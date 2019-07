Ionuț Vartic, fostul șef al Gărzii Financiare Suceava, achitat într-un dosar deschis de DNA în care primise doi ani și jumătate de închisoare  

Ionuț Daniel Vartic, fost șef al Gărzii Financiare și fost inspector șef la Direcția Regională Antifraudă Fiscală Suceava, a fost condamnat anul trecut de Tribunalul sucevean la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru instigare la abuz în serviciu. Vartic a fost trimis în judecată după ce le-ar fi cerut unor inspectori de la Antifraudă să nu amendeze un club din Botoșani, la cererea afaceristului Corneliu Ciuchea. Acesta, precum și inspectorul antifraudă Angela Brânduș au fost și ei atunci condamnați la doi ani, 11 luni și 10 zile închisoare cu suspendare, fiind acum, la rândul lor, achitați de Curtea de Apel. In primăvara anului 2018, Ionuț Vartic mai primise o condamnare definitivă de un an și jumătate cu suspendare într-un alt dosar, pentru divulgare de informații. In acel dosar era acuzat că îl anunța din timp pe Ciuchea când aveau loc controale inopinate ale inspectorilor antifraudă

Curtea de Apel Suceava l-a achitat zilele trecute pe Ionuț – Daniel Vartic, fost șef al Gărzii Financiare Suceava și fost inspector șef antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală (DRAF) Suceava, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. De asemenea, judecătorii sucevenii i-au achitat și pe Corneliu Ciuchea, Angela Brânduș și Mihai Gogu pentru sâvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, abuz în serviciu și sustragere sau distrugere de înscrisuri, respectiv neglijență în serviciu. Decizia magistraților de la Curtea de Apel Suceava este definitivă.

În mai 2018, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Ionuț Daniel Vartic la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. În același dosar au mai fost condamnați atunci și Corneliu Ciuchea și Angela Brânduș la câte doi ani, 11 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, în timp ce Mihai Gogu a primit șase luni de închisoare, pedeapsa fiindu-i amânată pe un termen de doi ani de zile.

Reamintim faptul că la sfârșitul anului 2015, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe Daniel Ionuț Vartic, fostul inspector șef antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală (DRAF) Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu.

În același dosar mai sunt trimiși în judecată omul de afaceri Corneliu Ciuchea pentru instigare la abuz în serviciu și inspectorii antifraudă din cadrul DRAF Suceava Angela Brânduș – pentru abuz în serviciu și Mihai Gogu – pentru săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu.

Conform anchetatorilor, în perioada 1 – 6 martie 2014, inculpatul Daniel Ionuț Vartic, determinat cu intenție de afaceristul Corneliu Ciuchea să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, i-a cerut subordonatei sale Angela Brânduș să nu dispună măsurile legale ce se impuneau a fi aplicate cu ocazia unui control făcut la un club din Botoșani.

Brânduș a distrus cu intenție o notă explicativă și a falsificat procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, cu prilejul întocmirii acestuia, prin omisiunea de a insera toate cele patru contravenții existente. Documentul a fost semnat și de inspectorul Mihai Gogu, fără a lua cunoștință de conținutul acestuia și fără a face verificările necesare în condițiile legii.

Inspectorii antifraudă ar fi trebuit să aplice prin constatarea celor patru contravenții amenzi de cel puțin 58.000 de lei, la care se adăuga și măsura complementară a suspendării activității societății pe o perioadă de trei luni și confiscarea sumei de 35 de lei.

Ionuț Vartic a mai primit un an și șase luni de închisoare cu suspendare într-un alt dosar

La începutul lunii aprilie 2017, Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe Ionuț Daniel Vartic la un an și șase luni de închisoare cu suspendare cu un termen de supraveghere de doi ani pentru comiterea infracțiunii de „folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.

În același dosar au mai fost condamnați Corneliu Ciuchea, asociat și administrator al societății comerciale Valea Obcinelor SRL, la doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani și șase luni, și Lucica Botușanu, administratorul de la SC Botușanu COM SRL Fălticeni, la trei ani de inchisoare cu suspendare, în timp ce Filuță Cerlincă, administratorul pensiunii “La Filuță” din Mălini, acuzat de săvârșirea infracțiunii de delapidare, a fost achitat de judecătorii suceveni. Decizia magistraților suceveni este definitivă.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus, în aprilie 2015, trimiterea în judecată a inculpaților Ionuț Daniel Vartic, pentru săvârșirea infracțiunilor de „folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații” (3 infracțiuni) și „complicitate la delapidare”, și Corneliu Ciuchea, asociat și administrator al societății comerciale Valea Obcinelor SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de „complicitate la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații” (3 infracțiuni) și „trafic de influență”.

De asemenea, procurorii anticorupție i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe inculpații Lucica Botușanu, administratorul de la SC Botușanu COM SRL Fălticeni, pentru comiterea infracțiunii de cumpărare de influență, și Filuță Cerlincă, administratorul pensiunii “La Filuță” din Mălini, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Din rechizitoriul procurorilor DNA reiese că în zilele de 15 mai, 17 iunie și 5 decembrie 2014, inculpatul Ionuț Daniel Vartic, în calitate de inspector șef antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava – Serviciul Control nr.5, a transmis inculpatului Corneliu Ciuchea, în vederea transmiterii mai departe, informații ce nu erau destinate publicității, pe care le obținuse în virtutea funcției sale, devoalând controale inopi¬nate ce urmau să fie făcute la diverși agenți economici de către inspectori antifraudă. Scopul acestor divulgări a fost pe de o parte încercarea de a proteja operatorii economici agreați de Corneliu Ciuchea, iar pe de altă parte de a obține pentru sine bunuri și foloase necuvenite.

În perioada martie – noiembrie 2014, inculpatul Corneliu Ciuchea a pretins și a primit de la inculpata Lucica Botușanu suma totală de 90.000 de lei, în tranșe lunare de câte 10.000 de lei, lăsând-o să creadă că, prin influența pe care o are asupra unui funcționar public neidentificat numit „Doctorul”, ar putea determina protejarea firmei acesteia din urmă în ceea ce privește controalele fiscale.

În perioada 1 – 2 noiembrie 2014, cu ocazia desfășurării unei petreceri, inculpatul a acceptat oferta inculpatului Filuță Cerlincă de a beneficia, în mod gratuit, de cazarea invitaților în cele 17 camere și 5 apartamente ale unui complex turistic, administrat de acesta din urmă, ajutându-l astfel în activitatea infracțională pe omul de afaceri și cauzând firmei un prejudiciu în valoare de 3.345 de lei.

În acest caz a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra mai multor sume de bani ce aparțin inculpaților Ionuț Daniel Vartic, Corneliu Ciuchea și Filuță Cerlincă.

La începutul lunii februarie 2015, Ionuț Vartic, inspector șef la Direcția Antifraudă Suceava și Corneliu Ciuchea, patronul de la SC Valea Obcinelor SRL, au fost arestați la domiciliu, pentru folosire de informații nedestinate publicității și complicitate la această infracțiune, inspectorul antifraudă fiind suspectat că-l anunța pe omul de afaceri despre controalele la firmele sale. DNA a reușit să documenteze cel puțin trei situații în care Vartic, fost șef ani buni la Garda Financiară Suceava, l-a avertizat pe Ciuchea că urmează să-i fie controlate chioșcurile din Bazar sau firmele unor apropiați ai omului de afaceri care deține, printre altele, și crâșma “Valea Obcinilor”, de lângă magazinul Lidl. (O.S.)