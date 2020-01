Lipsa autostrăzilor și a terenurilor pentru investitori, considerate principalele frâne în dezvoltarea Sucevei

Primarul Ion Lungu susține că atâta timp cât nu este conectată la vreo autostradă, Suceava nu va avea vreo șansă să atragă investitori și, prin urmare, să arate ca orașe mai dezvoltate din vestul țării. In ce privește chestiunea cu terenurile, el susține că după ce se vor finaliza problemele la fosta Termica, Primăria Suceava va rămâne cu 160 de hectare de teren indiferent dacă va avea sau nu câștig de cauză în litigiul privind perceperea unor impozite în perioada 2002 – 2004, când Ion Lungu nu era primar

Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că principalele probleme ale municipiului Suceava sunt lipsa unei autostrăzi și lipsa terenurilor necesare pentru investitori. El a explicat, miercuri, 8 Ianuarie, în conferința săptămânală de presă că în privința autostrăzii este nevoie de o implicare guvernamentală. El a precizat că este întrebat des de ce Suceava nu arată ca alte orașe precum Clujul și răspunde, mereu, că pe lângă faptul că acesta este de trei ori mai mare ca Suceava și cu un buget de cinci ori decât al Sucevei „este la 10 metri de autostradă”. Desigur, exprimarea metaforică arată un adevăr crunt: Suceava nici măcar la o sută de kilometri distanță de vreo autostradă nu este. „Avem o problemă reală și nu e de campanie electorală: Trebuie numaidecât să fim racordați cu o autostradă ca să putem avea un succes cu o strategie”, a spus Ion Lungu. El a spus că despre lipsa autostrăzii s-a referit și Gheorghe Flutur – președintele Consiliului Județean Suceava – și este de părere că lipsa unei autostrăzi este cauza pentru care investitorii nu se înghesuie la Suceava și, implicit, generează și probleme pe piața muncii. El crede că autostrada se va realiza la Suceava „mai devreme sau mai târziu”. „Trebuie să vină! Nu se poate! Altfel, stăm izolați aici, în Moldova”, a spus Ion Lungu.

Primarul a arătat că are pentru următorii patru ani un proiect interesant pentru ca Suceava să devină centru urban important. „Am fost în faza în care am modernizat orașul. Suntem în faza de finalizare și avem și o strategie în acest sens pentru a face un centru urban. Pentru a face un centru urban nu depinde de Primărie sau de primar. Aici, în primul rând depinde de infrastructură. Dacă nu ai infrastructură nu ai făcut nimic”, a spus Ion Lungu.

Referindu-se la terenurile lipsă spre a putea fi oferite investitorilor, Ion Lungu a explicat că are soluții și a indicat în primul rând cele 160 de hectare de la fosta societate Termica SA despre care a spus că sunt ale municipalității și că, după ce se vor termina de rezolvat problemele de acolo, vor fi pretabile pentru a fi date unor investitori.

„Marele merit al nostru este că terenurile, 160 de hectare, sunt ale Primăriei. Dacă terenurile nu erau ale Primăriei vă dați seama ce miză era acolo la Termica? Ne vom bate (în continuare – n.r.) în instanță”, a declarat Ion Lungu cu referire la recenta hotărâre a Curții de Apel Iași care obliga municipalitatea să achite peste 20 de milioane de lei către Termica pentru un litigiu referitor la impozitele percepute în intervalul 2002 – 2004. Folosind o abordare nu foarte precisă sub aspect juridic, Ion Lungu a spus că hotărârea care s-a dat nu e definitivă deoarece Primăria „merge pe o revizuire pentru că, pe aceeași speță, noi am câștigat în instanță de vreo două ori”. Precizăm că revizuirea este o cale extraordinară. „În ce mă privește, nu am nicio implicare acolo. Nu e de pe vremea când eram eu primar. Eu am făcut un lucru bun, nu i-am mai obligat să plătească taxă pentru care ne-au dat în judecată”, a spus Ion Lungu. El a reiterat ideea cu „blestemul Termica”, după care a spus că indiferent ce se va întâmpla în instanță Primăria Suceava rămâne cu 160 de hectare de teren. „Asta e foarte important. Dacă terenurile nu erau la noi, vă dați seama ce făcea lichidatorul”, a menționat primarul. El a mai spus că variante cu teren sunt în localitățile din zona metropolitană, dar că nu aduc multă plus valoare municipiului. (D.P.)