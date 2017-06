Ludovic Orban a fost prezent la Zilele Sucevei, la invitația primarului Ion Lungu

Președintele PNL a reafirmat la Suceava că liberalii vor intra la guvernare doar pe ușa din față, putând guverna numai în baza unei majorități parlamentare solide, care să permită aplicarea programului liberal de dezvoltare economică a României

Ludovic Orban a fost prezent sâmbătă, la Zilele Sucevei, amestecându-se în mulțimea strânsă la manifestările desfășurate în parcarea de la Iulius Mall. Nou alesul președinte al Partidului Național Liberal a arătat că nu se află la Suceava cu scopuri politice ci a venit la Zilele municipiului ca răspuns la invitația colegului și prietenul său, Ion Lungu.

„Am găsit la Suceava o atmosferă caldă, prietenească și îi mulțumesc domnului primar că mi-a adresat invitația de a fi astăzi (n.r. sâmbătă, 24 iunie 2017) în Suceava, la Zilele Sucevei, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava”, a declarat sâmbătă Ludovic Orban.

Ludovic Orban a refuzat să dea sâmbătă declarații politice, arătând că vizita sa în municipiul reședință de județ nu a avut altă semnificație, în afara faptului că a răspuns invitației colegului și prietenul său, Ion Lungu, pentru a-i fi alături în sărbătoarea Zilelor Sucevei.

„Luni (n.r. astăzi) avem întâlnirea Biroului Politic Național al PNL. La ora actuală în toate organizațiile județene se conturează poziția partidului, se dezbate, iar când vom hotărî poziția o vom anunța public. Am fost trei zile cu vicepreședintele regional și prima zonă a țării în care am venit este Moldova și Bucovina. Am fost în Iași, în Neamț și astăzi (n.r. sâmbătă, 24 iunie 2017) sunt la Suceava, pentru că este o zonă care trebuie susținută, care trebuie sprijinită. Nu e vorba de Suceava. Suceava e o organizație puternică în Moldova, cred că cea mai puternică organizație. Dar pe lângă asta, toate celelalte organizații au toată susținerea echipei centrale pe care o cer”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

Despre planurile de guvernare ale partidului pe care îl conduce, Ludovic Orban a spus că va discuta doar după ce va trece criza politică.

Primarul Ion Lungu s-a arătat bucuros că președintele partidului din care face parte a răspuns afirmativ invitației de a participa la zilele orașului și că organizația de la nivel local a PNL va face tot posibil ca PNL-ul să fie prima forță politică în județul Suceava.

„Suntem bucuroși și onorați că domnul președinte a dat curs invitației noastre de a fi astăzi la Suceava. Mă bucur că domnul președinte este un om apreciat și, dați-mi voie să vă spun cu toată sinceritatea, iubit aici la Suceava. Toată lumea îl cunoaște și îl apreciază și toată lumea își pune mari speranțe în PNL și în noul președinte al partidului, Ludovic Orban. Mă bucur că este la Suceava, este alături de noi. Noi facem tot ce putem aici împreună cu vicepreședintele regional, cu domnul Ioan Bălan, cu domnul ­preșe­dinte, care este o personalitate în rândul politicii românești. Vom face tot ce putem aici pe plan local, ca PNL-ul să fie prima forță politică în județul Suceava, iar împreună cu conducerea, PNL-ul să revină la guvernare mai devreme sau mai târziu, dar aici este vorba de strategii și deocamdată este important să trecem această criză politică”, a arătat la rândul său primarul Ion Lungu.

Ludovic Orban a mai arătat sâmbătă că PNL nu va intra la guvernare decât pe ușa din față, declarând „nu putem intra la guvernare decât în baza unei majorități parlamentare care să ne asigure stabilitate politică, să ne asigure coerența în actul de guvernare și posibilitatea aplicării programului liberal de dezvoltare economică a României. Vom încerca să vedem dacă reușim să construim o majoritate parlamentară solidă, dacă nu punctul nostru de vedere este să respingem orice guvern PSD, să încercăm să ducem procedurile la alegeri anticipate”. (Alexandra IONICA)