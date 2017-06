Locuitorii din Câmpulung au pus mână de la mână și s-au apucat să renoveze secția de Pediatrie a spitalului

Costul lucrărilor va ajunge la câteva zeci de mii de lei. S-au strâns sume importante din donații, iar agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor fac muncă voluntară. Joia viitoare va avea loc un spectacol caritabil în Câmpulung Moldovenesc, banii proveniți din vânzarea biletelor urmând a fi donați pentru renovarea secției de Pediatrie

Sătui de condițiile mizere din secția de Pediatrie a Spitalului din Câmpulung Mol­dovenesc și văzând că nu sunt șanse reale să se schimbe ceva în viitorul apro­piat, locuitorii din zonă, ajutați de membrii unui ONG, s-au mobilizat și au în­ceput în urmă cu câteva zile să mun­cească pentru renovarea secției. „Ideea o am de câțiva ani, după mai multe experiențe neplăcute cu copii internați acolo, nu din vina medicilor, ci a dotărilor. Mai întâi am mers pe firul legal, să văd în ce condiții poate fi renovat un spital. Am înțeles că primarul are o atitudine foarte pozitivă față de comunitate și că, din punct de vedere legal, nu are posibilitatea finanțării, nu poate investi bani în spital și nici Consiliul Județean Suceava nu poate. Am vrut să văd apoi dacă se poate implica comunitatea printr-un ONG sau fără ONG. În cele din urmă am obținut o colaborare cu managerul spitalului care, de asemenea, este un om extraordinar de deschis, care se zbate puțin mai mult decât alții și ne-am gândit să implicăm comunitatea”, a explicat Nicoleta Bo­goș, președintele Asociației „Licuricii Fericiți”, inițiatoarea proiectului. Membrii asociației s-au interesat și au aflat ce înseamnă renovarea unui salon din punct de vedere septic. Au contactat mai multe firme, cărora le-au explicat ce au de gând să facă și astfel au obținut contracte de colaborare. Sprijin a venit și din partea mai multor firme de construcții și a oamenilor de afaceri din zona Câmpulung Moldovenesc, precum și din partea v­o­luntarilor, printre care se numără și managerul unei firme de construcții. „Am adus la cunoștință primarului și managerului despre ce avem de gând să facem, primind tot sprijinul lor, în sensul că mobilizează oamenii să doneze. Duminica trecută am organizat un eveniment sportiv, foștii jucători de la echipa de fotbal ASA Explorări Câmpulung Moldo­venesc au avut un meci demonstrativ cu foștii jucători de la Progresul București, reușind să obținem niște bănuți. Joia viitoare, pe 29 iunie, organizăm un concert cu Emeric Imre și am reușit din nou să obținem alți bani din bilete. Am observat că oamenii s-au sensibilizat cel puțin la cât ne așteptam noi de mult și sunt foarte mulți câmpulungeni din țară și din străinătate care au început să doneze”, a declarat Nicoleta Bogoș.

Președinta Asociației „Licuricii Fe­riciți” a mai arătat că acest proiect a fost inițiat deoarece oamenii s-au săturat să aștepte să fie schimbate legi pentru ca administrația locală sau județeană să poată să facă și pentru ei ceva. Secția de Pediatrie a spitalului câmpulungean are nouă saloane. La sugestia constructorilor, la secția de Pediatrie, în două dintre saloanele mai mari vor fi amenajate băi. „Este un proiect foarte ambițios, dar sperăm ca până la sfârșitul anului să-l ducem la bun sfârșit. Dacă am început, trebuie să-l terminăm. Norocul nostru este că avem un primar foarte săritor și se zbate pentru comunitate. Dacă nu a putut pe cale legală să asigure finan­țare, încearcă să sprijine prin alte me­tode, făcându-ne legătura cu agenți eco­nomici sau convingând oameni să ne sprijine prin donații”, a mai spus Ni­coleta Bogoș.

Primarul vrea să reabiliteze întreg spitalul

Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, a precizat că a demarat un proiect pentru a renova întregul spital, pe care dorește să-l aducă la standarde europene, și apreciază și susține demersul cetățenilor de a moderniza și renova secția de Pediatrie. „Spitalul Municipal este în subordinea Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc. Noi deja am demarat procedurile de întocmire a unui proiect prin Compania Națională de Investiții, prin care se dorește reabilitarea totală a spitalului și extinderea cu un Centru de ­Pri­­miri Urgențe. Acum suntem în faza de întocmire a documentației. În paralel cu aceasta, Consiliul Local acordă tot sprijinul pentru aducerea acestei unități medicale la standarde europene, pentru că acest spital deservește toată zona de munte a județului Suceava, până în hotar cu Vatra Dornei, undeva la 60.000 de cetățeni având acces la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Anul acesta, Asociația «Licuricii Fericiți» s-a angajat prin voluntariat și prin sprijinul unor oameni de afaceri din Câmpulung să reabiliteze secția de Pediatrie. În acest sens, pe data de 29 iunie, la ora 19.00, va avea loc o întâlnire pentru a strânge fonduri, în care cine dorește poate să doneze pentru reabilitarea acestei secții”, a declarat primarul municipiului Câmpulung Mol­do­venesc, Mihăiță Negură. Potrivit membrilor asociației, fondurile totale necesare se ridică la câteva zeci de mii de lei. (Cristina RUSTI)