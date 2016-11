Lansare cu fast a candidaților PNL pentru parlamentare

La Casa de Cultura a Sucevei, pe un frig ingrozitor, in prezența președintelui PNL, Alina Gorghiu, liberalii suceveni s-au declarat optimiști privind numărul de parlamentari aleși, apreciind că vor obține minimum doi senatori și șase deputați. Ioan Balan: “PSD la Suceava, neputință și rugină”. Gheorghe Falcă, șeful campaniei electorale a PNL: “Un învingător din Ardeal salută la Suceava cea mai bună organizație a Partidului Național Liberal”. Gheorghe Flutur: “ Am fost întrebat care este secretul câștigării unei lupte politice? Am răspuns – secretul este munca uriașă”. Alina Gorghiu: “Românii nu au nevoie de pensii speciale, dar au nevoie de pensii decente”. “Singura soluție pentru România, pentru județul Suceava este Dacian Cioloș prim ministru, cu un guvern liberal!”, a transmis Ion Lungu, ovaționat de publicul din sală

Aseară, în sala mare a Casei de Cultură Suceava a avut loc evenimentul politic al anului pentru Partidul Național Liberal Suceava. In prezența preșe­dintelui PNL, Alina Gorghiu, au fost lansați candidații liberali suceveni pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Pe scena Casei de Cultură sucevene, cu circa 1.000 de simpatizanți în public, liderii naționali ai PNL au reușit să întrețină o atmosferă plină de căldură, deși vastul spațiu pus la dispoziție a fost mai degrabă friguros. Tempe­ratura din locație a fost remarcată chiar de către președintele PNL, Alina Gorghiu, prezentă la acțiunea electorală de la Suceava. De menționat că la evenimentul politic de la Suceava a fost prezent și Gheorghe Falcă, primarul Aradului, șeful campaniei electorale a PNL.

Președintele PNL județean și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a reușit totuși să încălzească atmosfera, arătând că organizația PNL de la Suceava este una dintre cele mai puternice organizații a PNL din țară. “ O spun procentele și rezultatele consecutive din mai multe alegeri locale și parlamentare”, a spus Gheorghe Flutur.

El a transmis ulterior responsabilitatea deschiderii lansării oficiale a candidaților liberali suceveni pe seama primarului municipiului reședință de județ, Ion Lungu. “Transmit mai întâi un sincer bun venit doamnei președinte Alina Gorghiu, dar și domnului Gheorghe Falcă, primarul Aradului, dar și președintelui Gheorghe Flutur, foștilor și actualilor parlamentari liberali”, a transmis Ion Lungu. “Avem o echipă puternică la Suceava, ne dorim șase deputați și doi senatori și avem potențial în acest sens. Indeplinim cerințele electoratului, oferind candidați noi, 60%. Pe locuri eligibile avem 30% femei care candidează pentru un loc în Parlamentul nostru. Domnul deputat Ioan Balan ne va reprezenta în continuare cu cinste în Parlament. Sunt foarte mândru că un primar este pe locul doi pe lista de candidați, doamna primar Angelica Fădor. Avem candidați din mediul de afaceri, domnul Dumitru Mihalescul, dar și din presă, domnul Bogdan Gheorghiu. La Senat, primul pe listă deste domnul Daniel Cadariu, care a fost vicepreședinte al Consiliului Județean. Doamna senator Steliana Miron are deja experiența unui mandat în Parlament. Prietenul meu Radu Surugiu a făcut deja o impresie frumoasă în primul mandat. Ne așteptăm ca și din mediul universitar să fie ales un candidat liberal și mă gândesc la domnul profesor Radu Pentiuc. Avem o organizație puternică și un președinte puternic și putem spune că Gheorghe Flutur a făcut în patru luni cât n-au făcut alții într-un mandat întreg”. Ion Lungu a cerut ca liberalii și simpatizanții liberali să voteze PNL pentru ca prim ministru să rămână în continuare Dacian Cioloș. “Singura soluție pentru România, pentru județul Suceava este Dacian Cioloș prim ministru, cu un guvern liberal! Fac apel la suceveni să dea un vot util, să mergem în aceeași direcție ca la județ și la municipiu. Suceava înainte, Bucovina Inainte, România Inainte. PNL - Victorie!”, a transmis Ion Lungu, ovaționat de publicul din sală.

