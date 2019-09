Ion Lungu susține să sistemul de colectare al deșeurilor de la Suceava este peste cel din Roma

Primarul Sucevei se află în aceste zile într-o deplasare în capitala Italiei

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, aflat într-o deplasare în Italia, a postat în weekend niște imagini cu pubelele de colectare a deșeurilor din Roma. Postarea pe contul său de facebook s-a vrut a fi „o paralelă între sistemul de colectare a deșeurilor din Municipiul Suceava și capitala Italiei, Roma” în care edilul Sucevei trăgea concluzia că „am putea spune că suntem cu un pas înaintea lor. Doamne ajută!”. Zeci de comentarii s-au strâns pe această temă, în câteva ore. Cele mai multe reacții au fost pozitive față de primar și/sau sistemul de colectare. Merită menționate și câteva ale unor sceptici ori negativiști chiar.

„Nu spun ca nu sunt bune…sunt ff bune. Dar când vom avea si noi ca populație câteva milioane de oameni ai alte milioane în fiecare an de turiști…mai vorbim. Încă avem și noi de rezolvat ff multe lucruri în Suceava. Nu peste tot este așa … nu în toată Suceava. Nu prea merge comparația asta, Domnule primar. Daca vreți să vedeți mizerie în Suceava, intrați și printre blocurile din Burdujeni și alte locuri … Burdujeni este locul acela pe care l-ați tot dat deoparte”, a postat unul dintre cetățenii care nu a dat semne că este de acord cu primarul. „Încă nu v-am arătat mizeria din Roma, am luat imagini doar cu tomberoanele de colectare. La mizeria din tomberoane, Roma este cu o clasa deasupra noastră”, a replicat Ion Lungu.

Este interesant și dialogul între două românce, una care trăiește în Sicilia și alta care trăiește la Bergamo, cu privire la mizeria din Roma la care se referea primarul Sucevei. Prima a spus că „italienii sunt mizerabili de fel” la care cea de la Bergamo i-a replicat că „trăiește în altă lume”.

Un alt cetățean care trăiește în orașul italian Bergamo a reproșat, probabil grăbit sau descurajat de regulile gramaticale, scriind primarului că „Nu poți să areți asa ceva.cica la Roma.dar la Roma sunt zeci de natii de oameni. Nu sunt numai italieni. In nord asa ceva nu exista. De ce nu faceti o poza in burdujeni in spate la orizzont cum ar fi. Unde se vand floriile?sa va fac rost de poza?” „și totusi capitala unei tari a lumii occidentale. Acolo nouă ne place să ne raportăm. O zi buna!”, a fost replica scurtă a edilului. (D.P.)