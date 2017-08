Infractori suceveni cunoscuți “s-au evaporat” de pe lista Most Wanted a Poliției Române

Un violator din Serbăuți și un traficant de ciobani din Dumbrăveni se află pe listele Most Wanted ale Poliției Române și ale Interpolului. Aceștia au de executat șase, respectiv cinci ani de închisoare cu executare. In schimb, printre cei mai cunoscuți infractori suceveni care nu mai reprezintă o prioritate pentru Poliția Română se numără Severin Tcaciuc și Alexie Pitișciuc, zis Vîju, care nu mai apar ca fiind căutați . Inspectoratul General al Poliției Române este cel care stabilește cine „merită” și cine nu să apară ca urmărit pe site-ul instituției

In ultima perioadă, mai mulți infractori suceveni dați în urmărire națională sau internațională nu mai apar pe site-ul Poliției Române sau pe cel al Interpolului. Bogdan Mihai Zuziac, un individ de 35 de ani din comuna Serbăuți, este singurul sucevean aflat pe lista „Most Wanted” a Poliției Române. Acesta are de executat o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru viol. In schimb, printre cei mai căutați infractori de către Interpol se numără Dumitru Valeriu Oghenciuc, de 51 de ani, din comuna Dumbrăveni, un traficant de ciobani care are de executat cinci ani de închisoare.

Conform polițiștilor suceveni, cei de la Inspectoratul General al Poliției Române stabilesc cine „merită” sau nu să apară ca urmărit pe site-ul instituției. Cert este că doi infractori destul de cunoscuți la nivelul județului nu apar nici măcar pe una dintre cele două liste, deși la un moment dat erau cap de afiș.

Afaceristul sucevean Severin Tcaciuc a fost scos de pe lista Most Wanted a infractorilor români căutați de polițiști. Acesta este în continuare dat în urmărire internațională, însă nu mai reprezintă o prioritate pentru Inspectoratul General al Poliției Române.

Un mandat de executare a unei pedepse de doi ani de închisoare, sentință rămasă definitivă din anul 2004, prin care Severin Tcaciuc, suceveanul ce a ținut capul de afiș în domeniul evaziunii fiscale la începutul anilor 2000, rămâne piatra de moară pe care acesta nu o mai poate îndepărta. Autoritățile române au transmis în anul 2011 o solicitare omologilor din Austria, țară în care locuiește acum Severin Tcaciuc, solicitându-se extrădarea acestuia. In mod ciudat, instanțele românești care l-au avut în mână pe afaceristul evazionist fiscal l-au trimis în penitenciar la începutul toamnei anului 2009, după ce fusese extrădat tot din Austria. La începutul anului 2011, omul de afaceri sucevean a fost pus în libertate și în ziua următoare a plecat către Austria, unde locuiește familia sa de mai bine de zece ani. La doar câteva zile de la eliberarea sa din arest, la 20 februarie 2011, Severin Tcaciuc a redevenit primul fugar al Sucevei.

Atunci, Judecătoria Suceava s-a trezit că el trebuie să se întoarcă în pușcărie, fiindcă mai avea de ispășit doi ani de penitenciar, ce nu au fost luați în calcul la stabilirea pedepsei inițiale. Severin Tcaciuc nu a mai așteptat o pronunțare în acest sens și a părăsit țara.

Magistrații de la Judecătoria Suceava au explicat atunci că Severin Tcaciuc a fost căutat acasă de polițiști pentru a fi reconvocat în penitenciar în vederea executării unei alte pedepse privative de libertate, mandatul de executare a unei pedepse de doi ani de închisoare, sentință rămasă definitivă din anul 2004, prin care omul de afaceri sucevean a fost condamnat pentru instigare la evaziune fiscală și infracțiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății comerciale.

Severin Tcaciuc a fost extrădat din Austria în luna august a anului 2009 doar pentru un singur mandat, iar cel de-al doilea trebuia pus în executare, ceea ce nu s-a făcut.

Sistemul judiciar internațional s-a pus în cele din urmă în mișcare, în vederea extrădării lui Severin Tcaciuc, doar că abia în toamna anului 2012 au venit primele vești în ceea ce îl privește. Tribunalul Viena a respins în 2012 plângerea împotriva deciziei de extrădare, dar Severin Tcaciuc a depus recurs la Curtea de Apel vieneză. Instanța superioară a respins recursul, sentința fiind definitivă în data de 18 martie 2013.

