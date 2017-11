Investițiile Primăriei Suceava, reduse la jumătate în anii următori, din cauza scăderii impozitului pe venit de la 16% la 10%

Primarul Ion Lungu estimează că municipiul Suceava va pierde ca urmare a reducerii acestui impozit suma de aproximativ cinci sau chiar șapte milioane de euro, fapt care se va reflecta în anii următori în lucrările de investiții realizate din fonduri proprii, dacă Guvernul nu va găsi măsuri concrete de compensare. Concret, municipiul Suceava are anual investiții cu o valoare totală de 15 milioane de euro, exceptând proiectele finanțate din fonduri europene u orașul va pierde în urma aplicării acestei măsuri de reducere a impozitului pe venit aproximativ jumătate din banii necesari finanțării investițiilor

Investițiile din municipiu ar putea scădea la jumătate în anii următori, din cauza reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%. Conform estimărilor, municipiul Suceava va pierde undeva între cinci și șapte milioane de euro, bani pe care până la această modificare Suceava îi primea cu siguranță. Astfel, primarul Ion Lungu a explicat ieri că cele mai afectate vor fi investițiile ce vor fi realizate din fonduri proprii, în condițiile în care pentru cheltuielile de funcționare – salarii, salubrizare și energie electrică – trebuie asigurate fondurile necesare. Acesta a mai arătat că speră că Guvernul va adopta măsuri prin care să compenseze aceste pierderi de la bugetele locale.

“Am avut discuții serioase și foarte aprinse duminică seara în Comitetul director și în cursul zilei de luni la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, acolo unde a fost prezent și primul ministru. O problemă care va afec­ta toate municipiile din România este reducerea impozitului pe venit, pe salarii, de la 16% la 10% și sigur că acest lucru o să ne afecteze foarte mult pe toți. De aceea și municipiul Suceava a făcut front cu celelalte municipii din țară și în mod special cu municipiile mari, care au forță de muncă și sunt afectate de aceste impozite pe venitul global pe care noi îl primim de la Ministerul de Finanțe ca și cote defalcate. Intr-un calcul, într-o simulare pe care am făcut-o eu la Primăria Suceava, vom pierde undeva între cinci și șapte ­mi­lioane de euro. Sigur, ni s-a promis mă­rirea cuantumului cotei de la 41,75 % la 43%, care nu rezolvă problema. Sigur, alte sume compensatorii pe care le va face Guvernul. Poate în acest an va mai face ceva, dar noi știm din experiența descentrali­zărilor trecute sau atunci când au fost modificate acte legislative, sunt convins că la anul nu o să mai aibă nimeni grija aces­tei compensări. Deci vom rămâne fără niște bani în buget. Este păcat că sume de bani pe care noi le luam cert, pe bază de formule de calcul și nu erau interpretate în niciun fel, mergând pe ideea că Guvernul va mai avea bani prin modificările CAS-ului, CASS-ului, le vor repartiza pe criterii, așa cum știm noi, mai mult po­litice și va trebui să stăm cu mâna întin­să la Guvern, în loc să avem acești bani siguri în buget. Chiar am avut o disucție în această dimineață cu domnul Bolojan, președintele executiv AMR, care a parti­cipat ieri la întâlnirea de la Guvern cu primul ministru. Sigur, sunt doar promisiuni, nu este nimic concret. Vom vedea ce se întâmplă, dar este cert că municipalitățile vor pierde bani, în măsura în care nu se găsesc soluții concrete de compensare sub o altă formă a acestor sume de bani”, a explicat ieri primarul Ion Lun­gu. Concret, municipiul Suceava are anual investiții cu o valoare totală de 15 milioane de euro, exceptând proiectele finanțate din fonduri europene și va pierde în urma apli­cării acestei măsuri de reducere a impozitului pe venit aproximativ jumătate din banii necesari finanțării investițiilor. Conform estimărilor edilului sucevean, cele mai afectate vor fi municipiile mari, cu un număr mare de cetățeni care activează pe piața muncii, dar și cu investiții de o mai mare amploare.

“Acest lucru ne va afecta cel mai tare la investiții. Dacă facem undeva la 15 milioane de euro pe an investiții, excep­tând cazurile în care sunt pe fonduri europene și sunt mai multe, ne va reduce la jumătate investițiile în municipiu, în anii care vin. Va fi afectată activitatea de inves­­tiții, pentru că vom fi nevoiți să asigu­răm funcționarea, dacă discutăm de sa­­larii, de salubritate, de iluminat, dar în termeni concreți ne va reduce volumul de investiții la jumătate. S-au discutat gene­ra­­lități, nimic concret. S-a făcut o comi­sie de lucru la nivelul AMR, primul ministru a sugerat să ne întâlnim cu cei de la Fi­nanțe, să facem niște calcule concrete. Acest efect se va vedea cel mai repede în lu­na februarie, anul viitor, când vor veni co­tele lunii ianuarie. Dar este clar că vom pierde. Este o situație destul de complicată pentru marile municipalități, acolo unde sunt proiecte mari. Sigur că, din punctul de vedere al comunităților mai mici, în special al comunelor, unde nu­mă­­rul de salariați este mai mic, n-o să aibă atât de mari pierderi, dar la orașele mari vor fi pierderi substanțiale. Urmează ca în perioada următoare noi, AMR-ul, să insistăm în continuare la Guvern, să vină cu măsuri concrete de compensare”, a mai explicat ieri primarul Sucevei. (Alexandra IONICA)