Leac pentru goana nebună a părinților care vor să-și înscrie copiii în clasele învățătoarelor “de top”

Şcolile sucevene și Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava se pre­gătesc pentru înscrierea pentru clasa pregătitoare, astfel ca pe 24 februarie să se afișeze circumscripțiile școlare, numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ primar în parte și programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor. Părinții vor putea completa cererile-tip de înscriere la școlile vizate în perioada 4 – 23 martie, potrivit pro­iectului metodologiei de înscriere publicat de Ministerul Educației, care a fost supus ieri dezbaterii publice. Listele cu copiii înscriși în fiecare unitate școlară vor fi afișate pe 1 aprilie.

Proiectul metodologiei de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 prevede câteva noutăți, cea mai importantă făcând referire la formarea claselor, după etapa de înscriere. Astfel, Ministerul Educației dorește să aplice o regulă de formare a claselor după criterii transparente și nediscriminatorii, în toate școlile, printr-o repartizare alfabetică a elevilor pe clase sau prin tragere la sorți în ședință publică organizată de școală. O astfel de regulă a fost aplicată în Timiș, încă de acum 4 ani, iar municipiul București urmează să procedeze la fel începând cu înscrierile din acest an. ”Constituirea formațiunilor de elevi se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza unei proceduri elaborate la nivelul uni­ății de învățământ și aprobate de Consi­liul de administrație, procedură care să asi­gure transparență, echitate, nondiscri­minare și incluziune”, precizează repre­zentanții Ministerului Educației.

Se urmărește astfel eliminarea listelor care se realizează în baza solicitărilor ve­nite din partea acelor părinți care își înscriu preferențial copiii la anumite învățătoare sau școli. Această practică, de ani buni, a dus la nerealizarea planului de școlarizare în unele unități școlare și la supraaglomerarea claselor la învățătoa­rele cu state vechi și cu o reputație foarte bună. “Problema aceasta a listelor apare la școlile cu solicitări foarte multe și este incorect să se procedeze așa pentru că sunt defavorizate unele unități, în special din mediul rural. Din fericire, la noi nu sunt situații ca în București, unde se fac mutații pe buletin în zona anumitor școli doar pentru a prinde un loc la o școală sau la o învățătoare bună. Însă și la noi se fac liste pentru anumite cadre didactice, la solicitarea părinților sau la recomandarea educatoarelor. Trebuie lăsată o oarecare libertate părinților să poată alege ce e mai bun pentru copiii lor, dar, în același timp, trebuie respectate circumscripțiile pentru că se aglomerează unele clase din unitățile din mediul urban, iar în mediul rural găsim clase sub efectiv. Trebuie alocat un număr de clase suficient ca să acopere solicitările părinților și să se respecte maximumul de 25 de elevi pe clasă”, a declarat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu.

Cadrele didactice din sistemul de învățământ primar, atât cele care au clase sub efectiv, cât și cele cu peste 30 de elevi la clasă, susțin că opțiunea părin­ților ar trebui să primeze.

”Din moment ce un părinte își dorește un anumit învățător, e clar că a pus în balanță niște argumente. Dacă eu am învățat un elev acum 25-30 de ani și el ar vrea să-i învăț copilul, de ce să nu-l pot lua? Nu am selectat copiii în baza unor testări, pentru a-i înscrie doar pe cei capabili de performanță. E vorba de a avea deschidere, să descoperi în copil ce are el mai bun, să îl îndrumi, să găsească ce îl pasionează. Apoi vine performanța, izvorând din talent și ­exercițiu”, a explicat învățătoarea G. G., care are peste 30 de elevi în clasă și o ­repu­­tație greu de egalat.

Potrivit metodologiei de înscriere în clasa pregătitoare, copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, pot fi înscriși în alte unități școlare pe locurile rămase libere, după înmatricularea înscrișilor din circumscripție.

În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie – 31 decembrie a.c., părinții pot completa cererile de înscriere în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este cores­pu­­nzătoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educa­țio­nală, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare. Comisia județeană poate decide organizarea eva­luării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE, cât și în diferite zone ale județului, cu prioritate în gră­dinițe, pentru a facilita accesul părinților și al copiilor la această evaluare. (Oana NUȚU)