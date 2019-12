Ion Lungu: Suceava a câştigat titlul de “Excelență în Transport public şi mobilitate”. Este al treilea an consecutiv in care orașul nostru câștiga un titlu de Excelenta la Gala Asociației Municipiilor din România

Luni seară a avut loc Gala Asociației Municipiilor din România, la hotelul Marriott din București, eveniment desfășurat sub inaltul patronaj al Președintelui României.

Suceava a depus trei aplicații, pentru transport public şi mobilitate, protecția mediului şi gestionarea eficientă a deșeurilor si promovare culturală, turistică şi sportivă.

Orasul nostru a fost nominalizat la “Excelență în Transport public şi mobilitate” şi “Excelență în Protecția mediului şi gestionarea eficientă a deșeurilor”, castigand titlul de “Excelență în Transport public şi mobilitate”.

Municipalitatea suceveană câstigă un premiu de excelență pentru al treilea an consecutiv. Astfel, in 2017 Suceava a primit titlul de Excelență în educație, in 2018 pentru Excelență în eficiență energetică şi iluminat public, iar anul acesta pentru Excelență în transport public şi mobolitate.

“Premiile sunt în primul rând meritul sucevenilor care ne sprijină în implementarea acestor proiecte şi al angajatilor din Primăria Suceava, cărora le mulțumesc pe această cale. Felicitări AMR pentru organizarea Galei şi a momentelor artistice deosebite!”, a declarat primarl Ion Lungu dupa decernarea premiilor.