Liberalii suceveni, optimiști privind numărul de parlamentari aleși – minimum doi senatori și șase deputați

Au urmat mai multe luări de cuvânt din partea altor personalități liberale sucevene. Dumitru Prodan a fost cel dintâi care a lăudat activitatea liderului PNL județean, Gheorghe Flutur. “Este o echipă liberală total schimbată, care va răspunde solicitărilor oamenilor”, a apreciat Dumitru Prodan. A urmat un discurs al candidatului care conduce lista PNL la Senat, Daniel Cadariu, care a declarat că pe scena Casei de Cultură s-a aflat echipa PNL care va câștiga alegerile parlamentare la Suceava. Asta pentru că, din fericire, alegerile locale din vara acestui an a readus conducerea liberală în fruntea Consiliului Județean și în acest fel, toate proiectele care erau imposibil de realizat în primăvară, au devenit repede realitate. “In patru luni a fost relansată promovarea județului Suceava și a Bucovinei atât în țară, cât și peste hotare. Este un lucru care ne onorează”, a arătat Daniel Cadariu, care a mai spus că PNL Suceava poate trimite la București opt parlamentari – doi senatori și șase deputați, care să garanteze formarea unui guvern PNL, condus de primul ministru Dacian Cioloș.

Candidatul Radu Surugiu a vorbit despre debirocratizare și acces ușor la instituțiile statului. Primarul în funcție la Iacobeni, Angelica Fădor, în calitate de candidat pentru un mandat de parlamentar, a transmis un mesaj emoționant despre Bucovina și despre faptul că se simte onorată pentru faptul că va reprezenta această zonă a țării în Camera Deputaților. A transmis mesaje despre depolitizarea administrației și despre înființarea unui minister al satului românesc pentru care PNL luptă.

Candidatul Dumitru Mihalescu, om de afaceri, candidat pentru un loc de deputat în echipa PNL la alegerile parlamentare, a declarat că a plecat de la zero, a ajuns să reprezinte ceva pe harta afacerilor din județul Suceava și chiar din țară și singurul lucru pe care și-l dorește este ca economia Bucovinei, Sucevei și României să meargă înainte, iar PNL oferă cea mai potrivită soluție în acest sens.

Bogdan Gheorghiu, candidat al PNL pentru funcția de deputat, a adus în discuție legea caselor de cultură care trebuie promovată în România, menționând că Suceava este o insulă liberală într-o “Moldovă pesedistă”.

A urmat discursul senatoarei în funcție Steliana Miron, candidată pentru un nou mandat în camera superioară a Parlamentului. “Partidul Național Liberal poate să-și îndeplinească toate angajamentele”, a spus senatoarea suceveană, dând două exemple – majorarea alocațiilor pentru copii și indemnizațiile pentru mame. In 2015, au fost dublate alocațiile de stat pentru copii, o măsură dificilă, dar eficientă. “Doar faptele vor duce România înainte”, a conchis Steliana Miron.

Ioan Balan: “PSD la Suceava, neputință și rugină”

Deputatul Ioan Balan a fost primit cu aplauze de publicul din sală, când a luat cuvântul. “România înainte înseamnă PNL, înseamnă prosperitate. România înapoi înseamnă PSD, înseamnă neputință, înseamnă rugină. Avem primării care plătesc un credit pentru gaz metan ce ar fi trebuit să ajungă în alte primării unde s-a instalat doar o țeavă prin care nu circulă gaz metan, dar pentru care trebuie găsită o modalitate de a le curăța pe dinăuntru, ca să nu ruginească. Asta a făcut PSD la Suceava – neputință și rugină”, a arătat Ioan Balan. “In 2012 am lăsat un județ Suceava într-o forfotă continuă, unde aproape fiecare localitate avea un proiect în desfășurare. Pe șoseaua de centură se lucra, ajungându-se la aproape 90%. In patru ani de zile, PSD, în neputința lui, nu a reușit să miște aproape nimic. Vorbeam cu președintele Gheorghe Flutur înainte de alegerile locale, gândind că ar fi fost bine să luăm județul Suceava măcar de acolo de unde l-am lăsat. Din păcate, nu a fost așa. Gândiți-vă ce eforturi trebuie depuse pentru cei 10% doar la șoseaua de centură a Sucevei care, dacă noi am fi fost la guvernare, ar fi fost demult asigurați iar investiția demult finalizată fiindcă nu ne-ar mai fi trebuit decât trei luni de zile”, a conchis deputatul Ioan Balan, care a reformulat sloganul PSD, redenumindu-l “PSD – Neputință și Rugină”.

“Gheorghe Flutur a reînviat în 2008 spiritul bucovinean prin multitudinea de proiecte, inclusiv cel denumit Crăciun în Bucovina, care înseamnă bucurie pentru noi toți, dar și oportunități de afaceri în domeniul turistic și nu numai” a arătat Ioan Balan, care a conchis că programul prefigurat de PNL va ajunge să fie pus în practică, pentru că partidul are în frunte un președinte puternic, chiar dacă este femeie, iar “dacă Timișoara v-a propus pentru funcția de președinte al Senatului, noi nu putem face altceva decât să vă susținem”, s-a adresat direct deputatul Ioan Balan președintelui PNL, Alina Gorgiu, prezentă la întâlnirea de lansare a candidaților liberali, la Casa de Cultură Suceava.

