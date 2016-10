Licitație reluată pentru desemnarea operatorului la groapa de gunoi de la Moara

Firma de apartament Girexim Universal Pitești a renunțat la lupta în instanță după ce o decizie a CNSC a descalificat-o. Consiliul Județean Suceava urmează să organizeze o nouă licitație, pentru punerea în exploatare a gropii ecologice de la Moara, cu condiții mult mai rezonabile decât cele stabilite anterior de conducerea PSD a administrației județene

Vicepreședintele Consiliului Județean Su­­ceava, Viorel Seredenciuc, a anunțat ieri că executivul județean va relua licitația pentru desemnarea unui operator al Depo­zitului ecologic de deșeuri de la Vorniceni – Moara. “Am așteptat o săptămână în plus după termenul limită stabilit de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC, n.r.) o reacție în instanță în ceea ce privește decizia luată la CNSC. Pentru că nu avem niciun răspuns privind contestarea deciziei luate la București, am înțeles că SC Girexim Universal SRL Pitești nu a mai contestat decizia CNSC. In aceste condiții, vom finaliza noul caiet de sarcini care va fi făcut public pe SEAP în maximum o lună, pentru a se organiza o nouă licitație în vederea obținerii calității de operator la Depozitul ecologic de deșeuri Moara – Vorniceni”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Su­cea­va, Viorel Seredenciuc. El a explicat că noul caiet de sarcini pentru participarea la licitația privind statutul de operator al noului depozit de deșeuri, care va fi pus la dispoziția participanților la licitația ce se va desfășura în ultima parte a acestui an, va permite înscrierea în competiție a cât mai multor firme, urmând să fie eliminate con­dițiile selective impuse la o licitație an­te­ri­oa­ră, privind cifra de afaceri sau condi­țio­narea vizând deținerea în cont în momentul organizării licitației a unei anumite sume, bani foarte mulți pentru firmele sucevene care desfășoară activități în domeniu, bani pe care majoritatea acestora, chiar dacă îi aveau nu-și permiteau să-i blocheze pentru o licitație vădit cu dedicație, în opinia lor.

Am arătat acum trei săptămâni că li­ci­tația pentru stabi­lirea operatorului la Depozitul ecologic de la Moara ar putea fi reluată. Ca orice licitație luată de la zero, va putea fi supusă contestațiilor, anulărilor și disputelor în instanță. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins luna trecută contestația firmei de apartament Girexim Universal Pitești, câș­tigătoare a licitației, împotriva hotărârii de anulare a licitației organizate de Con­si­liul Județean în mandatul lui Ioan Cătălin Nechifor, prin care a fost desemnată firma Girexim ca operator la nou construitul de­pozit ecologic de deșeuri. Conform legii, Girexim Universal Pitești putea formula plângere, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 10 zile, în instanță. Până ieri, Consiliul Județean Su­­ceava nu a primit o înștiințare în acest sens.

Reamintim că la jumătatea lunii trecute, Consiliul Județean Suceava a primit decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), prin care se arată că s-a respins ca nefondată contestația formulată de SC Girexim Universal SA, în contradictoriu cu Consiliul Județean Suceava. Această decizie, obligatorie pentru ambele părți, emisă în data de 16 septembrie a.c., putea fi atacată cu plângere, în termen de 10 zile de la comunicare. Am arătat acum trei luni faptul că o competiție pentru desemnarea operatorului care să se ocupe de gestionarea noului depozit ecologic de la Vorniceni – Moara a fost anulată. Licitația se organizase pentru delegarea prin concesionare a gestiunii depozitului de deșeuri de la Vorniceni – Moara în perioada în care Consiliul Jude­țean era condus de social-democratul Ioan Cătălin Nechifor. Procedura de atribuire a fost anulată în condițiile în care “Legea 51/2006 menționează că procedura de licitație se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunțului de participare la licitație au fost depuse cel puțin trei oferte și cel puțin trei ofertanți îndeplinesc criteriile de eligibilitate”.

Numai că doar o singură firmă a îndeplinit condițiile impuse în caietul de sarcini, SC Girexim Universal, cu sediul declarat într-un apartament din Pitești, județul Argeș. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, a explicat că urmează să fie întocmit un nou caiet de sar­cini, iar licitația va porni de la zero pentru desemnarea operatorului Depozitului eco­lo­gic de la Vorniceni – Moara și vor fi eli­mi­nate toate suspiciunile. “Intre timp s-a schimbat legislația privind achizițiile pu­blice, iar unele prevederi anterior valabile au fost abrogate”, a mai spus vicepreșe­dintele Consiliului Județean. In noile con­di­ții, mai multe firme care acum gestio­nează activitatea de colectare a deșeurilor în județul Suceava vor putea participa la noua licitație pe care Consiliul Județean o va organiza, după reconfigurarea caietului de sarcini, cu prevederi mai permisive pentru operatori. (Neculai ROSCA)