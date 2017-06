ISJ Suceava scoate la concurs 106 funcții de conducere în școlile din județ

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la instituția care organizează concursul, la registratura Inspectoratului Scolar/secretariatul unității de învățământ particular, după caz, în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017. Proba scrisă va avea loc pe 17 iulie 2017 u probele de evaluare a CV-urilor și de interviu se vor desfășura în perioada 19 – 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de Inspectoratul Scolar/unitatea de învățământ particular

Inspectoratul Scolar Județean Su­cea­va organizează concurs pentru ocuparea a 106 funcții de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava, vacantate în condițiile legii: 77 de director (5 – liceu, 8 – grădiniță, 1 – clubul copiilor, 2 – club sportiv, 61 – gimnaziu) și 30 de director adjunct (10 – gimnaziu, 20 – liceu).

Lista funcțiilor vacante, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, bibliografia-cadru pentru concurs, perioada de înscriere, metodologia de concurs și lista documentelor necesare în­­­scrierii la concurs au fost afișate ieri la sediul ISJ și pe site-ul instituției (www.isj.edu.ro).

Concursul se organizează în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3969 / 30.05.2017, ­pu­­blicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar“; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246, alin. (3) și art. 257, alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul „Foar­te bine“ acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învă­ță­mânt/Inspectorate Scolare/ Casele Corpului Didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Na­țio­nale; nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au func­ționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/Inspectorate Scolare/Casele Corpului Didactic/Palatul Na­țional al Copiilor/Ministerul Educației Na­ționale ori de îndrumare și control din Inspectorate Scolare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248, alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234, alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“; au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual; au avizul eliberat de asociațiile/ fundațiile/ federațiile/ centrele/ planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educa­ționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educa­ționale. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituția care organizează concursul, la registratura Inspectoratului Scolar/secretariatul unității de învățământ particular, după caz, în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017 și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9, alin (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017. Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19 – 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de Inspectoratul Scolar/unitatea de învățământ ­particu­lar. Metodologia de concurs, bi­bliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Scolar/unității de în­vățământ particular. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0230 520 638, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:30. (Alexandra IONICA)