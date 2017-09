Jandarmul Paul Ciprian Zamă, condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție

El a fost trimis în judecată în vara anului 2015, fiind acuzat de mai multe fapte de corupție. Fostul jandarm a fost condamnat în total la 15 ani și două luni de închisoare. Procurorii au decis ca Zamă să execute pedeapsa cea mai grea, cu suplimentul aferent, în total 7 ani de închisoare. Jandarmul a falsificat înscrisuri din lucrările ce i-au fost repartizate spre soluționare, în scopul nesancționării unor contravenții. A falsificat procese verbale de contravenție, însușindu-și ilegal amenzile aplicate, uneori eliberând chitanțe justificative în fals u de asemenea, a divulgat zonele de acțiune ale poliției și jandarmeriei pentru combaterea braconajului piscicol pe râul Siret

In vara anului 2015, sucevenii au fost informați despre activitatea unui jandarm, plutonierul acum în rezervă Paul Ciprian Zamă, acuzat de Parchetul Militar Iași de săvârșirea mai multor infracțiuni de corupție. Impotriva jan­­darmului Zamă, procurorii militari ieșeni au descris nu mai puțin de 27 de capete de acu­­zare. Pentru jumătate dintre acestea, jude­cătorii de la Tribunalul Suceava au considerat că probele sunt suficiente. Astfel, după ce au admis o propunere de schimbare de încadrare juridică, invocată din oficiu de către instanța de judecată și, pe cale de consecință, s-a dispus schimbarea de încadrare juridică din infracțiunile de „abuz în serviciu, în scopul obți­nerii unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul” și „fals intelectual” în infracțiunile de „abuz în serviciu, în scopul obținerii unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul și „fals în înscrisuri sub semnătură privată” pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată. Fostul jandarm Paul Ciprian Zamă a fost condamnat, precum urmează, la pedepse de 1 an și 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu, în scopul obținerii unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul; 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”; 1 an și 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu, în scopul obținerii unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul; 8 luni închisoare pentru săvâr­șirea infracțiunii de „fals intelectual”; 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu”; 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual”; 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu”; 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual în formă continuată”; 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu”; 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual în formă continuată”; 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu”; 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual în formă continuată”; 1 an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu”; 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual”; 4 luni închisoare pentru săvâr­șirea infracțiunii de „sustragerea sau distrugerea de înscrisuri”; 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual”; alte 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual”; 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

Instanța a stabilit că Paul Ciprian Zamă va executa pedeapsa cea mai grea de 1 an și 10 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de 5 ani și 2 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca inculpatul să execute în total pedeapsa de 7 ani de închisoare. Judecătorii au mai arătat că s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pe o durată de 2 (doi) ani și menține măsura preventivă a controlului judiciar instituit. A fost respinsă cererea Ministerului Public de confiscare de la inculpatul Paul Ciprian Zamă a sumei de 600 de lei, ca neîntemeiată. S-a dispus chiar și restituirea unor bunuri către inculpat, dar numai la rămânerea definitivă a hotărârii luate ieri de judecătorii Tribunalului sucevean. Este vorba despre două agende aflate într-un colet la Camera de Corpuri Delicte a Tribunalului Suceava. S-a dispus obligarea inculpatului Paul Ciprian Zamă la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în cuantum de 5.000 lei, din care suma de 1.849,20 lei în cursul urmăririi penale. Sentința dată ieri poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

La începutul lunii iulie a anului 2015, “Obiectiv de Suceava” arăta că un subofițer din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, la propunerea Tribunalului Militar Iași. Plutonierul major Paul Ciprian Zamă era acuzat de săvârșirea a 14 infracțiuni de abuz în serviciu, 12 infracțiuni de fals intelectual și o infracțiune de folosire în orice mod direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii unui folos necuvenit. Lucră­torii Direcției Generale Anticorupție Suceava, ca urmare a unei informări a Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, au sesizat, în luna aprilie 2015, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași cu privire la săvârșirea de către plutonier a mai multor infracțiuni. La data de 25 iunie 2015, lucrătorii DGA împreună cu lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, au pus în executare două mandate de per­cheziții domiciliare, la domiciliul subofițerului și la locul său de muncă. Cu această ocazie au fost găsite bunuri și înscrisuri relevante în cauză. Conform unui comunicat al DGA Su­ceava, din 2014 și până în 2015, Paul Ciprian Zamă și-a încălcat în mod repetat atribuțiile de serviciu în scopul obținerii atât pentru sine, cât și pentru alții de foloase necuvenite. Acesta a falsificat înscrisuri din lucrările ce i-au fost re­partizate spre soluționare în scopul nesanc­țio­nării unor contravenții. De asemenea, a falsificat procese verbale de contravenție ur­mărind însușirea ilegală a amenzilor aplicate, uneori eliberând chitanțe justificative în fals. Concret, plutonierul Zamă este acuzat că aplica sancțiuni contravenționale cu valori cu­prinse între 100 și 400 de lei, le cerea amen­daților banii pentru achitarea lor, oferindu-le acestora chitanțe false în acest sens. Același cadru al IJJ Suceava a divulgat zonele de acțiune ale organelor de poliție și jandarmerie cu privire la acțiuni de combatere a braconajului piscicol pe râul Siret, în condițiile în care chiar el practica acest gen de activitate în perioada de prohibiție, utilizând instrumente interzise la deținere. (Neculai ROSCA)