La începutul anilor 2000 au fost inițiate împotriva lui Severin Tcaciuc mai multe dosare penale de evaziune fiscală la cele zece firme pe care le administra la vremea respectivă, vizând în principal vânzări cu ocolirea legii a produselor petroliere, dar și achiziționarea din afară de automobile ce erau ulterior revândute în țară. Prejudiciul estimat la vremea respectivă a fost de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi, sumă modificată ulterior prin expertize. Tcaciuc a trebuit să facă un an și aproape jumătate de închisoare în primul rând pentru altfel de infracțiuni – un furt din cabinetul unui avocat sucevean și un ultraj împotriva unui fost polițist, fapte provenind din anii 1996 – 1997. Infracțiunile mai noi pentru care a fost condamnat au fost contopite cu cele mai vechi, iar din total a rămas o pedeapsă de trei ani de închisoare. Adunându-se cele opt luni de arest și pentru un bun comportament în penitenciar, Severin Tcaciuc a fost pus în libertate la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2011, la ispășirea a două treimi din pedeapsă. La o zi după ce a fost pus în libertate, afaceristul sucevean a părăsit România.

Interlopul Vîju nu se mai află pe lista celor mai periculoși infractori din lume

La începutul lunii februarie 2015, Alexie Pitișciuc, zis Vîju, de 36 de ani, din Frasin, a fost dat în urmărire după ce nu s-a prezentat la Poliția orașului Fra­sin conform graficului de supraveghere. Acesta a fost căutat de polițiști atât acasă, cât și pe raza orașului Frasin, dar nu a fost de găsit, prima ipoteză luată în calcul fiind aceea că Alexie Pitișciuc a reușit să fugă din țară. Acesta a fost trecut rapid de Interpol pe lista Most Wanted, însă între timp a scăpat de acest statut.

La sfârșitul lunii septembrie 2013, judecătorii de la Curtea de Apel Suceava au decis să-l elibereze după doi ani de arest preventiv pe Alexie Pitișciuc, zis Vîju, el neavând voie să părăsească localitatea Frasin, iar din 9 aprilie 2014 acestuia i-a fost schimbat controlul judiciar, rămânând cu interdicția de a părăsi țara. Astfel, judecătorii suceveni, prin decizia luată, l-au eliberat pe Vîju, după ce acesta a stat după gratii aproape doi ani, fiind arestat preventiv în data de 25 octombrie 2011 de Tribunalul Suceava pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de „constituire a unui grup infracțional organizat”, „contrabandă”, „șantaj”, „ultraj”, „tâlhărie” și „instigare la tâlhărie”. Vîju a fost trimis în judecată într-un dosar instrumentat de DIICOT Suceava și condamnat, în luna decembrie 2013, de prima instanță la șapte ani de închisoare. El este acuzat că a fost capul unei grupări care a terorizat ani în șir locuitorii din zona Frasin – Gura Humorului – Stulpicani. Rețeaua se ocupa cu trafic de droguri și etnobotanice în acea zonă, dar și cu contrabanda cu țigări, marfa fiind cumpărată de la persoane din Vicovu de Jos, Cacica, Horodnic de Sus, Cajvana și Vama, după care era vândută mai departe la suprapreț altor indivizi care se ocupau cu comercializarea țigărilor de contrabandă provenite din Ucraina sau Republica Moldova. Locuitorii din zona Frasin – Gura Humorului – Stulpicani au prins frică de membrii clanului Vîju pentru că aceștia erau foarte violenți. Unui bărbat din Stulpicani i s-a cerut 700 de lei ca „taxă de protecție”, fiind amenințat cu bătaia sau cu distrugerea autoturismului dacă nu se supune. Cum nu a dat taxa de protecție cerută, mașina bărbatului a fost distrusă de Alexandru Flocea, Marian Catrinar și Remus Secman, paguba fiind de circa 4.000 de lei. In data de 22 mai 2011, fiind prezent la „Hora Bucovinei”, organizată la tabăra Bucșoaia din Frasin, Vîju s-a luat la ceartă cu proprietarul unei terase pentru că nu a vrut să plătească consumația. Acesta a sărit și la jandarmii veniți să calmeze spiritele, însă au fost înjurați și amenințați de Pitișciuc, care a încercat să o lovească pe o femeie jandarm, căreia i-a rupt epoletul drept. (Dănuț ZUZEAC)