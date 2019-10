Înotul şi baletul, activitățile extraşcolare preferate de copiii suceveni

Cei mai mulți părinți aleg pentru copiii lor cursuri de sport pentru a le asigura un stil de viață sănătos, departe de gadgeturi şi televizor, cursuri de dans pentru socializare şi cursuri de limbi străine pentru dezvoltarea inteligenței

Activitățile extraşcolare sunt foarte importante pentru copiii din Suceava, iar asta reiese din apariția pe piața din municipiu a tot felul de centre educaționale, sportive şi artistice, cu oferte variate şi chiar inedite, în ultimii ani. Părinții sunt dispuşi să cheltuie săptămânal sau lunar sume considerabile pentru a le asigura copiilor ocupații cât mai plăcute, dar şi educative, sau măcar utile, în timpul liber. Cele mai apreciate activități sunt înotul, baletul, fotbalul, karate, dar şi cursurile de limbă străină.

Un abonament lunar pentru cursurile de înot costă între 130 şi 170 lei, constând în câte 8 şedințe pe lună, la care se adaugă costurile pentru costumul de baie, ochelari şi cască de înot şi halatul de baie necesare cursanților. Pentru lecțiile de balet costurile sunt mai mici, un abonament lunar, ce cuprinde 4 şedințe, câte una pe săptămână, ajunge la 40 de lei, iar părinții au de cumpărat ciorăpei sau colanți, balerini şi eventual fustițe tip tutu. Cluburile sportive de fotbal sunt foarte multe, în toate cartierele Sucevei, dar şi fani ai acestui sport sunt foarte mulți astfel că s-a ajuns ca nu doar băiețeii să-l practice, ci şi fetele. Se percep taxe diferite, în funcție de rezultatele din palmares, profesorii care se ocupă de copii şi posibilitățile de a evolua în cel mai popular sport din lume, astfel că abonamentele pot fi de câteva zeci de lei sau să depăşească 100 de lei, însă aici şi costurile pentru echipamente sunt mai mari, plus taxe de participare la concursuri şi deplasările aferente. Un abonament lunar pentru cursurile de karate variază între 50 şi 80 lei, la care se adaugă banii cheltuiți pentru kimono, centuri sau articole de protecție specifice artelor marțiale.

Opțiunea părinților pentru activitățile extraşcolare nu are întotdeauna legătură cu afinitățile copiilor sau hobby-urile lor, deşi cei mai mulți aleg cursuri de sport pentru a le asigura un stil de viață sănătos, departe de gadgeturi şi televizor, cursuri de dans pentru socializare şi cursuri de limbi străine pentru dezvoltarea inteligenței. ”Am înscris-o pe fata mea anul trecut la cursurile de karate pentru că am simțit că are nevoie de disciplină, ea fiind foarte răsfățată de mică, în special de bunici. Nu a fost deloc încântată când i-am propus, însă după o lună a devenit fan. Abia aşteaptă zilele în care are cursul de karate. Deci nu am ales această activitate pentru distracția ei, ci pentru a o disciplina şi ne-a reuşit”, a spus Bogdan Chirilă, tatăl unei fetițe de 8 ani.

În ceea ce priveşte cursurile de limbi străine, cea mai populară rămâne limba engleză, însă nu doar şcolarii sunt înscrişi la astfel de activități, ci şi copiii de grădiniță. ”Am căutat mult timp o variantă bună pentru copilul meu, care este destul de mic, de a învăța limba engleză. Intenționăm să ne mutăm în străinătate peste câteva luni şi am considerat că ar fi bine pentru el să înceapă să învețe măcar cuvintele de bază în engleză pentru că va merge acolo la grădiniță şi vreau să îi fie cât mai uşoară adaptarea”, a explicat Alina Popescu, mama unui băiețel de 4 ani. Costurile unor astfel de cursuri variază de la 80 de lei lunar până la 500 lei/ modul, în acest caz fiind vorba despre elevi care urmează cursurile unui centru specializat pe învățarea acestei limbi străine, cu tehnici moderne.

Pe lângă aceste activități, mai sunt şi altele, mai inedite sau nu foarte populare printre părinți şi copii, dar care reprezintă o variantă de petrecere a timpului liber. Este vorba despre ateliere de creație, cursuri de gătit, cursuri de prin ajutor, cursuri de IT. O ofertă foarte bogată şi, mai ales, gratuită este cea pusă la dispoziție de către Palatul Copiilor Suceava, care organizează activități în domenii ca artă decorativă, astronomie, automodele, confecții, robotică, desen, muzică, origami, sculptură etc. Aici însă locurile sunt limitate, adresabilitatea este foarte mare, iar înscrierile se fac într-un anumite interval de timp. (Oana NUTU)