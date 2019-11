Klaus Iohannis a castigat detasat al doilea mandat de presedinte. Curs-Avangarde: Iohannis – 67%, Dancila – 33%. IRES: Iohannis – 66,5%, Dancila – 33,5%

Conform exit-poll-ului CURS-Avangarde efectuat la iesirea de la urne si prezentat duminica, la ora 21.00, candidatul sustinut de PNL, Klaus Iohannis, a castigat 64,8 % din voturile celor peste 9 milioane de romani prezenti la urne. Conform unei estimari privind votul din diaspora, care s-a adunat la exit-poll, procentul cu care a devenit din nou Iohannis presedinte va fi de 67%.

Viorica Dancila, candidatul PSD, a obtinut 35,2% din voturi in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, care ar scadea la 33% dupa ce se vor aduna voturile din diaspora.

Curs-Avangarde a creat o estimare dupa votul romanilor din strainatate, pe care a adunat-o la rezultatele de la exit-poll, astfel ca rezultatele finale ar arata asa: Iohannis: 67%, Dancila 33%.

De remarcat ca Iohannis a obtinut aproximativ 85% din voturile din strainatate, dupa estimarea Curs-Avangarde.

Datele obținute de operatorii IRES aflați la secțiile de votare la al doilea tur al alegerilor prezidențiale, duminică, 24 noiembrie, arată că românii au votat în proporție de 66,5% pentru Klaus Iohannis și de 33,5% pentru Viorica Dăncilă.

Rezultatele sunt pentru ora 20.00 și au o marjă de eroare de 2%.

Suplimentar față de estimările bazate pe datele culese de la secțiile de vot de pe teritoriul României, predicțiile transmise de IRES iau în calcul un model statistic de redistribuire a voturilor din diaspora.

In strainatate romanii au batut toate recordurile la vot, aproape 1 milion de oameni fiind prezenti la urne.

In discursul de invingator, dupa aflarea rezultatelor, președintele Klaus Iohannis a salutat „cea mai categorică victorie obțină vreodată împotriva PSD”, victorie a „României normale” în care însă vor trebui să-și găsească locul alegătorii PNL, USR-PLUS, UDMR, dar și cei ai PSD.

“O mențiune specială pentru românii din diaspora, care au mers în număr extraordinar de mare la vot. E o victorie importantă, e cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD. Primesc această victorie cu bucurie, cu modestie, cu încredere în România. Vă promit azi că voi fi președintele tuturor românilor, și al celor care m-au votat, și al celor care nu m-au votat. Voi fi și președintele românilor care nu au votat, cu speranța că data viitoare vor merge la vot.

Sunt multe lucruri de reparat. Mă voi implica pentru a crea o majoritate formată din partidele democratice. Voi fi un președinte total implicat pentru România. Am câștigat o luptă importantă, dar războiul nu a fost câștigat. Abia atunci când PSD e trimis în opoziție vom putea să facem România normală, așa cum ne-o dorim noi cu toții. În România normală vor fi alegătorii liberali, USR-PLUS, vor trebui să fie alegătorii PMP, UDMR, și da, și alegătorii PSD. Eu nu am un război cu alegătorii PSD, eu am un război cu PSD.

În România normală trebuie să aibă loc și cercetătorii, și medicii, și profesorii, și muncitorii din șantiere, și pensionarii care vor să fie respectați. Nu există mai multe Românii, există o singură Românie, România noastră, a tuturor și cu toții trebuie să punem umărul pentru a construi România normală. Vă promit că vom crea împreună România normală pe care și-o doresc toți românii”, a declarat Klaus Iohannis.

Declarațiile Vioricăi Dăncilă:

Îi felicit pe cei care au mers la vot, mulțumesc în mod special celor care au votat cu inima, colegilor mei din teritoriu, primarilor și simpatizanților, tuturor celor care au vrut să înlocuiască ura și dezbinarea cu unitatea și încrederea. PSD a recâștigat azi încrederea celor care ne-au votat în 2016. Am recuperat voturile pe care le-am pierdut la alegerile europarlamentare, iar astăzi avem peste 3 milioane de voturi, ceea ce înseamnă că avem numărul de voturi de la parlamentarele din 2016, care ne-au permis să intrăm la guvernare. Am toată convingerea că numărul de voturi de astăzi ne ajută, ne obligă și vom face tot ce este posibil să câștigăm alegerile locale și parlamentare. Avem în acest moment un rezultat exit-poll și vom sta până când vom prelua toate procesele-verbale din teritoriu, vom face număratoare paralelă, pentru că atunci vom ști cu adevărat rezultatul votului de astăzi. Alte declarații vom face după ce vom ști rezultatul final al votului”.

sursa foto: digi24.ro