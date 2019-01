Județul Suceava, reprezentat la șase târguri de turism în primul trimestru al anului 2019

Șase târguri de turism au intrat „în vizorul” administrației județene sucevene ca fiind oportunități de participare a Județului Suceava pentru promovare turistică. Acestea sunt: Târgul Internaţional de Turism „Tourism LeisureHotels”, ce va avea loc în perioada 7 – 10 februarie 2019 la Chişinău, Republica Moldova; Târgul Internaţional de Turism BIT, ce va avea loc în perioada 10-12 februarie 2019 la Milano, Italia; Târgul de Turism al României, ce va avea loc în perioada 21-24 februarie 2019 la Romexpo, Bucureşti, România; Târgul Internaţional de Turism „Utazas Travel”, ce va avea loc în perioada 21-24 februarie 2019 la Budapesta, Ungaria; Târgul Internaţional de Turism ITB, ce va avea loc în perioada 6-10 martie 2019 la Berlin, Germania; Târgul Internaţional de Turism MAP „Le Monde a Paris”, organizat în perioada 14- 17 martie 2019 Ia Paris, Franţa.

Potrivit expunerii de motive al unui proiect de hotărâre în acest sens, promovarea potenţialului turistic al județului la evenimentele de profil, desfăşurate în ţară şi în străinătate, şi organizarea diverselor evenimente cu caracter turistic pe plan local, regional şi naţional au contribuit în mare măsură la creşterea numărului de turişti români şi străini în zonă.

De aceea, în cadrul ședinței Consiliului Județean Suceava de miercuri, 30 ianuarie, va fi dezbătut un proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Suceava, în calitate de expozant, la cele șase târguri de turism sus menționate ce vor avea loc în primul trimestru al anului, precum şi a cheltuielilor aferente legate de participarea la acest gen de acţiuni.

Prin participarea la târgul de turism din România, Consiliul Județean Suceava își propune atât menţinerea poziţiei judeţului Suceava în topul primelor zece judeţe receptoare de turiști români, cât şi creşterea interesului acestora pentru destinaţia turistică Bucovina.

C a și la alte asemenea târguri, promovarea Judeţului Suceava în cadrul acestor evenimente se va face prin intermediul materialelor de informare şi promovare turistică realizate de CJ Suceava, a ofertelor turistice propuse de operatorii economici şi de asociaţiile profesionale de turism din judeţ, precum şi prin intermediul demonstraţiilor de meşteșuguri tradiţionale oferite de meşterii populari.

„Prin participarea la Târgul Internaţional de Turism MAP Paris, ne propunem abordarea de noi pieţe turistice în cadrul cărora se manifestă deja un interes crescut pentru destinaţia turistică Bucovina, Franţa aflându-se pe locul patru, cu peste 4.100 de turişti, în rândul ţărilor emiţătoare de turişti în anul 2017. Participarea la târgurile internaţionale de turism din Germania, Italia, Ungaria şi Republica Moldova are ca obiectiv consolidarea unor pieţe turistice în vederea atragerii unui număr mai mare de turişti din aceste ţări. Germania şi Italia se situează pe locurile doi şi trei in rândul ţărilor emiţătoare de turişti, Germania cu peste 7.700 de turişti cazaţi în judeţul Suceava în 2017 şi Italia cu aproape 6.000 de turişti, aceasta din urmă având şi avantajul numeroaselor zboruri directe existente de pe Aeroportul Internaţional „Ștefan cel Mare” Suceava”. Ungaria şi Republica Moldova sunt ţări cu care România se învecinează, motiv pentru care interesul pentru oferta turistică a Bucovinei poate creşte în rândul mai multor categorii de turişti. Israelul prezintă o piață turistică cu potenţial pentru judeţul Suceava, deoarece din ce în ce mai mulţi cetăţeni israelieni își manifestă interesul pentru cunoaşterea rădăcinilor, iar Bucovina este locul in care comunitatea evreiască a fost deosebit de puternică până în perioada celui de-al Doilea Război Mondial”, se mai arată în expunerea de motive. (D.P.)