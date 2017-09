Juriștii Spitalului Județean forțează legea și încearcă să recupereze sume exorbitante de la victimele accidentelor rutiere

Forțând la limită o lege destul de clară, contabilii și juriștii din Spitalul Județean pun la plată persoane care au dreptul la servicii medicale gratuite. Dacă un copil cade de pe bicicletă, părinții trebuie să aducă acte doveditoare că s-a întâmplat în curte și nu în stradă, în caz contrar va fi considerat accident rutier, iar familia e pusă la plata asistenței medicale. Deși legea dă posibilitatea celor aflați în această situație să achite datoriile către spitalele respective în cinci ani, la Suceava li se dă acestor persoane termen de plată de maximum cinci zile. Juriștii spitalului sucevean susțin că au de recuperat în prezent aproape trei milioane de lei, multe dintre aceste cazuri fiind însă la limita legii

După cum reiese din declarațiile purtă­torului de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, bioinginerul Dragoș Vicovea­nu, spitalul sucevean are de recuperat în acest moment aproape trei milioane de lei de la victimele accidentelor rutiere sau ale agresiunilor. In cursul anului trecut s-a cheltuit suma de 1.524.789 de lei pentru cele 548 de cazuri înregistrate, recupe­rân­du-se în urma acțiunilor în instanță doar suma de 915.012 lei, iar de la înce­putul acestui an, până la sfârșitul lunii trecute s-au mai recuperat încă 482.428 de lei. Valoarea soldului este de 2.907.555 de lei.

Juriștii Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava forțează în mod aberant Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănă­tă­ții și susțin că, pentru tot ceea ce în­seam­nă victime rezultate dintr-un accident pe drumurile publice trebuie să se suporte cheltuielile de spitalizare, chiar dacă a fost vorba și despre copii care au căzut de pe bicicletă în curtea casei, părinții trebuind să aducă acte doveditoare că accidentul s-a petrecut în fața sau în spatele porții. Juriștii spitalului sucevean se plâng că au sume mari de recuperat și implicit un volum mare de muncă, dar dau o interpretare cel puțin bizară unei legi care sună așa: “Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Dacă autorul accidentului este el însuși rănit în urma accidentului și are asigurare de sănătate sau este co-asigurat, spitalul suportă toate cheltuielile specifice spitalizării și îngrijirilor medicale pentru vătămarea corporală respectivă. In această situație, Casa Județeană de Asigurări de Sănă­tate va suporta toate cheltuielile și va deconta spitalului toate costurile medicale realizate, pentru că asigurarea de sănă­tate își produce toate efectele”, se menționează în lege. Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, prin directorul Anda Sălăgean, ne-a explicat că victima unui accident care este internată în spital primește îngrijirile medicale de specialitate, iar CAS decontează spitalului cheltuielile de spitalizare. Spitalul, prestator de servicii medicale, este obligat să recupereze banii ce reprezintă costurile spita­­lizării victimei de la autorul produ­cerii accidentului, de la asiguratorul RCA al acestuia și va vira banii în contul Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Prin dis­­pozițiile legii sus-menționate se preve­de dreptul furnizorilor de servicii medi­ca­­le de a-și recupera de la autorul ac­ci­­dentului cheltuielile de spitalizare efectuate pentru serviciile medicale prestate victimei accidentului auto, doar că la Suceava trebuie să plătești și spitalizarea pentru un copil care a căzut de pe o bicicletă pentru că, în opinia juriștilor de la Spitalul Județean, și acesta poate fi considerat un accident rutier. Totuși, în lege se mai menționează că scapă de plată cel accidentat din vina lui, pentru că se consideră autoaccidentare, dar acest lucru trebuie probat cu documente de la poliție care să ateste cine este vinovat de producerea accidentului. Nici măcar acest aspect al legii nu este luat în calcul la Su­ceava.

In lege se mai menționează că cei vinovați de producerea accidentelor au la dispoziție cinci ani pentru a-și plăti datoriile către spital, în caz contrar insti­tuția medicală îndreptându-se împotriva lor cu acțiuni în instanță, la Suceava men­ționându-se însă pe factură că termenul pentru a fi achitată datoria este de cinci zile, în caz contrar vor fi acționați în instanță. (Cristina RUSTI)