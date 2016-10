Ionuț Crețuleac este noul subprefect al județului Suceava

El îl va înlocui pe Atanasă Nistor, care luna viitoare se pensionează. Crețuleac a mai fost subprefect între anii 2009 – 2010, ulterior fiind inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Suceava



In ședința de ieri, Guvernul a luat decizia înlo­cu­­irii din funcție a subprefectului de Suceava, Atanasă Nistor, alături de alți trei subprefecți și a unui prefect, cu 45 de zile înainte de alegerile generale. Locul lui Atanasă Nistor va fi luat de Radu Ionuț Crețuleac, de profesie economist, în vârstă de 39 de ani, care a mai ocupat această funcție în timpul guvernării PDL, când guvernul era condus de Emil Boc. Atanasă Nistor, apropiat al PSD, a preluat func­ția de subprefect în luna martie a anului 2014, lu­ându-i locul lui Constantin Harasim, apropiat ALDE. Peste un an, Constantin Harasim a revenit în funcția de subprefect, dar numai pentru o săptă­mână, lăsând iarăși locul liber pentru Atanasă Nis­tor. Harasim a fost numit prefect după ce predecesorul acestuia, Florin Sinescu, apropiat PSD, a fost demis, în urma unei anchete a DNA. In acest context, Atanasă Nistor a fost reinstalat în funcția de subprefect. Pe 7 noiembrie Nistor însă împli­nește vârsta de pensionare și, conform legii, nu mai poate ocupa această funcție. Ionuț Radu Crețuleac a mai deținut calitatea de subprefect al județului Suceava în intervalul octombrie 2009 – iulie 2010. In perioada noiembrie 2010 – aprilie 2012 a fost inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Suceava. De atunci și până în prezent a fost inspector de muncă la ITM. (N.R.)