Ion Lungu: Părinții nu trebuie să dea niciun leu nici la fondul clasei, nici la pază, la nimic

Edilul sucevean a explicat ieri că, în comparație cu sumele de ordinul milioanelor de lei pe care Primăria le asigură școlilor, chel­tu­ielile pentru pază sau internet reprezintă o sumă infimă și că pă­­rinții nu trebuie să plătească niciun leu pentru asemenea lucruri

Intrucât în școlile sucevene se cer părinților sume foarte mari pentru diverse cheltuieli – pază, internet, fondul clasei –, primarul Ion Lungu a mai explicat ieri încă o dată că toate aceste cheltuieli sunt asigurate din fondurile Primăriei, care dă anual sume de ordinul milioanelor de lei la școli. Astfel, cei 10 lei pe care îi plătește un elev pentru pază sau internet nu sunt sub nicio formă necesari, sumele necesare pentru plata firmelor de pază sau a facturii la internet fiind infime comparativ cu cele acordate pentru lucrările de modernizare de la școli. Ion Lungu s-a declarat împotriva acestor practici de a cere părinților bani pentru astfel de cheltuieli, în condițiile în care unitățile de învățământ dispun de fonduri de la bugetul local, pe care le pot folosi atâta vreme cât respectă procedurile legale privind achizițiile publice atunci când contractează servicii ale firmelor de pază sau ale furnizorilor de internet. Nici banii solicitați pentru perdele, cretă sau bureții cu care se șterge tabla nu trebuie asigurați de părinți, aceste cheltuieli fiind prevăzute în bugetele școlilor la capitolul cheltuieli de bunuri și servicii.

“Primăria prevede fonduri pentru asigurarea serviciilor de pază în bugetul școlilor, iar școlile se obligă să facă licitație publică, să angajeze acești bani corect și legal. Am dat anul acesta aproximativ 1.500.000 lei pentru creșterea siguranței elevilor și profesorilor. Faptul că se cer bani pentru aceste lucruri chiar mă deranjează. Repet: nu trebuie dat niciun leu de către părinți nici la fondul clasei, nici la pază, la nimic. Față de zecile de miliarde pe care noi le dăm la școli, sumele care sunt pentru pază sunt unele destul de modeste, poate 30.000-50.000 lei. Nu se pot compara. Trebuie doar ca școlile să își dea interesul și să facă aceste proceduri corect, așa cum spune legea, deci să angajeze corect cheltuielile. Nu trebuie să dea părinții niciun leu, nici la fondul clasei, o spun cu toată responsabilitatea, nici la cheltuieli de pază sau pentru internet. Atunci pentru ce mai cheltuim milioane de euro pe an pentru utilități, dacă internetul îl plătesc părinții, paza o plătesc părinții, fondul clasei, burete și cretă trebuie să aducă părinții? Este o chestie care nu mi se pare corectă. Nu acuz pe nimeni, dar este și culpa profesorilor. Nu este necesar acest fond al clasei, nu este necesară nicio cheltuială. Si îi rog pe directorii de școli care au probleme, dacă au, să spună, aceste sume sunt foarte mici comparativ cu celelalte cheltuieli pe care le au pe investiții sau alte cheltuieli necesare școlii. Ei trebuie să angajeze legal cheltuiala. Dacă nu știu, le acordăm asistență. Nu se pune problema să plătească părinții paza”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

Cu toate că edilul sucevean a arătat în repetate rânduri că școlile au asigurați banii necesari pentru toate cheltuielile, indiferent dacă este vorba de cretă sau perdele, în unitățile de învățământ din municipiu continuă această practică, părinții scoțând din buzu­nare cel puțin câteva sute de lei în fiecare an școlar pentru a acoperi astfel de cheltuieli. In acest an, 31,13% din bugetul municipiului Suceava a fost alocat Educației. (Alexandra IONICA)