Lacul de acumulare ARENI. Imagini socante cu efectele ploii de duminica dupa-amiaza, in plin centrul orasului, copaci cazuti pe strada Castanilor si pe Octav Bancila

Ploaia torentiala care s-a abatut duminica in mai multe reprize asupra Sucevei a facut ca, in multe locuri din oras canalizarea sa nu faca din nou fata marilor cantitati de apa. Ca de obicei, pe strada Nicolae Balcescu apa depasea in unele locuri rotile masinilor, in Burdujeni s-au format balti imense prin care masinile abia trec si in intersectia din Areni, chiar sub geamurile Primariei, bulevardul este practic inundat. Un sucevean, Andrei Focsa, a postat pe contul sau de Facebook, o scurta filmare in care se poate observa ca toata intersectia este acoperita de apa, care a ajuns inculsiv pe trotuare si spatiile verzi.

De asemenea, pompierii de la ISU Suceava intervin in mai multe locuri din oras, semnalandu-se pana acum o curte inundata pe strada Alexandru cel Bun si copaci cazuti pe str. Octav Bancila si str. Castanilor