ISJ Suceava și trei școli din oraș, chemate în instanță de profesorul Victor Jucan, acuzat pentru luare de mită

Profesorul Victor Jucan a depus plângere penală împotriva Scolii Gimnaziale nr.3, Scolii Gimna­zia­­le nr.4 și Liceului cu Program Sportiv Suceava, precum și împotriva ISJ Suceava, considerând că a fost îndepărtat în mod nejustificat de la aceste unități, deși a promovat concursul de suplinire

Profesorul de biologie Victor Jucan, acuzat că ar fi luat mită pentru a ajuta o tânără să promoveze examenul de Bacalaureat, a depus plângere penală împotriva Scolii Gimnaziale nr.3, Scolii Gimnaziale nr.4 și Liceului cu Program Sportiv Suceava, precum și împotriva Inspectoratului Scolar Județean (ISJ) Suceava. Acesta dorește ca ISJ Suceava să fie obligată la emiterea deciziei de repartizare în urma concursului din data de 5 septembrie 2016, în cazul care aceasta nu a fost emisă, ca cele trei școli să încheie cu Victor Jucan contractele de muncă pentru anul școlar 2016/2017, la plata drepturilor salariale la care este îndreptățit, începând cu data de 12 septembrie 2016 și până la zi, cerând totodată daune morale și materiale.

Profesorul Victor Jucan a arătat faptul că a promovat concursul județean de suplinire calificată pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, din data de 5 septembrie 2016, organizat de ISJ Suceava, iar în data de 6 septembrie 2016 au fost afișate rezultatele la acest concurs, acesta obținând nota de 7,2 la specializarea Biologie.

La data de 8 septembrie 2016 i-au fost eliberate adeverințe care confirmau numărul de ore cu care era încadrat ca profesor definitiv, în anul școlar 2016/2017, în cadrul celor trei unități de învățământ, respectiv Scoala Gimnazială nr.3 Suceava – 11 ore, Scoala Gimnazială nr. 4 Suceava – patru ore și Liceul cu Program Sportiv Suceava – cinci ore. În adeverințele de mai sus se atesta faptul că în cadrul acestor unități școlare este disponibil un anumit număr de ore.

În data de 9 septembrie 2016, Victor Jucan susține că a participat la ședința publică de ocupare a posturilor vacante, ca urmare a concursului de suplinire calificată, pentru a evita apariția orelor menționate în adeverințele aduse de profesor în această ședință și repartizarea acestora unei alte persoane.

„La vederea mea în sală, domnul Cristian Cuciurean, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Scolar Județean Suceava, m-a întrebat ce caut acolo, dacă am ore deja și am depus adeverințele și dacă am venit să-l supervizez pe el, spunându-mi apoi să merg la școală. Prezența mea la această ședință poate fi confirmată de domnul Sorodoc Gheorghe, profesor și vicepreședinte al Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava”, a declarat Victor Jucan.

El a arătat că în ședința publică, ISJ Suceava trebuia să emită o decizie de repartizare a sa în funcția de profesor la aceste trei unități de învățământ, lucru care consideră că nu s-a întâmplat.

„In perioada 12 – 15 septembrie 2016, m-am prezentat la toate aceste unități de învățământ, conform orarului stabilit de către acestea, deși la data începerii anului școlar nu am semnat contract de muncă cu aceste unități, deoarece mi s-a comunicat verbal că mai durează formalitățile și o să fiu anunțat să mă prezint pentru semnarea contractelor la o dată ulterioară. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, obligația de a încheia în formă scrisă contractul individual de muncă revine angajatorului, care nu s-a conformat acestei obligații”, a mai spus Victor Jucan.

La data de 15 septembrie 2016, profesorul de Biologie a fost reținut și ulterior față de acesta s-a dispus măsura arestului la domiciliu, până la data de 5 octombrie a.c. După această dată, măsura arestului la domiciliu a fost înlocuită cu măsura controlului judiciar și nu a avut interdicții de a preda sau de a-și exercita profesia/meseria. Victor Jucan s-a prezentat la toate cele trei locuri de muncă arătate mai sus, dar a fost refuzat de directorii acestor unități de învățământ și i s-a interzis să intre la catedră, fără să primească vreo explicație.

„Am aflat în demersurile mele de a rezolva situația contractelor de muncă despre mai multe întâlniri care au avut loc între directori și diferite persoane din cadrul Inspectoratului Scolar Județean Suceava, în urma cărora s-au dispus diferite măsuri de împiedicare a întoarcerii mele la catedră. Văzând aceste aspecte, am formulat cereri transmise atât pe mail, cât și pe hârtie către unitățile de învățământ, prin care le solicitam din nou să îmi pună la dispoziție contractul de mun­că pentru a-l putea semna și să îmi comunice de la ce dată pot intra la orele repartizate, conform orarului fiecărei școli. La aceste adrese mi s-a răspuns ambiguu și din punctul meu de vedere nemotivat”, a arătat Victor Jucan.

La data de 14 octombrie 2016, profesorul a formulat o sesizare la ITM Suceava pentru a se lua măsurile ce se impun, sesizare la care a primit un răspuns în data de 4 noiembrie a.c..

„Consider că procedând de această manieră am fost îndepărtat în mod nejustificat de la aceste unități, deși am promovat concursul mai sus menționat și deși existau ore pentru a-mi completa catedra. Prin această atitudine a acestor unități de învățământ, consider că mi se încalcă dreptul la muncă. De asemenea, arăt că în cazul de față s-a încălcat principiul egalității de tratament și pe cale de consecință eu am fost discriminat și înlăturat în mod nejustificat de la aceste școli, lucru care din punctul meu de vedere necesită o reparație și o justă soluționare”, a mai explicat Jucan. (Dănuț ZUZEAC)