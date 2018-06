Intervenţie chirurgicală în valoare de 45.000 de euro, în premieră la Spitalul Judeţean

O tânără în vârstă de 21 de ani, care a avut prima criză de epilepsie la vârsta de 12 ani, a fost operată ieri de o echipă româno-germană. Pacienta a fost diagnosticată cu epilepsie mezială temporală farmacorezistentă cu scleroză de hipocamp stâng de către medicul sucevean Ana Miron, coordonatorul Centrului de Epilepsie Nord-Est Carpatic din cadrul Spitalului Judeţean. Echipa chirurgicală, din care a făcut parte și medicul neurochirurg sucevean Anatoli Buzdugan, a fost coordonată de dr. Marec Von Lehe, neurochirurg și șeful departamentului de Neurochirurgie Ruppiner Klinken, din Germania

Ieri, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, pe parcursul a aproximativ trei ore, o echipă medicală româno-germană, sub conducerea dr. Marec Von Lehe, neurochirurg și șeful departamentului de Neurochirurgie Ruppiner Klinken, din Germania, a efectuat prima intervenţie chirurgicală din cadrul Centrului de Epilepsie Nord-Est Carpatic Suceava. In urma investigaţiilor de specialitate, pacientul a fost diagnosticat cu epilepsie mezială temporală farmacorezistentă, cu scleroză de hipocamp stâng, de către medicul epileptolog Ana Miron. La intervenţia chirurgicală a asistat și prof. dr. Jorg Wellmer, epileptolog și șef al Departamentului Ruhr-Epileptologie de la Spitalul Universitar Knappschaftskrankenhaus Bochum, Germania, dar și medicul neurochirurg Anatoli Buzdugan, șeful secţiei de Neurochirurgie din cadrul spitalului sucevean.

Pacienta este o tânără în vârstă de 21 de ani care a povestit că a avut prima criză de epilepsie la vârsta de 12 ani, dar din cauză că nu a fost diagnosticată corect și implicit nu a beneficiat de tratament corespunzător, a ajuns să aibă și câte 20 de crize pe zi. “După ce am evaluat-o am depistat că poate fi ­o­perată. Acum crizele sunt controlate cu medicamente și face o criză pe săptămână, dar fără această intervenţie chirurgicală, în timp ar realiza rezistenţă la aceste medicamente”, a explicat medicul epileptolog Ana Miron. Medicii din Germania prezenţi la Suceava pentru această premieră ­me­dicală au povestit că s-au documentat în ceea ce privește istoria spitalului sucevean și sunt impresionaţi unde se află acum, ţinând cont că s-a plecat de la o mică clădire din lemn. “Epilepsia își are rădăcinile în alte boli. Epileptologul trebuie să înţeleagă ce provoacă crizele, convulsiile, dar spitalul oferă posibilitatea ca toate specialităţile să se întrepătrundă și să ajute pacientul. Nu toţi pacienţii cu epilepsie pot fi operaţi. Intervenţia chirurgicală în sine ajunge la aproximativ 5.000 de euro, dar împreună cu toate testele genetice, ­e­xaminările RMN și EEG, se ajunge la aproximativ 45.000 de euro. Scopul nostru este să eliminăm crizele. Pentru pacient nu contează dacă are o criză pe lună sau cinci. Calitatea vieţii crește atunci când numărul crizelor ajunge la zero”, a explicat medicul Marec Von Lehe, neurochirurg și șeful departamentului de Neurochirurgie Ruppiner Klinken, din Germania.

Vă reamintim că acest Centru de Epilepsie este singurul de acest fel din ţară, în afara Bucureștiului. Coordonatorul proiectului, Ana Miron, medic specialist în Neurologie pediatrică și epileptolog, a explicat încă de anul trecut că acest centru va fi un satelit al Departamentului Ruhr-Epileptologie din cadrul Spitalului Clinic Universitar Knappschaftskrankenhaus, Bochum, din Germania. Printre premisele înfiinţării acestui centru s-a aflat lipsa în regiune a unui Centru pentru Chirurgia Epilepsiei, până acum existând unul singur de acest fel, în București. Principalul scop este de a crește accesibilitatea pacienţilor cu epilepsie la tehnici moderne de diagnostic și la terapii adecvate, cu scăderea morbidităţii epileptice și creșterea calităţii vieţii. Centrul de Epileptologie este un compartiment al secţiei de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava și se adresează în primul rând copiilor diagnosticaţi cu epilepsie la care tratamentul medicamentos nu dă rezultate și se impune intervenţia chirurgicală. De acest compartiment cu șapte paturi se ocupă medicii Ana Miron și Anatoli Buzdugan. (Cristina RUSTI)