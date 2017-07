Locatarii căminului nr. 2 de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, lăsați ieri fără apă și energie electrică timp de câteva ore

Situație tensionată între conducerea Colegiului Alimentar și locatarii căminului 2, care urmau să se mute în noile locuințe de la fostul liceu particular încă de acum o lună. Directoarea Tatiana Hladiuc acuză “focarul de infecție” de acolo și datoriile mari ale locatarilor, iar aceștia susțin că nu se pot muta încă pentru că nu sunt montate dușuri și toalete în noile locuințe. Conducerea Colegiului a transmis la sfârșitul lunii iunie o adresă Primăriei și Consiliului Local Suceava prin care anunța că începând cu data de 3.07.2017 va fi sistată furnizarea energiei electrice și a apei “pentru a evita producerea unor incidente nedorite” . Căminul 2 de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară este predat “pe hârtie” de anul trecut Universității, pentru a-și caza studenții. In realitate, acolo încă stau familii cu probleme deosebite, care trebuiau mutate de acum o lună în clădirea liceului particular, numai că lucrările de amenajare nu sunt încă finalizate

Locatarii căminului nr. 2 de la Cole­giul Tehnic de Industrie Alimentară, ca­re ar fi trebuit să se mute până acum din cămin, au rămas ieri fără apă și energie electrică timp de câteva ore. Condu­ce­rea Colegiului, prin directoarea Tatiana Hladiuc, a transmis la sfârșitul lunii iu­nie o adresă Primăriei și Consiliului Lo­cal Suceava prin care anunța că în­ce­pând cu data de 3.07.2017 va fi sistată furnizarea energiei electrice și a apei pentru a evita producerea unor incidente nedorite. Redăm mai jos textul adresei înaintate la Primăria Suceava.

“Prin prezenta vă aducem la cunoștință că la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară trebuie rezolvată urgent situația căminului 2 deoarece în luna septembrie 2017 avem anun­țată vizita de evaluare externă a ARACIP-ului și nu putem îndeplini indicatorii prevăzuți în standardele de calitate, mai ales în ceea ce privește siguranța elevilor.

Menționăm că persoanele care au primit repartiție pentru locuință trebuie să le evacuăm cu ajutorul organelor abilitate deoarece în căminul 2 este un focar de infecții și o irosire de apă și curent. Incepând cu data de 3.07.2017 vom sista furnizarea energiei electrice și a apei pentru a evita producerea unor incidente nedorite.”

Conducerea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară a explicat ieri că, pe lân­gă faptul că locatarii nu respectă lo­cul în care se află, unii dintre ei au datorii foarte mari, ba chiar unii nu și-au plătit niciodată chiriile și cheltuielile de întreținere.

“Acești oameni ar fi trebuit să plece de mult timp. Au primit deja repartiție în altă parte, însă nu vor să părăsească locuințele din cămin. Deranjează inclusiv elevii și nu este normal ca cei care învață la colegiul nostru să trebuiască să aibă de-a face cu aceste persoane. Au datorii foarte mari. Unii nu au plătit niciodată chiria”, a declarat ieri pentru “Obiectiv de Suceava” directoarea Tatiana Hladiuc.

Locatarii se plâng de faptul că nu au avut timp să se mute și că în noile locuințe, care sunt mai mici decât cele pe care le au în prezent, nu au condițiile necesare, întrucât nu au fost finalizate lucrările la instalațiile sanitare și nu se pot muta împreună cu copiii, persoanele bolnave pe care le au în îngrijire într-un loc în care nu există dușuri și toalete funcționale. De asemenea, îi acuză pe angajații școlii că, după plecarea unora dintre chiriași au distrus camerele scoțând ușile cu tot cu toc din perete, smulgând firele electrice și demolând pereții. De cealaltă parte, angajații instituției spun că locatarii sunt cei care fac deranj, fac gălăgie până la ore târzii, dau petreceri la care consumă alcool și aruncă gunoaie la întâmplare, ba chiar aruncă sacii plin cu deșeuri menajere pe geam în loc să îi ducă la buncăr. Chiri­așii spun că motivul pentru care nu vor să se mute în noile locuințe este faptul că Primăria nu a terminat lucrările de reparații și nu au condițiile minime pentru a locui decent. De asemenea, aceștia au arătat că au făcut diferite investiții în camerele pe care le-au primit, pentru a putea avea condiții decente de trai, iar acum pierd banii investiți și merg într-un loc unde vor trebui să o ia de la capăt.

