avea această autostradă, suntem condamnați la subdezvoltare. Ne vor judeca generațiile viitoare”, a declarat primarul Sucevei n edilul a anunțat însă că nu va participa la deschiderea metrului de autostradă construit de afaceristul Stefan Mandachi și nici nu își va suspenda activitatea, însă le recomandă tuturor sucevenilor să o facă

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, l-a felicitat pe omul de afaceri sucevean, Stefan Mandachi, pentru ideea sa originală de a manifesta față de lipsa autostrăzilor în România, prin construirea în mod simbolic la Suceava a unui metru de autostradă.

Ion Lungu a ținut să precizeze, în conferința de presă de ieri, că a reținut ideea lui Stefan Mandachi cum că demersul tânărului întreprinzător și avocat sucevean este „un manifest, nu un protest”. „Este o inițiativă de apreciat și are un impact deosebit. Noi am pus aceeași problemă și în cadrul Asociației „Moldova se dezvoltă”, precum și în cadrul Asociației Municipiilor din România, unde am făcut precizări în fața președintelui Iohannis. S-a luat o inițiativă în Parlament, au ieșit primarii, au ieșit cei din Iași, iar acum iese și {tefan Mandachi cu o acțiune de PR foarte bine făcută”, a declarat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care a mai adăugat că o autostradă în zona Moldovei nu este un moft pretins de unii sau de alții, ci o necesitate în vederea dezvoltării întregii regiuni.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a precizat că nu va participa la deschiderea metrului de autostradă construit de afaceristul {tefan Mandachi și nici nu își va suspenda activitatea, însă le recomandă tuturor sucevenilor să o facă. „Eu nu voi participa pe 15 martie la acea acțiune, însă îi încurajez pe oameni să o facă”, a declarat primarul după care a explicat că în perioada 13 – 16 martie va trebuie să participe la mai multe reuniuni la București cu mai mulți primari, legate de președinția Consiliului Uniunii Europene.

De altfel, Ion Lungu a precizat că nu este de glumă cu această autostradă în Moldova. Avem nevoie de autostradă pentru că altfel vom rămâne în zona subdezvoltării și ne vor judeca generațiile viitoare. Din punctul de vedere al edilului, toți ar trebui să fie solidari acestui scop, întrucât, doar așa, într-un viitor nu foarte îndepărtat să putem avea mai mult de un metru de autostradă în regiunea Moldovei. „Dacă nu vom avea această autostradă, suntem condamnați la subdezvoltare. Ne vor judeca generațiile viitoare”, a avertizat Ion Lungu. (D.P.)