Ioan Balan consideră că Guvernul Dăncilă va deveni o parte din istoria nefastă a României

“De 7 ani de când PSD conduce România, niciun proiect major de dezvoltare nu a fost pus în aplicare, nici la nivel naţional şi nici pentru cele mai slab dezvoltate regiuni ale ţării. Sunt 3 proiecte pe care le aşteptăm de zeci de ani: Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei şi calea ferată Siret – Suceava – Bucureşti. Acestea sunt primele noastre priorităţi

Este numai o chestiune de ore până când Guvernul Dăncilă va deveni o parte din istoria nefastă a României. Aprecierea a fost făcută, ieri, 8 octombrie, de către deputatul liberal sucevean Ioan Balan, conform căruia „ne vom aduce aminte cu ruşine de această perioadă pe care a traversat-o ţara noastră”. „. Discrepanţele uriaşe de dezvoltare între Moldova şi Oltenia, pe de o parte, şi Bucureşti, Cluj, Oradea, Alba Iulia, pe de altă parte, au generat şi generează frustrări sociale în rândul cetăţenilor români”, a precizat Ioan Balan.

El şi-a continuat retorica întrebând cum credeţi că se simt moldovenii când văd cum se dezvoltă Capitala sau părţi importante din Transilvania, iar la noi sărăcia se acutizează de la o zi la alta şi cum credeţi că se simt moldovenii când văd că salariul mediu este la noi pe jumătate faţă de zonele dezvoltate ale ţării. „Stimaţi colegi, una dintre minciunile purtate prin gurile tuturor reprezentanţilor PSD spune că PNL nu are program pentru guvernarea ţării şi nu are oameni competenţi pentru a conduce ţara. Am spus în dese rânduri că mare parte dintre măsurile liberale sunt deja concretizate în proiecte legislative depuse de noi în Parlament şi care sunt blocate sau respinse de PSD. În ceea ce priveşte echipa liberală, recunosc faptul că nu avem niciun coleg care să se ridice la nivelul de analfabetism funcţional şi incompetenţă de care dă dovadă Viorica Dăncilă. Noi nu avem printre noi niciun Florin Iordache, niciun Fifor, niciun Bădălău sau Genunche. În PNL avem oameni ca Gheorghe Flutur, Ilie Bolojan, Emil Boc, Mircea Hava, Ion Lungu şi mulţi alţii, despre care nu voi vorbi eu, despre care nu voi face eu caracterizări, ci voi lăsa faptele lor să vorbească de la sine”, a specificat Ioan Balan.

Deputatul liberal sucevean consideră că oricine poate să constate ce au făcut aceşti liberali în comunităţile pe care le conduc, deşi Guvernul i-a împiedicat cu toată forţa să-şi realizeze planurile. „Doamnelor şi domnilor, soluţiile liberale pentru scoaterea Moldovei din subdezvoltare sunt simple, de bun simţ şi cuprind exact acele direcţii pentru care PSD nu a mişcat un deget! Pentru că timpul nu ne permite, vă dau astăzi exemplu numai trei dintre priorităţile noastre pentru Moldova. Vom demara construirea, în termene record, a infrastructurii de transport rutier şi feroviar. Sunt trei proiecte pe care le aşteptăm de zeci de ani: Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei şi calea ferată Siret – Suceava – Bucureşti. Acestea sunt primele noastre priorităţi. Conectând Moldova la Bucureşti şi la Vestul Europei, dăm şansă unei creşteri economice puternice şi pentru regiunea noastră. Luaţi exemplul autostrăzii Cernavodă – Constanţa, care, după ce a fost construită de Emil Boc, iar apoi inaugurată parţial în 2011 şi integral în anul 2012, PIB-ul Judeţului Constanţa a crescut de 2 – 3 ori mai repede decât PIB-ul naţional. Asta vrem şi noi pentru Moldova!”, a declarat Ioan Balan

Deputatul liberal a precizat că o altă prioritate liberală pentru Moldova o reprezintă atragerea marilor investiţii private în regiune, astfel încât să creăm locuri de muncă foarte bine plătite la noi acasă şi să împiedicăm, astfel, exodul tinerilor către Occident. Potrivit lui Ioan Balan, o a treia prioritate o reprezintă canalizarea tuturor fondurilor europene gratuite către proiecte de dezvoltare locală: modernizarea tuturor şcolilor, modernizarea şi dotarea tuturor unităţilor sanitare, extinderea reţelelor de utilităţi – apă, canalizare, gaze naturale şi comunicaţii – în toate localităţile rurale şi urbane din Moldova. „Este atât de simplu, însă pentru a pune în aplicare aceste măsuri România are nevoie de un guvern competent, de o echipă de profesionişti, pe care numai PNL poate să le ofere ţării”, a declarat Ioan Balan. (D.P.)