“Pur și simplu ne-au călcat în picioare”

“Mi s-a părut o chestie abuzivă, din moment ce noi suntem cu copii cu vârste cuprinse între doi și 15 ani, părinți bătrâni, bolnavi. Cum poți tu să ne forțezi mâna, să vii să ne oprești apa și curentul și să ne lași așa? In celălalt cămin este o singură chiuvetă lângă toalete, cum poți spăla acolo o farfurie? N-au pus dușuri, nimic. Pe căldurile astea cum poți să nu faci un duș? Incă se văruiește pe hol. N-am înțeles care era urgența să plecăm de aici. Ei (n.r. angajații Colegiului) au venit și au furat tot ce se putea fura, lua. Ei nu aveau ce căuta aici unde erau familii, pentru că noi ne-am făcut singuri condiții, n-a venit școala să ne pună. Pur și simplu ne-au călcat în picioare. Au venit și au luat tot ce-a fost, până și țevile de la apă din perete a vrut să le ia instalatorul școlii. Au luat uși, dușuri, băi, chiuvete, tot ce s-a putut lua”, a declarat ieri Narcisa Olaru, unul dintre locatarii căminului 2 de la Industrial 3.

“S-au dat înștiințările în ultimul moment. In câteva zile a trebuit să ne mutăm. Acolo totul este întrerupt. N-au cu­rent, n-au apă, n-au nimic și încet – încet fiecare își face. Nu avem timp efectiv să ne mutăm. Stăm și aici ca în ghetou dar, de bine – de rău, un pic de apă și un pic de curent tot mai aveam… dacă ni le opresc și astea ce facem? Singura do­leanță a noastră este să ne mai lase un termen de 10-15 zile să ne putem muta în liniște”, a declarat ieri Romeo Gulei, un alt locatar.

Căminul ar fi trebuit să fie predat încă de acum un an

Primarul Ion Lungu a explicat ieri că Primăria nu are nicio obligație față de acești oameni și că municipalitatea face un gest de omenie încercând să le ­asi­­gure un acoperiș deasupra capului și că până acum acești oameni au fost păsuiți suficient. Căminul ar fi trebuit să fie pre­dat încă de anul trecut, din luna iu­nie. Inițial, primarul Ion Lungu a anun­țat la finalul ședinței de Consiliu Local din luna martie că își propune să predea căminul către universitate până la jumă­tatea lunii mai. De atunci însă, în ciuda eforturilor depuse de municipalitate, nu s-a reușit predarea imobilului, termenele fiind amânate până la începutul lunii iunie. Incepând cu luna mai, Primăria a făcut demersurile necesare mutării celor 26 de familii care locuiau în cămin. Până în prezent, mutarea a reușit doar pe jumătate. Din cele 18 familii pentru care au fost aprobate alte locuințe sociale, doar 12 s-au mutat în camerele de la Co­legiul Tehnic “Petru Mușat”. Celelalte șase familii ar fi trebuit să se mute în camerele de la etajul trei al fostului sediu al liceului particular, însă acolo lucrările sunt încă în desfășurare, iar locatarii spun că nu se pot muta într-un loc unde nu există dușuri și toalete. Ion Lungu a explicat ieri că speră ca aceste reparații să fie făcute până săptămâna viitoare pentru ca oamenii de la căminul 2 să se mute în noua locație, iar acesta să poată fi predat către Universitate. Locatarii de la Industrial 3 au petrecut ieri câteva ore fără apă și energie electrică, până când în cele din urmă conducerea colegiului a decis, ca urmare a rugă­min­ților edilului sucevean, să reia alimentarea cu energie electrică și apă.

