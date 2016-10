Investiţii străine cât un dar de nuntă, într-o singură lună, în judeţul Suceava

Mai puţin de 300 de euro s-au investit în firme noi cu capital străin, în ultima lună analizată de Direcţia Judeţeană de Statistică. Explicaţia este dată chiar de legislaţia românească, ce permite înfiinţarea unei firme cu un aport de capital foarte mic, spun specialiştii din statistică. In funcţie de numărul societăţilor înmatriculate în luna august 2016, la nivel naţional judeţul Suceava se află pe locul 11 în ordine descrescătoare şi pe locul 23 după mărimea capitalului social

Nu mai este un secret pentru nimeni că numărul înmatriculărilor de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris şi valoarea acestuia din urmă sunt cifre nesemnificative pentru economia locală de o bună perioadă de timp în judeţul Suceava.

Constant prezentăm date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care rezultă că într-o lună, într-un trimestru, într-o jumătate de an sau chiar într-un an întreg au fost înmatriculate mai multe sau mai puţine societăţi comerciale cu parti­cipare străină la capitalul social subscris. Intr-o lună sunt mai multe astfel de noi întreprinderi nou constituite, în alta mai puţine. Ce sare în ochi este însă derizoriul sumelor investite. Intr-una din lunile cele mai bune ale acestui an, conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în judeţul Suceava, în luna august 2016 s-au înmatri­culat 8 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris. Valoarea capitalului social total subscris în monedă naţională a fost de 1,3 mii lei, exprimat în valută acesta fiind de 326,8 USD sau 291,5 EURO.

În funcţie de numărul societăţilor înmatriculate în luna august 2016, la nivel naţional judeţul Su­cea­va se află pe locul 11 în ordine descrescătoare şi pe locul 23 după mărimea capitalului social exprimat.

In perioada 1.01-31.08.2016 în judeţul Suceava s-au înmatriculat 27 de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris, valoarea capitalului social total subscris în monedă naţională a fost de 18,2 mii lei (exprimat în valută acesta fiind de 4427,6 USD sau 4036,6 EURO). Intrebarea care se pune este de ce trebuie să fie luate în seamă pentru economia suceveană şi implicit pentru cea românească, în ansamblu, astfel de statistici ale unor evenimente care nu ajută cu nimic analizele la nivel macroeconomic. Dacă Suceava, ca judeţ, cu ceva mai mult de 4000 de euro investiţii străine atrase prin înfiinţarea de firme cu capital străin este la mijlocul clasamentului naţional, întrebarea logică este dacă în România mai investeşte cineva din afara ţării, în mod real. Un răspuns posibil este că, într-adevăr, se investeşte, dar nu în modul în care ne-am fi aşteptat să fie dat răspunsul de la Direcţia Judeţeană de Statistică sau, la nivel naţional, de la Agenţia Naţională de Statistică. Concret, cifrele făcute publice sunt mai întâi centralizate la Bu­cu­reşti, la ANS şi apoi transmise către structurile din teritoriu. La nivel judeţean, se ştie care este provenienţa acestora – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, dar nu s-a aflat până acum cu exactitate ce reprezintă, fiind greu de crezut că investitorii străini vin în România şi implicit în judeţul Suceava doar cu „bani de ţigări”. Cum am arătat, doar într-o singură lună s-au înfiinţat în judeţul nostru opt firme, cu o participare străină de capital de mai puţin de 300 de euro. Bani insuficienţi pentru un dar la o nuntă mai cu dare de mână în târgul Sucevei.

Dincolo de glumă, sumele reprezintă, potrivit opiniei unui mai vechi statistician, cel mult suma depusă pentru completarea capitalului social al unei firme, care poate fi uneori foarte mic la înfiinţare, cu ideea că cei 30 – 40 de euro investiţi ar putea, atunci când firma va intra în circuitul economic real, să producă „pui” cu nemiluita. (Neculai ROSCA)