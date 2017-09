Ioan Beşa, individul care a ucis un politist in Gara Burdujeni, s-a spanzurat in penitenciarul Botosani

Ioan Beşa (23 de ani), individul care a omorât un poliţist pe peronul Gării Burdujeni din Suceava cu zeci de lovituri de cuţit s-a spanzurat marti seara in Penitenciarul Botosani. Beşa, aflat in arest preventiv la Botosani a fost descoperit in celula sa, in care era tinut singur, spanzurat de gardieni si nu a mai putut fi resuscitat.

Descoperirea ar fi fost facuta de angajatii unitatii de detentie in momentul schimbului de tura, in jurul orei 19.25. Acestia au alertat cadrele medicale, insa detinutul nu a mai putut fi salvat.

Conform unor informatii, Besa acesta si-ar fi legat picioarele cu sfoara, dupa care a prins sfoara de gat si ar fi tras pana s-a asfixiat.

Cercetările au fost preluate de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care a murit Ioan Beșa.

Ioan Beşa (23 ani), din cătunul Mironu, comuna Valea Moldovei, judeţul Suceava, este individul ce l-a omorât pe agentul şef Sorin Vezeteu pe peronul Gării Burdujeni din municipiul Suceava. Acesta l-a atacat pe poliţist cu un cuţit, lovindu-l de zeci de ori în seara zilei de joi, 20 iulie. Acesta a încercat să se apere, însă a căzut la pământ unde a continuat să fie atacat şi lovit cu un cuţit de către agresor. Un coleg al poliţistului şi mai mulţi oameni aflaţi în gară au intervenit, criminalul fiind încătuşat în scurt timp. La faţa locului au intervenit medicii SMURD, însă deşi au încercat timp de o oră să-l resusciteze pe omul legii, din nefericire au fost nevoiţi să constate decesul.