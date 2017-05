Judecătoria Vatra Dornei s-a abținut în dosarul ce îi vizează pe silvicultorii din zonă care defrișau păduri simulând dezastre naturale

Dosarul ce îi vizează pe mai mulți silvicultori, pe administratorul de la SC Green Forest SRL, pe doi muncitori necalificați de la această firmă, precum și alte persoane va fi judecat de magistrații de la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, după ce judecătorii de la Vatra Dornei au formulat o cerere în care spuneau că se abțin să judece acest caz. Silvicultorii sunt acuzați că au pus la cale o schemă prin care au reușit să producă o pagubă destul de însemnată. Concret, ei ar fi doborât mai mulți copaci din parcelele administrate de OS Vatra Dornei, pe care le-au declarat rebuturi, arbori ce erau vânduți la preț mic către Green Forest, care la rândul ei vindea lemnul obținut la prețul pieței

Judecătoria Vatra Dornei a formulat o cerere de abținere a instanței în dosarul privind silvicultorii de la Ocolul Silvic Vatra Dornei care au desfrișat o pădure simulând dezastre naturale. Tribunalul Suceava a desemnat Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, egală în grad cu Judecătoria Vatra Dornei, ca instanță competentă a soluționa dosarul penal. Conform legilor și regulamentelor interne, judecătorii se pot adresa instanțelor superioare, anunțând că se abțin în judecarea unui dosar în cazul între ei și persoanele implicate în respectiva cauză există legături de rudenie sau prietenie.

La data de 24 aprilie 2017, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Mihai Mirel Bulughiană, Silviu Nicușor Monor, Ionuț Zoița, Constantin Turcanu, Petrică Pața, Mihai Danea, Viorel Gurău, Lăcrămioara Bulughiană, Ion Roșu, SC Green Forest SRL, în dosarul defrișărilor de pădure din bazinul Dornelor simulate în dezastre naturale.

La sfârșitul anului trecut, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Mihai Mirel Bulughiană pentru săvârșirea instigării la infracțiunea de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori” comisă în formă continuată, „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, „uz de fals” și “influențarea declarațiilor”, Silviu Nicușor Monor pentru comiterea complicității la infracțiunea de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori” comisă în formă continuată în concurs formal cu infracțiunea de „abuz în serviciu”, instigării la infracțiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, “favorizarea făptuitorului” în concurs formal cu instigare la infracțiunea de “influențarea declarațiilor”, „fals intelectual” și „uz de fals”, Ionuț Zoița pentru săvârșirea infracțiunilor de „abuz în serviciu”, „fals intelectual” în concurs formal cu infracțiunea de „inducere în eroare a organelor judiciare”, complicității la infracțiunea de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori” comisă formă conti­nuată, „fals intelectual” și “favorizarea făptuitorului”.

Procurorii dorneni au început urmărirea penală și față de Silviu Răzvan Prelipceanu pentru „favorizarea făptuitorului” și “mărturie mincinoasă”, Mihai Danea pentru săvârșirea infracțiunii de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori” comisă în formă conti­nuată și Viorel Gurău pentru săvârșirea infracțiunii de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori”comisă în formă continuată.

Inculpații Mihai Danea și Viorel Gurău, angajați cu contract de muncă la SC Green Forest SRL, la solicitarea inculpatului Mihai Mirel Bulughiană care are calitatea de administrator la societatea sus-menționată, în perioada iunie – iulie 2016 au scos din rădăcini prin tragerea cu TAF-ul mai mulți arbori pentru a crea impresia unei false doborâturi naturale, în ­ve­derea marcării și tăierii ilegale ulterioare în Cantonul Silvic 15 Pietrosu, UP I Colbu, u.a. 287 B, u.a. 287 B%, (fostă UP II Arinu, u.a. 285 A, u.a 286 A), suprafață de pădure aflată în paza și admi­nistrarea Ocolului Silvic Dorna în baza unui contract de asigurare a pazei și de prestări servicii încheiat de inculpatul Mihai Mirel Bulughiană, împuternicit de proprie­tarul Petru Furnică prin procură specială.

Astfel, au fost scoși din rădăcină 205 arbori, prin acțiune umană invazivă/distructivă, direct, prin tractare cu cablul troliului („trolare cu șpranga”-107 arbori) și indirect, prin antrenarea din cădere a arborilor doborâți direct (98 arbori) cu un volum de 86,564 mc și o valoare a prejudiciului de 15.812 de lei.

De asemenea, inculpații Mihai Danea și Viorel Gurău, tot la soli­citarea inculpatului Bulughiană, la începutul sezonului de vegetație (aproximativ luna martie 2016), au scos din rădăcini prin tragerea cu TAF-ul mai mulți arbori pentru a crea impresia unei false doborâturi naturale în vederea marcării și tăierii ilegale ulterioare și în suprafața de pădure aparținând proprietarului Elena Pavelea, Cantonul Silvic 2, Rusca I , U.P. IX, u. a. 58 B% de pe raza Ocolului Silvic Vatra Dornei, suprafață de pădure pentru care a deținut împuternicire inculpatul Bulughiană.

După marcarea ilegală a 203 arbori, în luna august 2016, inculpații Danea și Gurău au tăiat fără drept, au tras de la cioată și au depozitat un număr de 151 arbori, volumul materialului lemnos tăiat ilegal fiind de 106 mc, cu un ­pre­judiciu de 14.628 de lei cu TVA.

Referitor la suprafața de pădure aparținând proprietarei Elena Pavelea, la comiterea infracțiunii silvice inculpatul Mihai Mirel Bulughiană a fost sprijinit de inculpatul Silviu Nicușor Monor, care are funcția de șef al Districtului I din cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei, precum și de inculpatul Ionuț Zoița, în calitate de pădurar titular al Cantonului Silvic nr. 2 Rusca I din cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei.

Inculpații Monor și Zoița au încercat în mod sistematic, prin mai multe infracțiuni de fals și uz de fals, să ascundă infracțiunile silvice și de abuz în serviciu pe care le-au comis.

Totodată, inculpatul Silviu Răzvan Prelipceanu, în scopul îngreunării cercetărilor penale și tragerii la răspundere penală a inculpaților care au tăiat fără drept 151 arbori în suprafața de pădure proprietatea Elenei Pavelea, în schimbul unei sume de bani și a unei mașini cu lemne de foc, precum și a altor promisiuni, a acceptat să fie întocmit pe numele său procesul verbal de constatare a infracțiunii silvice. (Dănuț ZUZEAC)