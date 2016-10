La final de an, pacienții infectați cu HIV din Suceava primesc mai mulți bani pentru tratament

Bugetul din acest an destinat Programului național de prevenire, tratament și control al infecției cu HIV este cu 300.000 de lei mai mare decât cel de anul trecut. La ultima rectificare bugetară, județului nostru i-a mai fost atribuită suma de 746.000 de lei. Numărul pacienților în județul Suceava este de 237, în creștere cu 20% față de anul trecut, când erau 209 suceveni diagnosticați cu SIDA/HIV. MMinisterul Sănătății a alocat la începutul acestui an suma de 5.271.000 de lei, iar după două rectificări bugetare s-a ajuns la suma de 6.451.000 de lei

Numărul bolnavilor infectați cu HIV sau suferind deja de SIDA este în creștere la nivelul județului Suceava, situația devenind alarmantă. Mulți pacienți renunță din proprie inițiativă la tratament, considerând că lupta cu această maladie nu-și mai are rostul, iar cea mai mare parte a bolnavilor de SIDA preferă să se izoleze într-o lume a lor. Situația este foarte gravă, deoarece numărul pacienților înregistrați în evidențele secției de Boli Infecțioase a Spi­talului Județean a crescut cu aproa­pe 20% în ultimul an. In aceeași perioa­dă a anului trecut erau 209 pacienți, numărul acestora ajungând acum la 237, dintre care doar 202 pacienți ur­mează tratamentul de specialitate. Printre bolnavii cu HIV se află și două femei însărcinate, monitorizate în pre­zent de cadrele medicale. Alte două femei seropozitive au născut, de la începutul acestui an, așteptându-se încă rezultatele care să confirme dacă bebelușii sunt sau nu infectați. Tot în cursul acestui an, un pacient a pierdut lupta cu viața. Este vorba despre un bărbat diagnosticat cu SIDA în vara anului 2015.

Direcția de Sănătate Publică Sucea­va a primit la începutul acestui an de la Ministerul Sănătății suma de 5.271.000 de lei, pentru derularea Programului Național pentru supravegherea și controlul HIV, iar după două rectificări bugetare s-a ajuns la suma de 6.451.000 de lei, cea din urmă rectificare bugetară având loc zilele trecute, când bolnavii cu HIV din Suceava au primit în plus pentru tratament suma de 746.000 de lei. Acești bani vor acoperi cheltuielile necesare derulării acestui program până la sfârșitul anului și chiar pentru înce­putul anului viitor. Așa cum reiese din datele statistice furnizate de Direcția de Sănătate Publică Suceava, patru persoane au murit în cursul anului trecut din cauza infecției cu HIV. Tot din acest raport reiese că de la an la an, tot mai mulți pacienți sunt depistați ca fiind infectați cu acest virus. In cursul anului 2014 au fost diagnosticați 17 pacienți, iar în cursul anului trecut numărul pacienților nou descoperiți a fost de 25. Tot în cursul anului trecut s-au înregistrat și șase decese în rândul persoanelor seropozitive. Printre bolnavii seropozitivi sunt și două familii, soț-soție. Este vorba despre două cupluri diagnosticate în cursul lunii august 2014. In primul caz, pacienții au vârsta de 27, respectiv 28 de ani, iar în cel de-al doilea, ambii sunt în vârstă de 48 de ani. Toți au luat boala pe cale sexuală, o parte dintre ei declarând medicilor că au călătorit în străinătate, întreținând relații sexuale acolo. “Vrem să atragem atenția populației, pe această cale, asupra relațiilor ocazionale și asupra comportamentului sexual în general. Chiar dacă testul pentru depistarea HIV nu este obligatoriu la eliberarea certificatului pentru întocmirea dosarului de căsătorie, noi îl recomandăm. Si dorim să atragem încă o dată atenția asupra necesității acestor investigații atunci când se ia decizia de a avea un copil”, susțin reprezentanții DSP Suceava. Potrivit evidențelor, 202 dintre pacienții seropozitivi sunt tratați pe plan local, în timp ce 12 urmează terapia de specialitate în diferite clinici din țară, doi nu au încă nevoie de medicamente, iar restul au fost pierduți din evidențele medicilor, ceea ce înseamnă că cel mai probabil au renunțat la medicația care i-ar fi ținut în viață. Costul lunar al tratamentului pentru acești bolnavi este de peste 500.000 lei. (Cristina RUSTI)