Gheorghe Falcă, șeful campaniei electorale a PNL: “Un învingător din Ardeal salută la Suceava cea mai bună organizație a Partidului Național Liberal”

După luări de cuvânt ale primarilor liberali de Câmpulung Moldovenesc, de la Vatra Dornei și de la Siret – Adrian Popoiu, microfonul a fost preluat de primarul Aradului, Gheorghe Falcă, coordonatorul de campanie al PNL la nivel național. “Un învingător din Ardeal salută cea mai bună organizație a Partidului Național Liberal”, a fost primul mesaj transmis la Suceava de Gheorghe Falcă. Discursul ulterior a fost concentrat pe valorile ce le oferă viața și familia, educația și ce se poate dărui în viață.

Gheorghe Flutur: “ Am fost întrebat care este secretul câștigării unei lupte politice. Am răspuns – secretul este munca uriașă”

Gheorghe Flutur a transmis ulterior un mesaj mai pragmatic – lumea așteaptă dezvoltare. “Am fost întrebat care este secretul câștigării unei lupte politice. Am răspuns – secretul este munca uriașă. Maratoane în până la zece localități pe zi când au fost necazuri dar și bucurii, am fost acolo. S-au întors înapoi voturile, ca răsplată pentru ce am făcut pentru acest județ. Ne-am angajat la niște lucruri uriașe. Eu nu le pot face singur și nici primarul Ion Lungu. Avem nevoie de Parlament. Acesta trebuie să fie mesajul nostru și al dumneavoastră, domnilor primari de la Câmpulung, Vatra Dornei ori de la Siret, de la Cârlibaba ori Dolhasca: Ne-ați dat președinte de Consiliu Județean în vară, dați-ne și guvernul lui ca să facă ceva pentru acest județ. Au trecut patru ani, s-a văzut că nu s-a întâmplat nimic. Suceava a fost pedepsită. Au pedepsit Bucovina și cu pesediști la putere. Trebuie să explicăm oamenilor pragmatic și fără culoare politică. Avem nevoie de mari investiții . Am purtat discuții și am semnat documente pentru deschiderea a patru puncte de frontieră cu Ucraina. Salut intenția de a se elimina vizele la granițele celor două țări. Urgența este să ne luptăm pentru drumul expres care leagă Siretul prin Suceava de București, drum prins în master-planul lui Dacian Cioloș. Am lucrat cu Dacian Cioloș, îl respect, îl prețuiesc, îl știu foarte bine. Este un om onest, pragmatic, de bun simț și foarte harnic. Sunt convins că este rețeta perfectă pentru Partidul Național Liberal, să avem un astfel de premier. Eu sunt convins și cred că toți liberalii din Suceava și din țară sunt deja convinși de acest lucru” a mai spus Gheorghe Flutur .

Alina Gorghiu: “Românii nu au nevoie de pensii speciale, dar au nevoie de pensii decente”

Președintele Partidului Național Liberal, Alina Gorghiu a luat cuvântul la finalul întâlnirii de ieri seară, apreciind răbdarea participanților la întâlnirea din sala mare a Casei de Cultură care au trebuit să suporte temperaturi foarte scăzute. Sefa liberalilor a vorbit chiar despre “minus 20 de grade”. Nu a fost chiar așa însă acțiunea electorală de ieri a readus în atenția opiniei publice sucevene faptul că, mai de fiecare dată când se organizează pe timp de toamnă – iarnă – primăvară, câte o acțiune mai de anvergură în Casa de Cultură din centrul Sucevei, actorii, fie aceștia artiști cu patalama sau actori politici, spectatori sau simpli vizitatori se plâng de faptul că marea clădire din buricul târgului a devenit o entitate rece, fără niciun fel de facilitate decât cea care vizează oferirea de spații pentru activități dintre cele mai diverse. Dar aceasta este o altă discuție, asupra căreia, cu siguranță, vom reveni.

Alina Gorghiu a venit aseară la Suceava să obțină mai degrabă un plus de capital de simpatie de la liberalii suceveni, devotați lui Gheorghe Flutur. A câștigat aplauze pentru prezența decentă și discursul politic profesionist fiind apreciată pentru atitudinea de luptător politic pe care și-a asumat-o. A câștigat imediat publicul afirmând că Gheorghe Flutur este unul “ dintre cei mai buni prieteni ai mei, nu în politică ci în general. Este un om care atunci când am avut cel mai mult nevoie de un sfat, mi l-a dat. Sunt încântată de toți primarii din Suceava, de toți consilierii județeni, locali, municipali” a spus Alina Gorghiu, care a precizat că înainte de toate, statul român este obligat să asigure salarii decente pentru toți cei angajați în administrațiile centrale județene sau locale. Ea a mai spus că în felul acesta se va elimina corupția. Românii nu au nevoie de pensii speciale dar au nevoie de pensii decente, a transmis, printre altele, președintele PNL, Alina Gorgiu. (Neculai ROSCA)