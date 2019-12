Locuri mai multe și calificări noi în oferta de școlarizare pentru învățământul profesional

Repartizarea cifrei de școlarizare de către Inspectoratul Şcolar Județean Suceava s-a făcut în baza solicitărilor venite din partea operatorilor economici, acestea cumulând un total de 2.048 de locuri, din care au fost aprobate 1.935, cu circa 100 mai multe comparativ cu admiterea 2019. Singurele solicitări neonorate, din cauza numărului prea mic de locuri pentru a putea organiza măcar o jumătate de clasă, au vizat calificările electrician aparate și echipamente electrice și energetice, frigotehnist și operator în industria malțului și a berii, fiind cerute câte 5 locuri pentru fiecare dintre cele 3 domenii

La nivelul județului Suceava, oferta de școlarizare pentru învățământul profesional pentru admiterea din vara anului 2020 vine cu schimbări multe, atât în privința calificărilor, cât și a numărului de locuri disponibile pe unități de învățământ. Repartizarea cifrei de școlarizare de către Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava s-a făcut în baza solicitărilor venite din partea operatorilor economici, acestea cumulând un total de 2.048 de locuri, din care au fost aprobate 1.935, cu circa 100 mai multe comparativ cu admiterea 2019.

Oferta educațională de la Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava s-a îmbogățit considerabil, atât cu noi calificări, cum ar fi cea de sudor, pentru care au fost solicitate 20 de locuri, însă au fost aprobate 14, deci o jumătate de clasă, cea de mecanic auto, urmând a fi înființată o clasă, cea de cofetar-patiser și de recepționer-distribuitor, câte o jumătate de clasă, dar și cu mai multe locuri pentru cei care doresc să învețe o meserie. Astfel, dacă pentru admiterea pentru anul școlar în curs au fost disponibile 84 de locuri, vizând 5 calificări, pentru anul școlar viitor au fost solicitate de către agenții economici suceveni 151 de locuri, pentru 9 calificări profesionale.

La Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” Suceava noutatea o reprezintă înființarea unei clase pentru calificare ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, pe lângă celelalte 3 calificări cuprinse în oferta educațională curentă. Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava va avea în oferta pentru învățământul liceal profesional, pentru admiterea din vara anului 2020, câte o clasă pentru meseria de mecanic auto, zidar și electrician exploatare joasă tensiune și câte o jumătate de clasă pentru calificările dulgher-tâmplar și fierar-betonist, reprezentând o creștere cu 42 de locuri față de anul în curs. La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a crescut doar numărul locurilor solicitate, fiind cu o clasă în plus pentru calificarea brutar-patiser și încă o jumătate de clasă pentru cea de preparator produse din carne și pește, însă oferta nu aduce noutăți în materie de calificări.

La Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret a crescut numărul locurilor solicitate pentru calificarea mecanic auto, urmând a fi cuprinse în planul de școlarizare pentru admiterea viitoare 5 clase, în loc de 3, potrivit cererilor venite din partea a 16 firme din domeniu.

Ofertă educațională schimbată complet la Liceului ”Vasile Deac” Vatra Dornei

În cazul Colegiului Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, cererea agenților economici s-a conturat în jurul unei clase pentru calificarea confecționer produse textile, iar pentru mecanic auto nu au fost solicitate locuri, cum s-a întâmplat la admiterea anterioară. La Colegiul Tehnic Rădăuți vor fi propuse doar două clase pentru mecanici auto, comparativ cu cele 3 clase ofertate la admiterea din 2019, și dispare din ofertă clasa pentru calificarea lăcătuș mecanic.

În cadrul Liceului Tehnologic ”Vasile Deac” Vatra Dornei, oferta educațională se schimbă complet. În locul celor 2 jumătăți de clase pentru calificările bucătar și ospătar, au fost solicitate 15 locuri pentru mecanic auto și 14 locuri pentru pădurar. La Liceul Tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc schimbarea constă în înlocuirea clasei pentru calificarea de electrician constructor, din domeniul electric, cu cea pentru constructor structuri monolite, din domeniul construcții, instalații și lucrări publice.

Pe de altă parte, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava nu a mai primit solicitări pentru învățământul profesional, deși în oferta pentru admiterea anterioară au fost cuprinse câte 14 locuri pentru calificările ospătar și lucrător hotelier. La fel și în cazul Liceului Tehnologic ”Nicolai Nanu” Broșteni, care a oferit la admiterea din 2019 o clasă pentru calificarea lucrător hotelier, și al Şcolii Profesionale ”Liviu Suhar” Iacobeni, a cărei ofertă educațională a cuprins câte 14 locuri pentru calificările mecanic auto și ospătar.

În ceea ce privește învățământul profesional special, la școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc se dorește înființarea a două clase de învățământ profesional, pentru specializările ospătar și zugrav, deși în planul de școlarizare pe anul 2019-2020 nu au fost cuprinse clase de învățământ profesional, la Centrul școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului au fost solicitate 5 astfel de clase, cu una în plus față de anul trecut, iar la Centrul școlar de Educație Incluzivă Suceava numărul claselor solicitate a scăzut cu 2, însă aici urmează a funcționa de anul viitor 2 clase de învățământ dual.

Singurele solicitări neonorate, din cauza numărului prea mic de locuri pentru a putea înființa măcar o jumătate de clasă, au vizat calificările electrician aparate și echipamente electrice și energetice, frigotehnist și operator în industria malțului și a berii, fiind cerute câte 5 locuri pentru fiecare dintre cele 3 domenii.

Rămâne de văzut dacă interesul absolvenților de clasa a VIII-a pentru învățământul profesional va fi măcar egal cu cel al agenților economici care au solicitat înființarea unor noi calificări sau au mărit cererea în anumite domenii. Nevoia de meseriași pe piața muncii, în mai toate domeniile, persistă, iar oferta educațională pentru anul școlar viitor este foarte diversificată, însă importantă este și promovarea învățământului profesional în rândul tinerilor dornici să învețe anumite meserii, punând accent pe beneficiile acestui tip de școlarizare.

În prima sesiune de admitere pentru învățământul profesional și dual pentru anul școlar în curs, au fost ocupate doar 1.186 din cele 2.306 locuri disponibile. Pentru acest tip de învățământ se pot înscrie elevii de clasa a VIII-a, cu sau fără evaluare națională. Învățământul profesional are o durată de 3 ani, timp în care sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 de săptămâni, derulate la operatorul economic, dintre care 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi și 10 săptămâni în cel de-al treilea an. Cei care optează pentru învățământul profesional au posibilitatea să dobândească o calificare căutată pe piața muncii, iar atestatul de certificare profesională este recunoscut atât în țară, cât și în Uniunea Europeană. (Oana NUȚU)