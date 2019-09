Lungu: “De când sunt primar, am făcut două poduri peste râul Suceava, cât au făcut și comuniștii în 50 de ani”

Cel de-al doilea pod, cel din zona Termica – primul pod fiind parte din șoseaua de centură, proiect promovat de Ion Lungu din primul său mandat – va fi dat în folosință la primăvară. „Putem spune că mai avem un pod în municipiul Suceava”, a anunțat Lungu sâmbătă seara, când a fost finalizată montarea grinzilor. Primarul Ion Lungu a avut un șir de discuții cu sucevenii care și-au manifestat fie atitudinea critică, fie admirativă referitor la acest proiect și a transmis că analizează și o altă variantă pentru un alt pod care să fluizideze traficul în altă zonă

Ridicarea noului pod peste râul Suceava (de la fundație până la montarea grinzilor) a durat patru luni și 20 de zile. Aceste construcții au fost efectuate în cadrul unui proiect mai mare al Primăriei de a realiza o rută alternativă pentru cei care vor să ajungă sau să plece din Suceava spre Salcea, Dumbrăveni și mai departe spre județul Botoșani ocolind zona comercială din lunca Sucevei și ieșind în drumul național DN 29. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a salutat, sâmbătă seara, finalizarea montării grinzilor la „Podul Unirii”. „Putem spune că mai avem un pod în municipiul Suceava”, a anunțat primarul și a transmis felicitări firmei de construcții.

Asta în condițiile în care, în cursul zilei de vineri, Ion Lungu anunța că a făcut primii pași pe noul pod – „Podul Unirii”. „Structura de rezistență a podului a fost finalizată, cele două culei și trei pile au fost turnate. S-a început de astăzi montarea grinzilor. Până la sfârșitul sezonului rece podul va fi asamblat, iar în primăvară va fi dat circulației. Doamne ajută!”, a transmis Ion Lungu pe contul său de facebook.

Majoritatea reacțiilor au fost pozitive de la „Felicitări, sunteți pe podul cel bun!” până la „Felicitari d-le primar ,,,,se lucreaza din plin.Bv,,.” sau „Un pas in fata pentru decongestionarea traficului in zona comerciala a Sucevei! Felicitari!” ori „Felicitări!!! Unul din cele asteptate proiecte in curs! Doamne Ajută!!”. Nu au lipsit nici abordări mai critice, de genul „De la așa multe felicitări ii vor crește coarne” sau „Până în primăvara îl ia apa” ori „lăudate gura că îți voi da friptura” (eroarea gramaticală aparține celui care a publicat comentariul pe facebook – n.r.), dar totuși cele mai multe reacții au fost de genul aprecierilor pozitive și al felicitărilor, și nu de genul observațiilor critice. Față de toate acestea, Ion Lungu a răspuns sâmbătă seară astfel: „Am făcut două poduri peste râul Suceava, de când sunt primar, cât au făcut și comuniștii în 50 de ani, unul pe ruta ocolitoare – proiect promovat de mine – și altul în zona Termica, acum în construcție. În rest, răutăți. O seară bună!”.

La fel de interesant este însă faptul că Ion Lungu nu pare să se cramponeze în aceste două poduri cu care s-a lăudat și, consecvent unor declarații făcute într-o precedentă conferință de presă în care spunea că mai este nevoie de poduri în Suceava, a răspuns unui sucevean că ia în considerare o sugestie a acestuia. Astfel, Ionuț Ungureanu (cadru didactic) i-a transmis edilului pe contul de facebook: „Domnule primar, încă o variantă de drum ocolitor ar mai fi din capătul străzii Ştrandului, apoi un prim pod peste râul Suceava, ca să se continue cu un sens giratoriu la intersecția străzii Plaiului cu Grigore Alexandru, apoi alt pod peste calea ferată cu punct final Strada Gheorghe Doja, evident cu unele exproprieri”. Ionuț Ungureanu a argumentat și prin faptul că o astfel de arteră nou creată prin podul respectiv și pasajul peste calea ferată ar putea aduce, în continuare, beneficii în privința fluidizării traficului dacă se ia în calcul că de la intersecția Ştrandului cu Traian Vuia se poate ajunge (pe strada Cernăuți și apoi până pe zona Serpentine) până la sensul giratoriu de la Catedrală. Răspunsul lui Ion Lungu a fost scurt și concis: „Ionuț Ungureanu, Mulțumesc de sugestii. Analizăm!”

Lucările la noul pod peste râul Suceava au început în 15 aprilie. Podul nou va avea o lățime totală de 11 metri, cu benzi de patru metri pe sens și două trotuare de 1,5 metri. Conform contractului, perioada de realizare a podului este de 24 de luni de la data semnării contractului, respectiv de la 19 decembrie 2018 la 19 decembrie 2020, dar constructorul s-a angajat că termină lucrarea mai repede. În același timp municipalitatea a lansat proiectul pentru realizarea drumului care va face legătura cu podul din strada Apeductului până în DN 29. (Dan PRICOPE)