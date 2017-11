Lemnul de foc, încă un an în criză

Un metru cub ster de lemn de foioase se vinde pe piață și cu 400 de lei u pentru sucevenii de rând, alternative sunt crengile din lemn de esență tare care se pot cumpăra cu 200 de lei metrul ster sau, la un preț mai ieftin, lemn de rășinoase, lătunoaie (reziduuri din industria cherestelei), la 150 de lei metrul cub. Direcția Silvică Suceava va stabili săptămâna viitoare cât din cantitatea necesară pentru a se asigura lemnul de foc pentru populație va putea fi asigurat de Romsilva în județul nostru. Pe piața neagră, lemnul de esență tare pentru foc se cumpără cu 150 de lei metrul ster, pe piața oficială privată prețul ajunge la 400 de lei metrul ster, iar pe piața publică nu s-a stabilit încă ce cantitate de lemn de foc va fi oferită populației

Se apropie iarna și mai toți sucevenii care depind de lemnul de foc furnizat pentru încălzire de agenții care oferă produse rezultate din exploatările silvice din județul Suceava și care nu au reușit să își facă aprovizionarea până la această dată se înspăimântă deja de prețurile de pe piața lemnului de foc. Ofertele private, postate pe internet, merg chiar spre 400 de lei metrul ster (acest sistem de măsurare vizează cantitatea de masă lemnoasă brută ce poate încăpea într-un volum de un metru cub, n.r.), iar prețul coboară până spre 250 de lei metrul cub pentru lemnul cu valoare calorică ridicată. In cel mai bun caz, pentru doritorii de lemn pentru foc, pe piața privată oficială, metrul cub ster de lemn rezultat ca deșeu din activitatea de producere a cherestelei, din rășinoase, se poate cumpăra cu 150 de lei. Pe măsură ce calitatea ofertei crește, crește și prețul. Trebuie menționat că această sumă reprezintă prețul de depozit, încărcarea, transportul, descărcarea și debitarea la lungimea dorită a produsului, implicând alte cheltuieli care se adaugă. O alternativă este oferită de Regia Națională a Pădurilor Romsilva, care, prin Direcția Silvică Suceava, oferă unităților administrativ-teritoriale lemn de foc ce urmează a fi distribuit persoanelor cu venituri mici din localități. Săptămâna viitoare se va stabili exact cât din cantitatea solicitată va fi distribuit de Direcția Silvică Suceava în baza solicitărilor primăriilor din județ. Ca și anul trecut, se prefigurează că și în acest an cantitatea de lemn de foc ce va fi furnizată de Romsilva în județul Suceava nu va fi nici pe departe îndestulătoare. Procentul de 10-20% din solicitări ce va putea fi onorat este îndeajuns de mic. In aceste condiții, sucevenii, în principal cei din mediul rural, care încă se încălzesc și își prepară mâncarea la sobele tradiționale, dar și cei mai bine situați material, care, încurajați anterior prin felurite programe, și-au instalat centrale termice pe lemn, au fost nevoiți să identifice alte modalități de a-și asigura combustibilul pentru iarna 2017 – 2018.

Ca de obicei, acolo unde există cerere iar oferta este limitată, piața neagră identifică nișa. Astfel că, în zona de munte a județului Suceava, metrul cub ster de lemn de esență tare, de bună calitate poate fi cumpărat cu 150-170 de lei, adus acasă. Este vorba despre localități în care “pădurea cade peste ei”, desigur. In zonele de deal, prețul crește la 220 de lei metrul ster. Cu transport și tăiat cu drujba se ajunge la 300 de lei pe metrul de lemn de bună calitate. Dar și prețul acesta este preferat în condițiile în care, dăm un exemplu, o familie a depus o cerere la un ocol silvic din zonă anul trecut pentru 10 metri cubi de lemn, a primit 6 metri cubi de crengi – ster, contra sumei de 130 de lei metrul, a plătit încărcarea, transportul pe doar doi kilometri și descărcarea, rotunjindu-se suma la peste 170 de lei metrul cub de crengi aduse în ogradă, cu bunăvoința pădurarului de la acel ocol silvic. Săptămâna viitoare vom afla ce cantitate de material lemnos va fi pusă la dispoziția primăriilor de Direcția Silvică Suceava, pentru ca cele dintâi să onoreze măcar într-o oarecare măsură solicitările pentru lemn de foc venite din partea populației cu venituri mici. (Neculai ROSCA)