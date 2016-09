Inspecția ordonată de Ministerul Sănătății ar fi descoperit că există încă infecții intraspitalicești la Spitalul Judetean

Principalele secții vizate de acest control au fost Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, A.T.I. și Nefrologie. Astăzi DSP va primi raportul oficial al controalelor la care au participat inspectori de la DSP Iași și Maramureș

După cum v-am informat și în numărul precedent al cotidianului “Obiectiv”, Spitalul Județean Suceava este în aceste zile obiectivul unor ample acțiuni de control, verificări decise printr-un ordin al Ministerului Sănătății. Surse din interiorul spitalului au început să povestească încă de ieri că aceste verificări confirmă ceea ce se știa deja, și anume faptul că la Spitalul Județean Suceava sunt germeni intraspitalicești periculoși pentru pacienți. Oricât se încearcă să se bage gunoiul sub preș, se pare că în final șefii de secție vor trebui să-și facă treaba și să nu mai to­lereze “infirmiere care nu știu să se spele pe mâini și îngrijitoare are dau cu mopul cum vor și când vor”, după cum a declarat medicul Cristian Irimie, șeful secției de Obstetrică-Ginecologie.

Se pare că cele două inspectoare din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași și reprezentanta DSP Maramureș au găsit mai multe nereguli grave, despre care însă conducerea spitalului sucevean s-a ferit să vorbească. “Oficial încă nu am primit niciun raport, probabil în cursul zilei de mâine (n.r. astăzi) vom afla rezultatele acestui control. Stiu doar că la secția de Nefrologie nu s-a găsit nimic în neregulă, ceea ce mă bucură”, ne-a declarat medicul Mihai Ardeleanu, purtător de cuvânt în cadrul Spitalului Județean Suceava. Si managerul Vasile Rîmbu a recunoscut că nu ar fi chiar totul în ordine, dar a menționat că singurele sesizări pe care le-a primit din partea membrilor comisiei de control au fost lipsa filtrelor pentru apă sterilă din secția de Maternitate și “poate ceva urme de praf. Cât despre acele filtre, nu le putem încă monta. Maternitatea a fost reabilitată printr-un program al Băncii Mondiale și pentru o perioadă de cinci ani nu putem interveni cu modificări. Pentru a monta filtrele pentru apă ste­rilă este necesar să schimbăm chiuvetele, lucru pe care îl vom putea face abia anul viitor”, ne-a explicat ma­nagerul Vasile Rîmbu.

Rămâne de văzut dacă reprezentanții conducerii Direcției de Sănătate Publică Suceava vor face cunoscute opiniei publice rezultatele acestui control și mai ales care sunt măsurile care se vor lua. “Mâine (n.r. astăzi) vom primi raportul oficial al acestor verificări. Stim că încă se lucrează la acest raport, dar nu am fost informați despre eventualele disfuncționalități. Am văzut doar ordinul de ministru prin care s-a decis verificarea anumitor departamente de la Spitalul Județean”, am aflat ieri de la inginerul Andrei Ianovici, directorul DSP Suceava. (Cristina RUSTI)