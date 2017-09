Kievul pro-occidental, atac dur la drepturile românilor din Ucraina: invatamantul in limbile minoritatilor a fost interzis

Parlamentul Ucrainei a adoptat o noua lege a educatiei, care vizeaza eliminarea invatamantului in limbile minoritatilor incepand cu gimnaziul – partial si continuand cu liceul – total. Vizată este ca de obicei minoritatea rusă, dar odată cu aceasta au de suferit și celelalte comunități – română, ungară, poloneză. Noua lege adoptată la Kiev reprezintă o mare lovitură împotriva comunității românești din Ucraina și a altor minorități etnice, fiindcă desființează sistemul de învățământ în limba maternă.

Potrivit art. 7 al noii legi adoptate de Rada ucraineana, sistemul de educație din Ucraina se desfășoară doar în limba de stat (ucraineană). Așadar, după posibila semnare a legii de către președintele Petro Poroșenko, școlile actuale cu predare în limba română vor fi lichidate, notează bucpress.eu.

Comunitatea românească din Ucraina și-a declarat deja nemulțumirea față de legea adoptată de Parlamentul de la Kiev.

Românii din Ucraina au semnat un Apel către șeful statului ucrainean Petro Poroșenko, în care solicită respingerea prin veto a acestei legi, considerând-o una care ar putea genera noi conflicte, nemulțumiri sociale și instabilitate în țară.

Ministerul Afacerilor Externe de la București anunță că a luat notă cu îngrijorare de forma adoptată la 5 septembrie 2017 de către Rada Supremă a Ucrainei a noii Legi a Învățământului, în special a articolului 7 al acesteia, care vizează învățământul în limbile minorităților naționale.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că, potrivit prevederilor Convenției – cadru pentru protecția minorităților naționale, statele se angajează să recunoască dreptul oricărei persoane aparținând unei minorități naționale de a învăța limba sa maternă. Necesitatea conformității cu normele internaționale în materie a fost semnalată permanent de partea română în dialogul cu partea ucraineană pe tema promovării și protejării drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale române din Ucraina.

“În acest sens, tema învățământului în limba maternă pentru etnicii români din Ucraina se va afla prioritar pe agenda secretarului de stat Victor Micula, care se va deplasa la Kiev săptămâna viitoare tocmai pentru a discuta despre minoritatea română din Ucraina. Ne exprimăm așteptarea ca drepturile persoanelor aparținând minorității române din Ucraina sa fie prezervate și subliniem preocuparea constantă a autorităților române față de această problematică”, se spune în comunicatul MAE.

Legea 3419-D prevede introducerea treptata a noului sistem al educatiei, si prin aceasta, inlocuirea materiilor care se predau in limba romana cu discipline care vor fi predate in limba ucraineana. Prima faza a reformei va avea loc incepand cu 1 septembrie 2018 (reforma claselor primare si a gradinitelor pentru copii). Predarea materiilor in limba romana se va pastra doar in clasele primare (1-4). De la 1 septembrie 2022 reforma va fi implementata in cazul claselor medii, iar din 2027 – in clasele superioare (9-12).

In clasele superioare (9-12) ale scolilor din localitatile romanesti si ale altor minoritati nationale din Ucraina toate disciplinele se vor preda in limba ucraineana, iar in clasele medii (clasele 5-9) invatamantul se va desfasura in limba de stat cu elemente in limba romana / in limba minoritatii respective.

Potrivit art. 7 al legii adoptate, “persoanelor care apartin la popoarele bastinase sau la minoritati nationale din Ucraina li se garanteaza dreptul de a studia in limba materna alaturi de limba ucraineana…”, acest drept este “realizat prin unele institutii aparte, clase (grupe) cu limba de predare a poporului bastinas sau a minoritatii nationale alaturi de predarea in limba ucraineana”. De asemenea, este prevazuta posibilitatea studierii limbii materne a minoritatilor in unele scoli sau la societatile si asociatiile culturale ale comunitatilor etnice respective.

Prezent in sala de sesiuni a Radei Supreme, deputatul Grigore Timis, etnic roman, nu a participat la vot, retragand cartela de deputat din sistemul electronic si protestand astfel impotriva adoptarii acestei legi.

Si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a anuntat intr-un comunicat ca “urmareste cu ingrijorare evolutia modificarilor legislative in domeniul educatiei in limba materna in Ucraina, prin care se prevede introducerea treptata a noului sistem educational si inlocuirea limbii materne de predare cu cea ucraineana, in licee si facultati”. Ministrul Andreea Pastirnac va avea o intrevedere cu Ambasadorul Ucrainei in Romania, in perioada imediat urmatoare.

