Judetul Suceava, sub cod galben de vant puternic si ninsori viscolite pana joi seara

Judetul Suceava se va afla, incepand de miercuri seara pana joi seara, sub cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, acestea din urma in zona de munte.

Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare de tip cod galben de vant, ninsori viscolite si spulberate pentru zonele montane. Pentru nordul si centrul Moldovei este emisa o avertizare de vant puternic.

In noaptea de miercuri spre joi si pe parcursul zilei de joi, in nordul si centrul Moldovei vor fi intensificari ale vantului cu viteze de 55…65 km/h, iar pentru intervale scurte de timp rafalele vor depasi 70 km/h.

Codul va intra in vigoare miercuri, la ora 22:00 si va expira joi, la ora 18:00.

In intervalul mentionat, in zona Carpatilor Meridionali si Orientali local si temporar va continua sa ninga slab, iar vantul va avea intensificari, indeosebi la peste 1.500 m altitudine, cu viteze, in general, de 70 – 80 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada.

Meteorologii anunta ca la peste 1.800 m, in special in Carpatii Meridionali, in noaptea de miercuri spre joi (24/25 octombrie), vor fi rafale mai mari de 90…100 km/h si va fi viscol puternic.

ANM transmite ca intensificari temporare ale vantului se vor mai semnala si in celelalte zone, cu rafale in general de 50…60 km/h, iar pe arii restranse in Carpatii Occidentali de peste 80 km/h.

Pana miercuri seara, la ora 19:00, judetele Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu se afla sub atentionare de tip cod portocaliu de vant.