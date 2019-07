Locuitorii caselor din Sf. Ilie, nemulțumiți că lângă ei răsare un minicartier de blocuri 

Sase blocuri se ridică printre casele de pe strada Dealul Crucii din Sf. Ilie. Cei care locuiesc la case se plâng de zgomot, de praf și sunt îngroziți că nu vor mai avea parte de intimitate. Ansamblul “Imperium Residence” va însuma în final șase blocuri cu un total de peste 100 de apartamente. Principala nemulțumire a oamenilor pleacă de la faptul că zona nu este racordată la canalizare, iar pentru cele șase blocuri se vor construi fose septice. Ei se mai plâng că se întrerupe curentul aproape zilnic din cauza lucrărilor de pe șantier

Construcția unui minicartier de blocuri în satul Sf. Ilie, pe strada Dealul Crucii, a stârnit un val de nemulțumiri în rândul proprietarilor de case din zonă. Ansamblul “Imperium Residence” va însuma în final șase blocuri cu un total de peste 100 de apartamente.

Chiar dacă în perioada de consultare publică premergătoare obținerii avizului de mediu nu a fost înregistrată nicio contestație de la locuitorii din zonă, oamenii sunt acum nemulțumiți că într-o zonă liniștită, de case prinde contur un ansamblu de locuințe colective. Se pare că principala nemulțumire a oamenilor pleacă de la faptul că zona nu este racordată la canalizare, iar pentru cele șase blocuri se vor construi fose septice. “Nu vom mai avea parte de liniște. Am plecat din oraș, de la bloc, pentru a locui la casă, în liniște, dar se pare că nu va fi așa. Nu înțeleg legislația. Nu vom mai avea intimitate în curte, pentru că vecinii noștri ne vor putea privi nestingheriți, de la etaj. Am reclamat la Primăria Şcheia, la Inspecția în Construcții, dar nu s-a întâmplat nimic concret. Pe lângă zgomot și praf, aproape zilnic se întrerupe și alimentarea cu energie electrică. Am înțeles că sunt căderi de tensiune din cauza lucrărilor de pe șantier”, povestesc oamenii de pe strada Dealul Crucii.

Deși Consiliul Local Şcheia a aprobat în ședința din 29 noiembrie 2017 un Plan de Urbanism pentru șapte blocuri, se pare că investitorul a renunțat la unul dintre imobile, dar și la un nivel de înălțime, iar în final s-au eliberat autorizații pentru construcția a șase blocuri. În timp ce primul este finalizat și își așteaptă cumpărătorii, constructorii lucrează de zor la cel de-al doilea, spre disperarea vecinilor, care se plâng de zgomot și mizerie.

Contactat telefonic de reporterii “Obiectiv”, reprezentantul legal al “Imperium Residence”, Sorin Palagheanu, a refuzat să dea vreun detaliu, ba mai mult, a început să amenințe, neluând în considerare posibilitatea ca discuția să fie înregistrată. (Cristina RUŞTI)