“Am avut o discuție cu doamna directoare în care am rugat-o și a rebranșat uitilitățile. Sigur că noi suntem într-o fază de reparații la o parte din locuințele pe care le dăm. Din 26 de persoane care sunt la Liceul Alimentar, 18 au îndeplinit condițiile să le dăm o nouă locuință. Am aprobat 18 locuințe în Consiliul Local, s-au mutat 12 chiriași de la Liceul Alimentar la Liceul Industrial Nr. 2. Pentru alți șase care sunt la etajul trei, încă se lucrează la instalațiile de apă. Sperăm ca într-o zi sau două să fie terminate instalațiile de apă, deși este apă la chiuvetă, dar mai este de lucrat la dușuri și am rugat să accelereze aceste reabilitări firma care face lucră­rile acolo. Sigur, s-au întârziat lucru­rile. Până s-a făcut achiziția publică, am mers pe SEAP și eu trag speranțe ca într-o săptămână să se finalizeze lucră­rile acolo și să se poată muta cei de la Liceul Alimentar. Pe de altă parte, sigur că este și o încercare de a trage de timp, dar eu spun că decizia trebuia pusă în aplicare încă de anul trecut din luna iunie. I-am mai păsuit, să treacă Cră­ciunul, să treacă Paștele, dar trebuie să înțeleagă că nu este altă soluție, trebuie să se mute. Primăria va grăbi și va urgenta finalizarea lucrărilor. Sigur, sunt niște locuințe sociale modeste. Acești oameni n-au avut repartiție de la Pri­mărie. Facem un gest omenesc, creș­­tinesc, dacă vreți să le asigurăm un aco­periș deasupra capului. Mulți dintre ei nu au avut, așa cum am spus, repar­tiție de la Primărie acolo. Au stat cum au stat. Mulți dintre ei n-au avut domiciliu în municipiul Suceava. Am încercat să îi ajutăm, să le facem domiciliu, să le dăm posibilitatea să aibă un aco­periș deasupra capului. Sigur că lucrurile pot fi discutate de o parte și de alta, dar cu caracter urgent trebuie să finalizăm noi lucrările acolo și se va întâmpla acest lucru. Dimineață (n.r. ieri dimineață) am avut discuții cu domnul director Jitariuc, cu firma care execută lucrările acolo. Eu am avut o discuție cu doamna director să reia furnizarea utilităților și sper ca într-o săptămână să putem finaliza acest proces, în așa fel încât să punem la dispoziția celor de la Universitate căminul care este dat de un an de zile. Cei de la Universitate, ca să poată prinde fondurile pentru reparații, trebuie să aibă căminul, să poată face proiectul, să poa­tă avea baza să facă cheltuiala. Deci, ați văzut și poziții publice ale domnului rector care mă acuză că nu i-am pus la dispoziție acest cămin. Omenește i-am păsuit pe acești oameni, dar am ajuns într-o situația în care școala spune că are evaluare pe ARACIP și sigur că nu mai poate să îi păsuiască nici școala. Sunt oameni pentru care îmi pare rău că au ajuns în situația asta. Legea spune că dacă ai avut o dată locuință nu mai poți avea locuință de la Primărie. Sunt mulți care vor locuință. Că au pierdut-o, că au divorțat, e povestea lor. Normal, în fața legii nu am nicio obligație. Legea spune foarte clar: «Cel care a beneficiat o dată de locuință de stat nu mai are dreptul la o altă lo­cu­ință», indiferent că a pierdut-o, că a vândut-o, că i-a luat-o banca… Este treaba lui. El a avut. Eu spun că în momentul în care finalizează constructorul acolo trebuie să părăsească și ei locuințele din Căminul de la Colegiul Alimentar”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

In ceea ce privește faptul că locatarii spun că noile locuințe sunt mai mici, Ion Lungu a explicat că acestea au fost repartizate în funcție de numărul de membri pe care îi are fiecare familie. “Celor care au fost familii cu copii mulți le-am dat apartamente acolo, celor care au fost cu un copil sau cu alți membri din familie le-am dat locuințe mai mari. Locuințele sunt și mai mari și mai mici. Nu putem să le asigurăm lux. Le asigurăm un acoperiș deasupra capului. Dacă ar fi să o luăm la litera și spiritul legii, nu avem nicio obligație față de acești oameni care au intrat ilegal acolo, fără repartiție de la Primărie, majoritatea nu aveau nici măcar buletine de Suceava. N-am vrut să îi lăsăm pe drumuri. Dar oamenii sunt oameni. Ii înțeleg până la un punct. Ei s-au aciuat acolo. Acolo nu-i locuință socială, e un cămin – internat. Sunt unii care au datorii de câte 200-300 milioane. Nu-și mai recuperează banii în veci”.

Cu toate că hotărârea de trecere în administrarea USV a acestei locații a fost adoptată de consilierii locali la finalul lunii martie a anului trecut, transferul propriu-zis nu s-a realizat încă. Rectorul USV, Valentin Popa, a avut o intervenție în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din luna februarie în care a cerut printre altele și darea efectivă în administrarea USV a căminului 2 de la Industrial 3. In acest moment, în cămin locuiesc mai multe familii care au situații financiare deosebite, dar pe care municipalitatea speră să le poată muta în fosta locație a liceului particluar, în așa fel încât să poată preda căminul către Universitate, urmând ca aceasta din urmă să îl modernizeze pentru a-și caza studenții. (Alexandra IONICA)